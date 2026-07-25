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'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే'- కేంద్రంతో రెండో రోజు చర్చల వేళ CJP డిమాండ్

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విషయంలో వెనక్కి తగ్గబోమన్న సీజేపీ- ప్రధాన్ రిజైన్ గురించి కేంద్రం తమ వైఖరిని తెలియజేయాలని డిమాండ్

CJP on Dharmendra Pradhan Resign
Cockroach Janata Party (CJP) representative Ashutosh Ranka (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 10:35 AM IST

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CJP on Dharmendra Pradhan Resign : నీట్ పేపర్ లీక్‌కు భాద్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వెనక్కి తగ్గట్లేదు. ధర్మేంద్ర రాజీనామా విషయంలో చర్చించేది ఏమీ లేదని సీజేపీ స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ధర్మేంద్ర రాజీనామా విషయంలో ప్రభుత్వం కుదరదంటే తదుపరి చర్చలకు తావులేదని పేర్కొంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విషయంలో ప్రభుత్వం తన వైఖరిని స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. లేదంటే తాము కఠిన వైఖరిని అవలంబించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి అశుతోశ్ రంకా మీడియాతో వ్యాఖ్యానించారు.

"కేంద్రంతో రెండో రోజు సమావేశం శనివారం మధ్యాహ్నం 3.30- 4 గంటల మధ్య జరగనుంది. అయితే దానికి వేదిక ఇంకా ఖరారు కాలేదు. చర్చలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం కుదిరిన రెండు డిమాండ్లపై మాకు కేంద్రం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ కావాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విషయంలో మాకు స్పష్టత ఇవ్వాలి. ప్రధాన్ రాజీనామాను కోరుతారా? లేదా? అనే విషయాన్ని కేంద్రం మాకు తెలియజేయాలి. అలా చేయకపోతే మేము కఠిన వైఖరిని అవలంబించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌లతో శుక్రవారం జరిపిన సమావేశం ఫలప్రదంగా సాగింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై ప్రభుత్వం తన వైఖరిని స్పష్టం చేసిన తర్వాత సీజేపీ తన తదుపరి కార్యాచరణను నిర్ణయిస్తుంది. "
--అశుతోశ్ రంకా, సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి

'మా ప్రధాన డిమాండ్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామానే'
నీట్ పేపర్ లీక్ వల్ల మరణించిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు పరిహారం, నిరసనకారులపై పెట్టిన కేసులకు సంబంధించి నిన్న (శుక్రవారం) జరిగిన సమావేశంలో కేంద్రం నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చిందని అశుతోశ్ రంకా వెల్లడించారు. ఈ అంశాలపై ఒక ప్రాథమిక అంగీకారం కుదిరిందన్నారు. "ఆ హామీలపై కేంద్రం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ ఈ రోజు (శనివారం) వస్తుందని భావిస్తున్నాం. అయితే మా ప్రధాన డిమాండ్ అయిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విషయంలో ఎటువంటి కచ్చితమైన నిర్ణయాన్ని కేంద్రం తీసుకోలేదు. ప్రధాన్ పదవి నుంచి తప్పుకోరని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నట్లు ప్రధాన మీడియా కథనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆయన రాజీనామా చేయకపోతే ప్రభుత్వం ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలి. అలా అయితే కేంద్రంతో చర్చలను కొనసాగించడంలో అర్థం లేదు. మేము మా తదుపరి కార్యాచరణకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం. పేపర్ లీక్‌లు, ఆ తర్వాత జరిగిన విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ బాధ్యత వహించాల్సిందే." అని అశుతోశ్ రంకా స్పష్టం చేశారు

అంతకంటే సిగ్గుచేటు విషయం మరొకటి లేదు : అశుతోశ్ రంకా
నిరాహార దీక్ష విరమించిన సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను పలువురు విమర్శించడంపైనా అశుతోశ్ రంకా స్పందించారు. అంతకంటే సిగ్గుచేటైన విషయం మరొకటి ఉండదన్నారు. 26 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసి తన ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టిన వ్యక్తి సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ అని కొనియాడారు. దేశ భవిష్యత్తు కోసం ఆయన ఎంతో కృషి చేశారని ప్రశంసించారు. అలాగే వాంగ్‌చుక్‌ ప్రభుత్వంతో వ్యక్తిగత ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా రంకా ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ ఏమనుకుంటోందో తమకు తెలియదని చెప్పారు. నిరసనల్లో పాల్గొన్నవారిపై చట్టపరమైన కేసులు ఉండకూడదని, నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వల్ల మరణించినవారి కుటుంబాలకు పరిహారం అందాలని సోనమ్ ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారని గుర్తు చేశారు. అలాంటి సోనమ్‌ను ప్రశ్నించడం తగదని అన్నారు.

టైఫాయిడ్ సోకింది- అయినా తగ్గను : CJP ఫౌండర్ దీప్కే
జంతమంతర్ వద్ద దీక్ష చేస్తున్న సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తనకు టైఫాయిడ్ సోకినట్లు ప్రకటించారు. అయినా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేవరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. తన అనారోగ్య పరిస్థితి నిరసనలను ఆపలేదని చెప్పారు. ఉద్యమం పట్ల తనకున్న నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. శాంతియుతంగా నిరసనలు చేపట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేసినవారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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