వాట్సప్ 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్ను పరిశీలిస్తున్న కేంద్రం- రిస్క్ ఉంటే మెటాకు నోటీసులు పంపే ఛాన్స్!
వాట్సాప్లో యూజర్నేమ్ ఫీచర్ను తేనున్నట్లు ప్రకటించిన మెటా- ఈ ఫీచర్తో ముప్పు పొంచి ఉందంటూ ఆందోళనలు
WhatsApp (Image Credits: WhatsApp)
Published : July 1, 2026 at 6:02 PM IST
Govt To Examine WhatsApp : ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ 'వాట్సాప్' త్వరలో కొత్త 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్ తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఆ ఫీచర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఈ ఫీచర్ వల్ల నకిలీ గుర్తింపులతో ఆన్లైన్ మోసాలు, సైబర్ నేరాలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో వినియోగదారుల భద్రత కోణంలో సమీక్షిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఏదైనా ముప్పు పొంచి ఉందని తేలితే మెటాకు నోటీసు జారీ చేసే అవకాశముందని స్పష్టం చేశాయి.