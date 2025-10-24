దీపావళి తర్వాత రోజు వినూత్న వేడుకలు- ఒకరినొకరు పేడతో కొట్టుకుంటూ!
కర్ణాటకలో వినూత్న వేడుక- గోరె హబ్బ పండుగ గురించి తెలుసా?
Published : October 24, 2025 at 11:31 AM IST
Gore Habba Festival In Karnataka : దీపావళి పండుగ నాడు అందరూ దేవుళ్లను పూజించి టపాసులు పేల్చుకుంటూ ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. కొంతమంది ముందే రోజే పండగను చేసుకున్నారు. అయితే కర్ణాటకలో ఓ గ్రామం మాత్రం దీపావళి తర్వాత రోజు వినూత్నంగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు పేడతో కొట్టుకుంటూ 'గోరె హబ్బ'ను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. గోరె హబ్బ వేడుక అంటే ఏంటి? ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
చామరాజనగర జిల్లాకు సరిహద్దుగా, తమిళనాడు భూభాగంలో ఉన్న గుమటాపుర గ్రామంలో 'గోరె హబ్బ'ను శతాబ్దాల నుంచి ఆచరిస్తున్నారు. ఈ వేడుకలో ముందుగా పశువుల పేడతో దిబ్బ వేస్తారు. యువత ఒకరిపై మరొకరు పేడ కొడుతూ పండగ చేసుకుంటారు. ఇలా చేయడాన్ని ఆశీర్వాదం, ఐక్యత, శుద్ధికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం బలి పాడ్యమి తర్వాతి రోజు కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి వేలాది మంది గ్రామానికి చేరుకుని ఈ పండగను వీక్షిస్తారు.
స్వామి ఆలయ ఆవరణంలోనే
ఈ వేడుకలు గ్రామంలోని బీరేశ్వర స్వామి దేవాలయం వద్ద ప్రారంభమవుతాయి. గ్రామస్థులు పూజలు నిర్వహించి, అందరి ఇళ్ల దిబ్బ నుంచి పేడను ట్రక్కుల్లో తీసుకువచ్చి దేవాలయ ఆవరణలో పెద్ద కుప్పగా వేస్తారు. అక్కడ నుంచి పొలానికి వెళ్లి అక్కడ పని చేసే ఇద్దరు యువకులను గ్రామ పెద్ద ఎంచుకుని వారికి ఆకులు, గడ్డితో తయారు చేసిన మీసాలు, గడ్డాలు హారం అందిస్తారు. నుదుట నామాలు పెట్టి, వారిని గాడిదలపై కూర్చోబెట్టి ఊరేగిస్తారు. గాడిదలపై వచ్చే యువకులను 'చాడీకోరు' (అబద్ధాల కోరు) అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ ఊరేగింపు దేవాలయం చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత వారిపై పేడ వేస్తారు.
ఆ తర్వాత పేడతో కొట్టుకోవడం మొదలుపెడతారు. మహిళలు, పురుషులు, పిల్లలు అందరూ ఉత్సాహంగా పేడను ఒకరిపై ఒకరు విసురుతారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు నవ్వులు, కేకలు, ఆనంద ధ్వనులతో గ్రామం మార్మోగిపోతుంది. ఇలా పేడతో కొట్టుకోవడం వల్ల చర్మవ్యాధులు పోతాయని గ్రామస్థుల నమ్మకం. వేడుకకు ముందు గ్రామస్థులు ఒక గాడిదను స్నానం చేయించి, అలంకరించి, చెరువు వద్ద పూజలు చేస్తారు. అనంతరం ఊరేగింపుగా దేవాలయానికి తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత వారు చెరువులో స్నానం చేసి, ఉత్సాహంగా గ్రామానికి తిరిగి వస్తారు. నవ్వులు, ఆటపాటల మధ్య పండుగ ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ పండుగను గ్రామ దేవత కోరిక మేరకు జరుపుకుంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీనికి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉందని అంటున్నారు. 'ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ఓ శివభక్తుడు కాలేగౌడ అనే గ్రామస్థుడి ఇంట్లో నివసించేవాడు. అక్కడ పాలేరుగా పని చేస్తుండేవాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ వ్యక్తి మరణించాడు. ఆ వ్యక్తితో పాటు తీసుకొచ్చిన వస్తువులను ఊరి చివర ఉన్న చెత్త దిబ్బలో పడేశారు. కొన్నాళ్ల అనంతరం ఆ దిబ్బ మట్టిని పొలానికి చల్లేందుకు తవ్వుతున్న సమయంలో శివలింగం బయటపడింది. శివలింగాన్ని బండి చక్రం తొక్కడం వల్ల దాని నుంచి రక్తం వచ్చింది. అదే రోజు రాత్రి ఓ గ్రామస్థుడి కలలో గుడ్డప్ప దేవుడు కనపించి దీపావళి మరుసటి రోజు తన జ్ఞాపకార్థం గోరె హబ్బ జరుపుకోవాలని చెప్పాడట. అప్పటి నుంచి ఈ పండగను జరుపుతున్నారు' అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ శివలింగం దొరికిన ప్రదేశంలోనే బీరేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది.
