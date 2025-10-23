ETV Bharat / bharat

108 టన్నుల ఆవుపేడతో గోవర్ధనుడి విగ్రహం- 56 రకాల నైవేద్యాలు సమర్పణ

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగిన గోవర్ధన పూజ- కృష్ణుడిని దర్శించుకున్న భక్తులు

Govardhan Puja In Gwalior
Govardhan Puja In Gwalior (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 9:53 PM IST

3 Min Read
Govardhan Puja In Gwalior: మధ్యప్రదేశ్​లోని గ్వాలియర్​లో దీపావళి తర్వాత రోజున గోవర్ధన పూజ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద గోశాల అయిన ఆదర్శ్ గోశాలలో గోవర్ధన మహోత్సవాన్ని ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకొన్నారు. 108 టన్నుల ఆవు పేడతో మధ్యప్రదేశ్​లోనే అతిపెద్ద గోవర్ధనుడిని తయారుచేశారు. అలాగే అన్నకూట్ సమయంలో గోమాతలకు 56 రకాల నైవేద్యాలను సైతం సమర్పించారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

గోమాతలకు మంచి ఆహార పదార్ధాలు సమర్పణ
గ్వాలియర్​లోని లాల్ తిప్రాలో ఉన్న ఆదర్శ్ గోశాలలో గోవర్ధన పూజ నిర్వహించడానికి మేరఠ్ నుంచి హస్తకళాకారులను రప్పించారు. వారు 108 టన్నుల ఆవు పేడను ఉపయోగించి గోవర్ధనుడి విగ్రహాన్ని, గోవర్ధన పర్వతాన్ని తయారుచేశారు. విగ్రహం నుంచి ప్రసాదం వరకు అన్నింటిని పర్యావరణ అనుకూల వస్తువులతోనే తయారుచేశారు. గోమాతలు వేసిన పేడతోనే గోవర్ధనుడి విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. ఆదర్శ గోశాలలో ఉన్న10,000కు పైగా గోమాతలకు 56 రకాల నైవేద్యాలను సమర్పించారు. పచ్చి గడ్డి, ఎండు గడ్డి, బెల్లం, పచ్చి కూరగాయలు, పండ్లు వంటి పదార్థాలు అందులో ఉన్నాయి. అన్నకూట్ నైవేద్యాలలో భాగంగా తృణధాన్యాలతో చేసిన పదార్ధాలు, మిల్లెట్ ఖీర్ వంటి వంటకాలను భక్తులకు ప్రసాదంగా అందించారు.

Govardhan Puja In Gwalior
గోశాల ఉత్సవాల సమయంలో ఆవులకు ప్రత్యేక విందు (ETV Bharat)

"గతేడాది మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ స్వయంగా గోవర్ధన పూజ సమయంలో గోశాలను సందర్శించారు. అప్పుడు సీఎం ఆ ఏడాది గోమాతల సంరక్షణ సంవత్సరంగా ప్రకటించారు. దాని నుంచి ప్రేరణ పొంది, వీలైనంత ఎక్కువగా గోవులకు సేవ చేసేలా ప్రజలను ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. గోశాల ఉత్సవాల సమయంలో ఆవులకు ప్రత్యేక విందు కూడా ఏర్పాటు చేశాం" అని ఆదర్శ్ గోశాల పర్యవేక్షకుడు, కృష్ణయాన్ గోసేవ సమితి సభ్యుడు రిషభదేవ్ ఆనంద్ మహారాజ్ తెలిపారు.

Govardhan Puja In Gwalior
గోమాతలకు 56 రకాల నైవేద్యాలు (ETV Bharat)

ప్రముఖులు సైతం హాజరు
ఆదర్శ్ గోశాలలో జరిగిన ఈ గోవర్ధన పూజకు రాజకీయ నాయకులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, విద్యాశాఖ అధికారులు సహా రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి అనేక మంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. గ్వాలియర్ కమిషనర్, కలెక్టర్​తో పాటు మధ్యప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. గోశాలకు చేరుకున్న తోమర్, మొదట 56రకాల నైవేద్యాలను చూశారు. అనంతరం గోపూజను వీక్షించారు.

Govardhan Puja In Gwalior
ఆదర్శ్ గోశాలలో గోవర్ధన మహోత్సవం (ETV Bharat)

మథురలో విదేశీ భక్తుల సందడి
మరోవైపు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని మథురలో జరిగిన గోవర్ధన పూజకు భారీ సంఖ్యలో విదేశీ భక్తులు హాజరయ్యారు. విదేశీ భక్తులు కృష్ణ భక్తిలో మునిగిపోయి డోలక్, మంజీర దరువులకు అనుగుణంగా నృత్యం చేశారు. జాతిపుర ముఖర్వింద ఆలయంలో భక్తులు కన్నయ్యకు పాలాభిషేకం చేశారు. అలాగే గోవర్ధనుడికి 1006 రకాల ప్రసాదాలను సమర్పించారు. మథురలో కృష్ణుడిని బుధవారం నాడు దాదాపు 4,50,000 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా, బుధవారం ఉదయం నుంచి పరిక్రమ, పూజల కోసం భక్తులు ఆలయానికి పోటెత్తారు. చాలా మంది భక్తులు దండౌతి నిర్వహించారు. సాధువులు భారీ ఊరేగింపు నిర్వహించారు.

Govardhan Puja In Gwalior
గోవర్ధన పూజ (ETV Bharat)

మరిగే పాలతో పూజారి స్నానం
ఉత్తర్​ప్రదేశ్ సోన్‌ భద్రలో యాదవ సమాజం గోవర్ధన పూజను అంగరంగ వైభవంగా చేసింది. పూజారి రాజేంద్ర యాదవ్ పొయ్యి మీద మరిగే పాలతో స్నానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది యాదవులు, భక్తులు పాల్గొని కృష్ణుడికి పూజలు చేశారు. సమాజ్ వాదీ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామ్నిహోర్ యాదవ్, మాజీ బ్లాక్ చీఫ్ సంజయ్ యాదవ్, మాజీ జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షుడు అనిల్ యాదవ్, మాజీ ఎస్పీ జిల్లా అధ్యక్షుడు విజయ్ యాదవ్ తదితరలు గోవర్ధన పూజకు హాజరయ్యారు. పూజారి వారి ముందు మరిగే పాలతో స్నానం చేశారు. ఆ సమయంలో అందరూ ఆయనకు స్వాగతం పలికి హర్షధ్వానాలు చేశారు.

గోవర్ధన పూజ సమయంలో అందరూ శ్రీకృష్ణుడిని పూజిస్తారని పూజారి రాజేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. పాలతో స్నానం చేసే సంప్రదాయం గోవర్ధన పూజతో ముడిపడి ఉందన్నారు. ఇది తనకు శక్తిని ఇస్తుందని, మరిగే పాలు తనకు హాని కలిగించలేవని స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రతి ఏటా పూజారి రాబోయే సంవత్సరానికి సంబంధించి భవిష్యవాణి చెబుతాడు. కానీ, ఈసారి అతడు ఎటువంటి భవిష్యవాణి చెప్పలేదు. సమయం వచ్చినప్పుడు తాను భవిష్య వాణిని చెబుతానన్నాడు.

