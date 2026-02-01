ETV Bharat / bharat

దేశవ్యాప్తంగా జిల్లాకొక బాలికల హాస్టల్​- ఐదు యూనివర్సిటీ టౌన్‌షిప్‌లు ఏర్పాటు: బడ్జెట్​లో నిర్మల

దేశవ్యాప్తంగా 15,000 కంటే ఎక్కువ పాఠశాలల్లో కంటెంట్ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటుకు మద్దతు

Educational Budget 2026-27 Nirmala
Educational Budget 2026-27 Nirmala (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Educational Budget 2026-27 Nirmala : దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాలో బాలికల వసతి గృహం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ బడ్జెట్‌ ప్రసంగంలో ప్రకటించారు. ప్రధాన పారిశ్రామిక, లాజిస్టిక్స్ కేంద్రాలకు సమీపంలో ఉన్న ఐదు విశ్వవిద్యాలయ టౌన్‌షిప్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. టౌన్‌షిప్‌లలో నివాస సౌకర్యాలు, పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలు ఉంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా 15,000 కంటే ఎక్కువ పాఠశాలల్లో కంటెంట్ ల్యాబ్‌లను ఏర్పాటు చేయడానికి ముంబయిలోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్‌కు మద్దతు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

