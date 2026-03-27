'డీలర్లకు, వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు'- పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గింపుపై కాంగ్రెస్

పెట్రోల్‌, డీజిల్​‌పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- ఈ నిర్ణయంపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్- ఉపశమనమనేది ప్రచారంలోనే తప్ప వాస్తవంలో లేదని ఎద్దేవా

Published : March 27, 2026 at 1:37 PM IST

Congress On Excise Duty Cuts : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించింది. కేంద్రం ప్రకటించిన ఎక్సైజ్ సుంకం కోతలతో డీలర్లకు, వినియోగదారులకు ఇంధన ధరలలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని ఆరోపించింది. రిలీఫ్ అనేది కేవలం ప్రచారంలోనే తప్ప వాస్తవంలో లేదని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీడియా, ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేడా ఎక్స్ ‌పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

"వార్తల్లో శీర్షికల ద్వారా కేంద్రం ప్రజలను మోసం చేస్తోంది. అలా చేయడం మానుకుని ప్రభుత్వం వినియోగదారులకు వాస్తవ ఉపశమనం అందించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. 'పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గుతున్నాయి' అనే శీర్షికలను చూసి ప్రభుత్వం ప్రజల జేబుకు ఉపశమనం కల్పించిందని మీరు భావిస్తే పొరపాటే అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి డీలర్లకు, వినియోగదారులకు ఇంధన ధరలు యథాతథంగానే ఉన్నాయి. వాస్తవానికి కేంద్రం తగ్గించింది ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం మాత్రమే. ఇది ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రభుత్వానికి చెల్లించే పన్ను. ప్రత్యేక, అదనపు అనే పదాలే ఈ పన్ను ఎంత అనవసరమో తెలియజేస్తున్నాయి" అని కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేడా పేర్కొన్నారు.

'నష్టాలను భరిస్తున్న చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు'
పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణ మొదలైనప్పటి నుంచి చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు నష్టాలను భరిస్తున్నాయని పవన్ ఖేడా తెలిపారు. యుద్ధం ప్రారంభమైన దాదాపు నెల రోజుల తర్వాత ప్రత్యేక అదనపు సుంకాన్ని తగ్గించడం ద్వారా కేంద్రం ఇప్పుడు ఆ భారాన్ని కొంతమేర పంచుకోవడానికి మాత్రమే అంగీకరించిందన్నారు. ఉపశమనం అనేది కేవలం కథనాల్లో మాత్రమే ఉందని, వాస్తవంలో కాదని ఎద్దేవా చేశారు.

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం నెలకొనడంతో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌పై విధిస్తున్న అదనపు ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీని భారీగా తగ్గించింది భారత ప్రభుత్వం. పెట్రోల్‌పై ఉన్న అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని లీటర్‌కు రూ.13 నుంచి రూ.3కు తగ్గించింది. డీజిల్‌పై రూ.10ని పూర్తిగా తొలగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ తగ్గింపు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ స్పందిస్తూ కేంద్ర సర్కార్ నిర్ణయంపై మండిపడింది.

దిగుమతులపై భారత్ ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది : కాంగ్రెస్
మరోవైపు, ముడి చమురు, ఎల్‌పీజీ, సహజ వాయువు వంటి దిగుమతుల కోసం భారత్ ఎక్కువ ఆధారపడుతోందని కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గొప్పగా వాగ్దానం చేసిన గ్యాస్ గ్యాస్‌గానే (వ్యంగ్యంగా) మిగిలిపోయిందని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

2014-15 నుంచి 2024-25 మధ్య ముడి చమురు దిగుమతుల కోసం భారత్ ఆధారపడటం 84శాతం నుంచి 90శాతానికి పెరిగిందని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. అదే కాలంలో ఎల్‌పీజీ దిగుమతులపై ఆధారపడటం 46 పర్సెంటేజీ నుంచి 62శాతానికి పెరిగిందని ఆరోపించారు. ఆత్మనిర్భరత అంటే స్వావలంబన అనే మంత్రం ఉండాల్సిన ఈ తరుణంలో ఇదంతా జరుగుతోందని విమర్శించారు. సహజ వాయువు కథ మరింత అస్పష్టంగా ఉందన్నారు.

అదొక పెద్ద స్కామ్ అని కాగ్ రిపోర్టులో తేలింది : జైరాం రమేశ్
"2005 జూన్ 26న అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి మోదీ కృష్ణా-గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని లోతైన జలాల్లో భారత్‌లోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ నిల్వలను గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ కనుగొందని గొప్పగా చెప్పుకున్నారు. ఇది దేశాన్ని ఇంధన స్వయం సమృద్ధిగా చేస్తుందని మోదీ ప్రకటించారు. 2011- 2016 మధ్య వచ్చిన ఐదు కాగ్ రిపోర్టులు ఇది రూ. 20,000 కోట్ల స్కామ్ అని వెల్లడించాయి. ఈ విషయాన్ని మోదీ కప్పిపుచ్చారు. ఫలితంగా 2017 ఆగస్టులో గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ను ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్‌లో విలీనం చేయాల్సి వచ్చింది" అని జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.

