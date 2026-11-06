శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లోకి ప్రతీ సంస్థకు స్వాగతం- స్టార్లింక్ అన్నింటికంటే చివరగా దరఖాస్తు : కేంద్రం
India Satcom Policy : శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ రంగంలోకి ప్రతీ సంస్థను స్వాగతిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ధర, విలువ, నాణ్యత ఆధారంగా ప్రజలే ప్రొవైడర్ను ఎంచుకుంటారని తెలిపింది.
Published : November 6, 2026 at 3:58 PM IST
శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ రంగంలోకి ప్రతీ సంస్థనూ భారత్ ఆహ్వానిస్తోందని, అంతిమంగా ఎవరి సేవలను ఎంచుకోవాలనేది వినియోగదారులే నిర్ణయిస్తారని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మార్కెట్లో కస్టమరే రాజు అని, ఆయా సంస్థలు అందించే ధర, విలువ, సేవల నాణ్యత ఆధారంగా ప్రజలే తమకు నచ్చిన ప్రొవైడర్ను ఎంచుకుంటారని తెలిపింది. ఈ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడానికి ముందు మరో రెండు కీలక దశలు మిగిలి ఉన్నాయని కేంద్ర వర్గాలు తెలిపాయి. స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు, ధరల నిర్ణయంతో పాటు మూడు సంస్థలు భద్రతాపరమైన షరతులను పూర్తి చేయాల్సి ఉందని వివరించాయి. ప్రస్తుతం భారత్లో జియో, వన్వెబ్, ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ ఈ మూడు సంస్థలకు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ లైసెన్సులు ఉన్నాయి. వీటిలో స్టార్లింక్ అన్నింటికంటే చివరగా దరఖాస్తు చేసుకుని, చివరగా లైసెన్స్ పొందినప్పటికీ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. నిబంధనల అమలుకు సంబంధించిన పత్రాలను వన్వెబ్ అందరికంటే ముందుగా సమర్పించగా తర్వాత జియో, చివరగా స్టార్లింక్ సమర్పించినట్లు సమాచారం.