ఇకపై OTTకీ CBFC సర్టిఫికెట్ మస్ట్- ఐటీ చట్టాల సవరణకు కేంద్రం యోచన!
ఓటీటీ సినిమాలకు సీబీఎఫ్సీ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి చేసే యోచన- సట్లుజ్ విడుదల నేపథ్యంలో Zee5 పై చర్యల్ని పరిశీలిస్తున్న కేంద్రం- ఐటీ నిబంధనల్ని సవరించే అవకాశం
Published : July 15, 2026 at 7:21 PM IST
CBFC Clearance for OTT : ఓటీటీ వేదికల్లో విడుదలయ్యే సినిమాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాల మాదిరిగానే, ఓటీటీలో విడుదలయ్యే ప్రతి సినిమాకు కూడా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి ముందస్తు సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి చేసే అవకాశాల్ని పరిశీలిస్తోంది. ఇందుకోసం కేంద్రం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT) రూల్స్ - 2021లో సవరణలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ నిర్ణయానికి ఇటీవల విడుదలైన సట్లుజ్ అనే సినిమా వివాదమే ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రం సీబీఎఫ్సీ పరిశీలనలో ఉండగానే, ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్ లేకుండా జీ5 ఓటీటీలో విడుదలైంది. చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాల్ని తొలగించాలని సెన్సార్ బోర్డ్ సూచించినప్పటికీ, ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రావడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. మరోవైపు జీ5 పై చర్యలు తీసుకునే అంశాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.