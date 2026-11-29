371మంది లోక్సభ ఎంపీల మద్దతు ఉంది- డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో ఛైర్మన్, 12 మంది సభ్యులు: కేంద్రం
Lok Sabha MPs : డీలిమిటేషన్కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును అమోదించుకునేందుకు తమకు సంపూర్ణ మద్దతు ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
Published : November 29, 2026 at 5:38 PM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదించుకోవడానికి 371 మంది లోక్సభ ఎంపీల మద్దతు ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఎస్సీ, ఎస్టీ సీట్లు 50 శాతం పెరుగుతాయని, అందులోనే మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఇక నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కమిషన్లో ఒక ఛైర్మన్, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ లేదా ఒక ఎన్నికల కమిషనర్తో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషనర్లు సభ్యులుగా ఉంటారని తెలిపారు.
వీరితో పాటు సంబంధిత రాష్ట్రాలకు చెందిన ఐదుగురు ఎంపీలు, ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈ కమిషన్లో భాగస్వాములుగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అత్యంత అవసరమని, లేదంటే దీని అమలు కోసం 2034 వరకు వేచి చూడాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. పునర్విభజన కమిషన్ నివేదికను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడతామని, దానిపై మార్పులు చేర్పులు చేసే అధికారం లేదా పూర్తిగా తిరస్కరించే అధికారం సభకు ఉంటుందని కేంద్రం వివరించింది.
డీలిమిటేషన్ కమిటీ ప్రతిపాదన ఇలా
- డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో ఛైర్మన్, 12 మంది సభ్యులు
- డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో సభ్యుడిగా సీఈసీ లేదా ఈసీ
- డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో సభ్యుడిగా సంబంధిత రాష్ట్ర ఎస్ఈసీ
- డీలిమిటేషన్ కమిషన్ సభ్యులుగా రాష్ట్రం నుంచి ఐదుగురు ఎంపీలు
- కమిషన్ సభ్యులుగా సంబంధిత రాష్ట్రం నుంచి ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు
- డీలిమిటేషన్ కమిషన్ నివేదికను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు
- నివేదికను మార్చేందుకు, తిరస్కరించేందుకు పార్లమెంట్కు అధికారం