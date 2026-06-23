'ప్రపంచంలో బ్రిక్స్ కూటమిది ప్రత్యేక పాత్ర'- NSA సమావేశంలో అజిత్ ఢోబాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ప్రపంచ సవాళ్ల మధ్య బ్రిక్స్ బలోపేతం కావడం సంతోషకరం- అజిత్ ఢోబాల్
Published : June 23, 2026 at 12:54 PM IST
Ajit Doval Hails BRICS : ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రిక్స్ కూటమి ప్రభావం పెరుగుతుండడం పట్ల భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. బ్రిక్స్ అనేది ఒక 'అత్యంత ప్రత్యేకమైన కూటమి' అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఇందులోని సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఈ ప్రపంచంలో చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన 16వ బ్రిక్స్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారుల (ఎన్ఎస్ఏ) సమావేశంలో మంగళవారం అజిత్ ఢోబాల్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక అనిశ్చితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని ఆయన అన్నారు.
"మనం ఒక అత్యంత క్లిష్టసమయంలో సమావేశం అయ్యాము. ప్రపంచం ప్రస్తుతం సైనిక ఘర్షణలు, సంక్లిష్టమైన భద్రతా సమస్యలతో సతమతమవుతోంది. భౌగోళిక, రాజకీయ అనిశ్చితులు, ఆర్థికపరమైన ఒత్తిళ్లు, విఘాతం కలిగించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల (డిస్రప్టివ్ టెక్నాలజీ) వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. కేవలం ముప్పులు పెరగడమే కాదు, ఈ ఘర్షణలను, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తేదా తగ్గించడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న అంతర్జాతీయ యంత్రాంగాలు, సంస్థలు సరిపోవడం లేదు. బహుపక్షవాదం (Multilateralism) కూడా క్షీణిస్తోంది" అని అజిత్ ఢోబాల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.