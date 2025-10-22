దీపావళి మరుసటి రోజు వేడుకలు- అంతా కలిసి ఒక చోట సంబరాలు- స్పెషల్ ఏంటంటే?
గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా వేడుకలు- మిఠాయిలు పంచకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ సందడి!
Published : October 22, 2025 at 7:26 AM IST
Dhoka Padwa Festival : దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగాయి. అయితే పండగ మరుసటి రోజు కూడా పూజలు నిర్వహిస్తూ వేడుకలు జరుపుకుంటారు ఓ చోట. ఒకరికి ఒకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఆనందంతో వేడుకల్లో పాల్గొంటారు అక్కడి ప్రజలు. ఈ సంప్రదాయం మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. పండుగ సందర్భంగా వివిధ కారణాలతో పట్టణాల్లో నివసించే వారు సైతం తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటారు. నగరం మొత్తం 'ధోక్ పద్వా'కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మిఠాయిలు పంచుకుంటారు.
ఇండోర్ జిల్లా మోవ్లో పట్టణంలో 'ధోక్ పద్వా' అనే సంప్రదాయం ఉంది. ఇది దీపావళి తర్వాత రోజు గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ప్రత్యేక పండుగ సందర్భంగా మోవ్ నగర ప్రజలు దీపావళి మాదిరిగానే కొత్త బట్టలు ధరించి, తెల్లవారుజాము నుంచే తమ వ్యాపారాలను పూలతో అలంకరిస్తారు. అనంతరం మార్కెట్లో తిరుగుతూ, ఒకరికొకరు ధోక్పద్వా (నమస్కారం/కౌగిలించుకోవడం) వంటివి చేస్తూ, ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు.
అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా!
అలాగే ఒకరినొకరు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. ఈ వేడుకల్లో అన్ని వర్గాల ప్రజలు పాల్గొంటారు. పెద్దల పాదాలను తాకి ఆశీర్వాదం పొందడం, తోటివారిని హృదయపూర్వకంగా పలకరించడం, ఒక వివాహం జరుగుతున్నట్లుగా ఆ ప్రాంతమంతా ఆనందం ఉత్సవాలతో కలకలలాడుతుంది. ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉన్న గౌరవాన్ని చూపించడానికి, ప్రతి ఇంటి, దుకాణం ముందు వివిధ రకాల స్వీట్లు పెట్టి వాటిని ప్రజలకు ఇస్తారు.
ఇది వారితో ఉన్న సంబంధాల్లో సాన్నిహిత్యం, మాధుర్యాన్ని సూచిస్తుందని అక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు. అలాగే వారి దుకాణాలను చక్కగా అలంకరిస్తారు. ఆ రోజు కస్టమర్లతో వస్తువులను అమ్మడం మాత్రమే కాదు, హృదయపూర్వక సంబంధాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వేడుకల్లో పెద్దలు, పిల్లలు, యువకులు అంతా కలిసి ఒక కుటుంబంలా ఒకరినొకరు కలుసుకుని వారి ఆనందాలను పంచుకుంటారు.
ఎంతో ఆసక్తిగా!
ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఏడాది పొడవునా ధోకా పద్వా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు. ముఖ్యంగా, మహు నుంచి వివాహం జరిగిన వాళ్లు కూడా ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రాంతానికి వస్తారు. అదే సమయంలో, ధోక్ పద్వా సందర్భంగా పట్టణం నుంచి లేదా విదేశాలకు వెళ్లిన పిల్లలను రెడ్ కార్పెట్తో స్వాగతిస్తారు. మార్కెట్ అంతటా ప్రజల దుకాణాల ముందు వివిధ రకాల ఆకర్షణీయమైన రంగోలి, కళాత్మక డిజైన్లను ప్రదర్శిస్తారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని మెరుగుపరచడానికి రాధా కృష్ణ నృత్యాలు, ఇతర సంగీత ప్రదర్శనలు కూడా నిర్వహిస్తారు.
ధోక్ పద్వా వేడుకల అన్ని కుటుంబాలు ఒకే చోట కలిసి ఆహార నైవేద్యాలను పంచుకుంటారు. నగరం అంతటా ప్రజలు కలిసి గుమిగూడడం, పండుగలు జరుపుకోవడం, ఆహార పానీయాలను పంచుకోవడం, సాన్నిహిత్యం, ఐక్యత వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఈ కార్యక్రమాల ఉద్దేశ్యంమని ఆ ప్రాంత ప్రజలు అంటున్నారు. ఈ వేడుకల్లో మోహోలోని బ్యాండ్ వాయించే వారు తమ బృందంతో వస్తారు. షెహనాయ్ వాయించేవారి నుంచి తలపాగా ధరించేవారు, నీటి విక్రేతలు, పాన్ విక్రేతలు, హోటల్ యజమానుల వరకు అందరూ తమ సొంత దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. నగరవాసులంతా కలిసి దీపావళి ఆనందాలను జరుపుకుంటారు.
