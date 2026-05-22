ETV Bharat / bharat

రీ-నీట్​ 100 శాతం లోపరహితంగా నిర్వహించడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్

జూన్ 21న నీట్-యూజీ పునఃపరీక్ష- 100 శాతం పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామన్న కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్- పేపర్ లీకేజీల వల్ల నష్టపోయిన విద్యార్థులకు న్యాయం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడి

Union Minister of Education Dharmendra Pradhan
Union Minister of Education Dharmendra Pradhan (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 5:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NEET UG Re Exam : జూన్ 21న దేశవ్యాప్తంగా మళ్లీ నిర్వహించనున్న నీట్-యూజీ ప్రవేశ పరీక్షను ఎలాంటి తప్పులు, అక్రమాలకు తావులేకుండా 100 శాతం పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రకటించారు. పేపర్ లీకేజీల వల్ల నష్టపోయిన విద్యార్థులకు న్యాయం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం దిల్లీలో జరిగిన ఒక విద్యా సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు.

ప్రతిభ గల విద్యార్థుల సీట్లను దొంగిలించడానికి చూస్తున్న "పరీక్షల మాఫియా" ఆటలు సాగనివ్వమని మంత్రి హెచ్చరించారు. ఇందుకోసమే ప్రభుత్వం కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. అలాగే, మే 3న జరిగిన మొదటి పరీక్ష రద్దు కావడం వల్ల దాదాపు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు తీవ్రమైన మానసిక వేదనను గురయ్యారని, వారి బాధను ప్రభుత్వం పూర్తిగా అర్థం చేసుకుందని మంత్రి అన్నారు. లీక్​ ఘటనపై తాము విమర్శలను, సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు. కానీ ఈ వ్యవస్థను సరిదిద్దడం తమ బాధ్యత అని, సమస్యను చూసి కళ్లు మూసుకుని పక్కకు తప్పుకోవడం తమ విధి కాదని ఆయన అన్నారు.

TAGGED:

DHARMENDRA ON NEET UG RE EXAM
NEET UG RE EXAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.