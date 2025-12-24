10th పాస్ పర్సెంటేజీని పెంచేందుకు సర్కార్ కీలక నిర్ణయం- స్పెషల్ క్లాస్ చెప్పే ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రోత్సాహకం
ఆ రాష్ట్ర సర్కార్ కీలక నిర్ణయం- పదో తరగతి పాస్ పర్సంటేజీని పెంచేందుకు వినూత్న ప్రయత్నం- స్టూడెంట్స్ కు స్పెషల్ క్లాసులు చెప్పే టీచర్స్ కు రూ.వెయ్యి అదనపు ప్రోత్సాహకం
Published : December 24, 2025 at 2:23 PM IST
Karnataka Schools Special Classes : పదో తరగతి (ఎస్ఎస్ఎల్సీ) పరీక్షల్లో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించేందుకు కర్ణాటక సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కల్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలోని ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. టెన్త్ విద్యార్థులకు పాఠాలను భోదించే టీచర్లకు నెలకు రూ.1000 అదనపు జీతాన్ని ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. పదో తరగతి పరీక్షల్లో విద్యార్థుల పాస్ శాతాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది.
గతేడాది పేలవ ఫలితాలు- అందుకే కీలక నిర్ణయం
గత విద్యా సంవత్సరంలో (2024-25) కల్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలో టెన్త్ పరీక్షల్లో పాస్ శాతం తక్కువగా నమోదైంది. దీంతో 2026లో జరగబోయే పది పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలను రాబట్టేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ క్రమంలో కల్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉన్న జిల్లాల్లో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి కీలక ప్రణాళిక వేసింది. ప్రభుత్వ సర్క్యులర్ ప్రకారం, ప్రతి పదో తరగతి విద్యార్థికి ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 40 మార్కులు వచ్చేలా ఉపాధ్యాయులు వారిని తీర్చిదిద్దాలి. అందుకోసం టీచర్లు విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలి. పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం ఈ మేరకు సోమవారం సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.
రివిజన్ తప్పనిసరి
విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను ప్రోత్సహించడానికి సిద్ధరామయ్య సర్కార్ ఈ ప్రకటన చేసింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత టెన్త్ విద్యార్థులకు టీచర్లు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలి. ఈ సమయంలో, విద్యార్థుల రాత నైపుణ్యాలను, పాఠాలను రివిజన్ చేయాలి. ఈ విధంగా టెన్త్ స్టూటెంట్స్ పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించేలా వారిని తీర్చిదిద్దాలి. కొత్త ఏడాది అంటే 2026 జనవరి నుంచి వచ్చే మూడు నెలల పాటు ఉన్నత పాఠశాలల్లోని టెన్త్ విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం సర్క్యులర్లో పేర్కొంది.
'పాస్ పర్సెంటేజీని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం కృషి'
"మూడు నెలల పాటు, ఉన్నత పాఠశాలల్లో సబ్జెక్టుల వారీగా ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలి. దీని ద్వారా కల్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలోని ఏడు జిల్లాల్లో విద్యార్థుల పాస్ శాతాన్ని 80 శాతానికి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాంతంలో 7,200 మంది ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక తరగతులు తీసుకుంటారు. వారికి ప్రతి నెలా వెయ్యి రూపాయల అదనపు ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది" అని పాఠశాల విద్యా శాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
గతేడాది 50 శాతం మంది మాత్రమే టెన్త్ పాస్
గత విద్యా సంవత్సరంలో కల్యాణ కర్ణాటకలోని స్కూళ్లలో చదివిన విద్యార్థులు చదువులో వెనకపడ్డారు. టెన్త్ పాసైన విద్యార్థుల పర్సెంటేజీ పేలవంగా ఉంది. 2024-25 విద్యా సంవత్సంలో కల్యాణ కర్ణాటకలో 52.42 శాతం మంది పదో తరగతిలో పాసయ్యారు. ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ. దీంతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కల్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించాలని యోచిస్తోంది. ఈ క్రమంలో టెన్త్ విద్యార్థులకు స్పెషల్ క్లాసులను పెట్టనుంది. అలాగే ఆ క్లాసులను భోదించే టీచర్స్ కు నెలకు ప్రోత్సాహకంగా రూ.1000 ఇవ్వనుంది.
గతేడాది కల్యాణ కర్ణాటక జిల్లాలోని టెన్త్ పాసైనవారి శాతం ఇలా
- కలబురగి- 41.35 శాతం
- బీదర్- 52.3 శాతం
- యాదగిరి- 50.6 శాతం
- రాయచూర్ - 50.76 శాతం
- బళ్లారి- 50.91 శాతం
- విజయనగర - 66.78 శాతం
- కొప్పల్ - 56.57 శాతం
విద్యార్థులకు కూడా ప్రయోజనాలు
ఉపాధ్యాయులకు ప్రోత్సాహకంతో పాటు, దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక తరగతులకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల రవాణా ఖర్చులను కూడా ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. అందుకోసం ప్రతి పాఠశాలకు నెలకు రూ. 6,000 కేటాయించింది. వీటిని దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక క్లాసులకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు అందించనున్నారు.
చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులను పాస్ అయ్యేలా చేసేందుకు, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ మంచి మార్కులు సాధించేందుకు కర్ణాటక సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయం పనికొస్తుంది. ఎందుకంటే గతేడాది దాదాపు 50 శాతం మందే పాసయ్యారు. అంటే సగం శాతం మంది టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యారు. దీంతో పాస్ అవ్వనివారు తర్వాతి చదువులకు వెళ్లలేకపోయారు. ఖాళీగానే ఉండిపోయారు. లేదంటే వేరే పనులకు వెళ్లిపోయారు. దీంతో వారి భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అందుకే ప్రభుత్వం ఈ సారి కల్యాణ కర్ణాటకలో మంచి ఫలితాలను రాబట్టాలని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రణాళికలను రచిస్తోంది. విద్యార్థులకు ఇప్పటి నుంచి సానపెట్టి, పాస్ అయ్యేలా చేసేందుకు యత్నిస్తోంది.
'టెన్త్'కు చేరడానికి 78 ఏళ్లు పట్టింది- స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారిగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న గ్రామస్థులు
టెన్త్ మెమోలు వచ్చేశాయ్ - కొత్త మార్పులతో ధ్రువపత్రాలు - మీరు చూశారా?