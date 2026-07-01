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వాట్సప్‌ 'యూజర్‌నేమ్‌' ఫీచర్​ను పరిశీలిస్తున్న కేంద్రం- రిస్క్ ఉంటే మెటాకు నోటీసులు పంపే ఛాన్స్​!

వాట్సాప్​లో​ యూజర్‌నేమ్‌ ఫీచర్‌ను తేనున్నట్లు ప్రకటించిన మెటా- ఈ ఫీచర్‌తో ముప్పు పొంచి ఉందంటూ ఆందోళనలు

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WhatsApp (Image Credits: WhatsApp)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 6:02 PM IST

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Govt To Examine WhatsApp : ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ 'వాట్సాప్' త్వరలో కొత్త 'యూజర్‌నేమ్' ఫీచర్‌ తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఆ ఫీచర్​పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఈ ఫీచర్ వల్ల నకిలీ గుర్తింపులతో ఆన్​లైన్​ మోసాలు, సైబర్ నేరాలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో వినియోగదారుల భద్రత కోణంలో సమీక్షిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఏదైనా ముప్పు పొంచి ఉందని తేలితే మెటాకు నోటీసు జారీ చేసే అవకాశముందని స్పష్టం చేశాయి.

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