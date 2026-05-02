ఒక్కసారిగా మోగిన మొబైల్స్- ఇకపై విపత్తు సమయాల్లో అలెర్ట్ మెసేజ్- సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ను ప్రారంభించిన కేంద్రం
విపత్తు సమయాల్లో ప్రజలను అలెర్ట్ చేసేందుకు సెల్ బ్రాడ్ కాస్ట్ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- 11:46 నిమిషాలకు మోగిన ఫోన్లు
Published : May 2, 2026 at 12:15 PM IST
Emergency Alert On Mobile :భవిష్యత్లో ప్రకృతి విపత్తులు సంభవిస్తే ప్రభావిత ప్రాంతాల పౌరులను కేంద్ర ప్రభుత్వం క్షణాల వ్యవధిలోనే అప్రమత్తం చేయనుంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది. దానిని శనివారం పరీక్షించింది. అందులో భాగంగా ప్రజల ఫోన్లకు డమ్మీ ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్ను పంపించింది.
ఉదయం 11:46 నిమిషాలకు ఫోన్లకు పెద్ద శబ్దం లేదా వైబ్రేషన్తో ఈ అత్యవసర హెచ్చరిక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. డిస్ప్లేపై అలర్ట్ మెసేజ్ ప్రత్యక్షమైంది. అయితే ఇది పరీక్ష మాత్రమేనని, ఎవరూ భయపడొద్దని అధికారులు ఆ సందేశంలోనే వివరించారు. సునామీలు, భూకంపాలు, పిడుగుపాట్లు వంటి సమయాల్లో ప్రజలకు వేగంగా సమాచారం అందించేందుకు టెలీ కమ్యూనికేషన్ శాఖ, జాతీయవిపత్తు నిర్వహణ సంస్థ కలిసి ఈ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశాయి. నెట్వర్క్ రద్దీతో సంబంధం లేకుండా సెకన్ల వ్యవధిలో లక్షల మందికి హెచ్చరికలను పంపే వీలుంటుంది.
భారతీయ టెలీ కమ్యూనికేషన్ శాఖ అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చిన వారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. 'మీ ఫోన్స్కు ఏదైనా అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తే ఆందోళన చెందవద్దు. విపత్తుల సమయంలో కచ్చితమైన సమాచారం సకాలంలో తెలిపేలా చేయడం కోసం చేపట్టిన అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థ. దానిని పరీక్షించడంలో భాంగానే ఇది వచ్చింది' అని డోంట్ పానిక్ అని వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.
Department of Telecommunications, Govt. of India tweets, " if you receive an alert message on your phone, do not panic. this is part of the testing of the emergency alert system, so that accurate information can be received on time during disasters. during testing, this message… pic.twitter.com/nXNCDqTptK— ANI (@ANI) May 2, 2026