ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందించడంలో ఎన్డీఏ సర్కార్ ఫెయిల్​- ఇందౌర్​పై రాహుల్ ఎద్దేవా

ఇందౌర్‌లో కలుషిత నీటి బాధితులను పరామర్శించిన రాహుల్‌ గాంధీ- భాగీరథ్‌పుర ప్రాంతంలో కలుషిత నీరు తాగి ఏడుగురు మృతి

Published : January 17, 2026 at 2:29 PM IST

Rahul Gandhi On Centre : మధ్యప్రదేశ్‌ ఇందౌర్‌లో జరిగిన కలుషిత నీటి మరణాలకు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ ఆరోపించారు. భాగీరథ్‌పుర ప్రాంతంలో కలుషిత జలాలు తాగి ఆస్పత్రి పాలైన బాధితులను రాహుల్‌ పరామర్శించారు. ఇటీవల భాగీరథ్‌పుర ప్రాంతంలో మురుగు కలిసిన నీళ్లు తాగడంతో డయేరియా, వాంతుల బారిన పడి నగరంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. పలువురు ఆస్పత్రి పాలైయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో బాధితులు చికిత్స పొందుతున్న బాంబే ఆస్పత్రికి వెళ్లిన రాహుల్‌ వారిని కలుసుకున్నారు.

బాధితులతో మట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. బాధితులకు ధైర్యం చెప్పిన రాహుల్‌ గాంధీ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి భాగీరథ్‌పుర్ ప్రాంతానికి వెళ్లిన రాహుల్‌ బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడారు. తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన రాహుల్‌, ఇందౌర్‌ స్వచ్ఛమైన తాగునీరు కూడా లేని ఒక కొత్త నమూనా స్మార్ట్ సిటీ అని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందించడం, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని రాహుల్‌ ఆరోపించారు.

"చాలా నగరాల్లో ఇదే జరుగుతోంది. స్వచ్ఛమైన నీటిని అందించడం, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడమనేది ప్రభుత్వ బాధ్యత. వీటిని ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం లేదు. ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉంటే.. దానిని వారు నిర్వర్తించాలి. వీళ్లు(బాధితులు) అదే కోరుకుంటున్నారు. వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికే వచ్చాను. ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయం లేదు. విపక్ష నేతగా ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడ ప్రజలు చనిపోతున్నారు. ఇక్కడ ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందడం లేదు. వారి సమస్యలను లేవనెత్తి, వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వచ్చాను. ఇందులో ఎటువంటి తప్పులేదు. ఇది నా బాధ్యత. వారికి సహాయం చేయడానికి, వారికి అండగా నిలబడటానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మీరు దీన్ని ఎలా పిలిచినా నాకు పర్వాలేదు. కావాలంటే దీన్ని రాజకీయమని పిలవండి. నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. నేను వీరికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వచ్చాను. వీరికి స్వచ్ఛమైన మంచినీటిని అందించాలి" అని రాహుల్ డిమాండ్ చేశారు.

