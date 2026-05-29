ETV Bharat / bharat

సిద్ధరామయ్య రాజీనామాను ఆమోదించిన గవర్నర్- దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతల సమావేశం

ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన సిద్ధరామయ్య- మధ్యప్రదేశ్‌లో ఉన్న గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గహ్లోత్- గవర్నర్ లేకపోవడంతో ప్రత్యేక కార్యదర్శికి రాజీనామా సమర్పించిన సిద్ధరామయ్య

Governor Accepts CM Resignation
Siddaramaiah (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Governor Accepts CM Resignation : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య రాజీనామాను గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గహ్లోత్ ఆమోదించారు. గవర్నర్ మధ్యప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉండటంతో లోక్‌భవన్‌కు వెళ్లిన సిద్ధరామయ్య గురువారం మధ్యాహ్నం తన రాజీనామా లేఖను గవర్నర్ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ప్రభుశంకర్‌కు అందజేశారు. అనంతరం అర్ధరాత్రి బెంగళూరుకు చేరుకున్న గవర్నర్ శుక్రవారం ఉదయం అధికారికంగా రాజీనామాను ఆమోదించారు. ఇదిలా ఉండగా, సిద్ధరామయ్య పలువురు సీనియర్ నేతలతో కలిసి దిల్లీకి వెళ్లగా, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకులతో భేటీ అయ్యారు. ఆయనతోపాటు డీకే శివకుమార్ కూడా ఉన్నారు. కర్ణాటక తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎంపికతో పాటు కొత్త మంత్రివర్గ కూర్పుపై చర్చలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

దిల్లీకి సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్​- ఆ విషయంపై అధిష్ఠానంతో చర్చలు!

TAGGED:

ISSUE OF KARNATAKA CM
CABINET FORMATION IN KARNATAKA
GOVERNOR ACCEPTS CM RESIGNATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.