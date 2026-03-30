ETV Bharat / bharat

రేషన్ షాపుల ద్వారా కిరోసిన్‌ పంపిణీ- కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

దేశంలో గ్యాస్, పెట్రోల్ కొరత వదంతులతో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- వంట గ్యాస్ సమస్య తగ్గించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలకు ఉపక్రమించిన కేంద్రం

Centre On Kerosene Supply
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre On Kerosene Supply : దేశంలో గ్యాస్, పెట్రోల్ కొరత వదంతులతో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వంట గ్యాస్ సమస్య తగ్గించేందుకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా సుపీరియర్ కిరోసిన్ పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. 21 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో సుపీరియర్ కిరోసిన్ పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. సర్వీస్ స్టేషన్లలో 2,500 లీటర్ల వరకు కిరోసిన్ నిల్వకు కేంద్రం వెసులుబాటు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 60 రోజులపాటు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వుల వరకు తాజా ఆదేశాలు అమలులో ఉంటాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.