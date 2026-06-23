ETV Bharat / bharat

'ప్రపంచంలో బ్రిక్స్ కూటమిది ప్రత్యేక పాత్ర'- NSA సమావేశంలో అజిత్ ఢోబాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు​

ప్రపంచ సవాళ్ల మధ్య బ్రిక్స్ బలోపేతం కావడం సంతోషకరం- అజిత్​ ఢోబాల్​

Ajit Doval
Ajit Doval (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajit Doval Hails BRICS : ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రిక్స్ కూటమి ప్రభావం పెరుగుతుండడం పట్ల భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. బ్రిక్స్ అనేది ఒక 'అత్యంత ప్రత్యేకమైన కూటమి' అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఇందులోని సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఈ ప్రపంచంలో చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన 16వ బ్రిక్స్​ జాతీయ భద్రతా సలహాదారుల (ఎన్​ఎస్​ఏ) సమావేశంలో మంగళవారం అజిత్​ ఢోబాల్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక అనిశ్చితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని ఆయన అన్నారు.

"మనం ఒక అత్యంత క్లిష్టసమయంలో సమావేశం అయ్యాము. ప్రపంచం ప్రస్తుతం సైనిక ఘర్షణలు, సంక్లిష్టమైన భద్రతా సమస్యలతో సతమతమవుతోంది. భౌగోళిక, రాజకీయ అనిశ్చితులు, ఆర్థికపరమైన ఒత్తిళ్లు, విఘాతం కలిగించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల (డిస్రప్టివ్​ టెక్నాలజీ) వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. కేవలం ముప్పులు పెరగడమే కాదు, ఈ ఘర్షణలను, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తేదా తగ్గించడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న అంతర్జాతీయ యంత్రాంగాలు, సంస్థలు సరిపోవడం లేదు. బహుపక్షవాదం (Multilateralism) కూడా క్షీణిస్తోంది" అని అజిత్ ఢోబాల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

TAGGED:

AJIT DOVAL SPEECH IN BRICS
AJIT DOVAL HAILS BRICS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.