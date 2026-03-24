అనాథల మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- పేదలకు ఉచితంగా అంబులెన్స్ సేవలు- ఓ వ్యక్తి నిస్వార్థసేవ!
1,200కు పైగా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన నవీన్ - ఉచిత అంబులెన్స్లు, ఆహారం, విద్యను అందిస్తూ పలు సేవా కార్యక్రమాలు - తన సోదరుడిలా మరెవరికీ జరగకూడదని
Published : March 24, 2026 at 10:39 PM IST
Last Rituals For Dead Bodies By Man : తమకంటూ నా అనుకునే వారెవరూ లేక అనాథలుగా మిగిలిపోయిన వృద్ధులకు అన్నం పెట్టేది ఎవరు? అలాంటి వారు చనిపోతే ఆ మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు చేసేది ఎవరు? ఆ మరణానికి ఉన్న గౌరవాన్ని కాపాడేదెవరు? వీటన్నింటికి ఒకడే సమాధానం బిహార్కు చెందిన నవీన్ శ్రీవాస్తవ. ఇతరుల బాధను చూసిచూడనట్లు వదిలేసే ఆ సమాజంలో అనాథలకు అంత్యక్రియలు చేయడం, పేద విద్యార్థులకు చదువు చెప్పించడం వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాడు. అసలు నవీన్ శ్రీవాస్తవ కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నవీన్ మొదలు పెట్టిన ఆ ప్రయాణం ఏదో ఉద్దేశ పూర్వకంగా చేసింది కాదు. తన జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన తనను మార్గంలో వెళ్లేందుకు ప్రేరేపించింది. 2004 -5 ఏడాదిలో నవీన్ అలహాబాద్లో పీసీఎస్ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న సమయంలో తన సోదరుడు గంగా నదిలో మునిగిపోయాడు. అతని కోసం నవీన్ ఎంతగానో గాలించారు. అలా గాలించే సమయం తన సోదరుడు అయ్యుండచ్చనే ఆశతో ఎన్నో గుర్తు తెలియని మృతదేహాలను కూడా చూశారు. అయినా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది.
వారికి అంత్యక్రియలు చేయడమే లక్ష్యం
ఈ క్రమంలో నవీన్కు తన సోదరుడు దొరకలేదు కానీ, ఆయనకు ఒక విభన్నమైన ఆలోచన కలిగింది. అనాథలుగా పడి ఉన్న మృతదేహాల్లో తన సోదరుడు ఉండి ఉంటే తాను వాటిని ఇలాగే వదిలి వెళ్తాడా? అనే ప్రశ్న తన మనస్సును కలిచివేసింది. దాంతో ఎవరూ లేని వ్యక్తులకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించడం తన జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నాడు. అలా ఇప్పటివరకు 1,200కు పైగా అనాథ శవాలకు హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేశారు.
"అంబులెన్స్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ప్రసవం కోసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లలేకపోయారు. పుట్టిన బాలుడు చనిపోవడంతో, ఆ తల్లి కూడా కొన్ని గంటల్లోనే కన్నుమూసింది. అప్పుడే నేను గ్రామ పెద్దలను కలిసి ప్రతి గ్రామంలో అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇది నా వ్యక్తిగత లక్ష్యం మాత్రమే కాదు. నా కుటుంబం కూడా ఇందులో భాగమైంది. నన్ను ఎవరూ మెచ్చుకోవాలని గానీ, నా పనిని ప్రశంసించాలని గానీ నేను కోరుకోను. కానీ, ఆసరాగా నిలబడటానికి ఎవరూ లేనప్పుడు, బ్రతికున్నా లేక చనిపోయినా సరే, ప్రతి ఒక్కరూ వారికి అండగా నిలబడటానికి ప్రయత్నించాలి."
- నవీన్ శ్రీవాస్తవ
ఉచితంగా అంబులెన్స్ సేవలు
కొవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాపిస్తున్న సమయంలో, వైరస్ వ్యాప్తి భయంతో సొంత వారు కూడా తమ ఆత్మీయులకు దూరంగా ఉన్నారు. అదే సమయంలో నవీన్ రంగంలోకి దిగారు. రోగులను ఆసుపత్రికి తరలించి, మరణించినవారిని వారిని తమ ఇళ్లకు చేర్చారు. అంతేకాక, కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు రాని సందర్భాల్లో తనే స్వయంగా అంత్యక్రియలను నిర్వహించారు. దీని కోసం ఒక వాహనాన్ని అంబులెన్స్గా మార్చారు. ఇప్పటి వరకు 183 మంది రోగులను కొవిడ్ కేంద్రాలకు చేర్చడానికి సహాయపడ్డారు. అలాగే 22 మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహించారు.
మహమ్మారి సమయంలో అత్యవసర సహాయక చర్యగా ప్రారంభమైన ఈ పని అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతానికి ఒక స్థిరమైన మద్దతు వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకుంది. హనుమంతుని పేరు మీద 'సంకట్ మోచన్' అని ఉచిత అంబులెన్స్ సేవ, ఇప్పుడు 24 గ్రామాల్లో ప్రజలకు వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులలో కీలకమైన రవాణాను అందిస్తోంది. అయితే నవీన్ చేసే పని కేవలం మరణించిన వారికో, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికో మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన వారికి అండగా నిలుస్తారు.
తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఆహారం
రోజుకు రెండు పూటల భోజనం కూడా లేని 47 మందిని ఆయన గుర్తించి, వారికి ప్రతిరోజూ భోజనం అందేలా చూస్తున్నారు. వారిలో పూర్తిగా అంధురాలైన పష్పతి దేవి కూడా ఉన్నారు. ఆమె బతకడానికి ఈ సహాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తోంది. నవీన్కు అతని కుటుంబం కూడా అండగా నిలుస్తోంది. అతని భార్య శిల్పి సక్సేనా, వారి 13 ఏళ్ల కుమారుడు నిశ్చయ్ కూడా నవీన్ పనిలో సహాయం చేస్తున్నారు. నవీన్ స్థాపించిన 'సతక్షి' బృంద సభ్యులతో కలిసి అతని కుటుంబం, తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు నిరుపేదలకు ఆహారాన్ని పంపిణీ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉచిత విద్యా కేంద్రాలు
నవీన్, 2017 నుంచి తన సహచరుడు సంభవ్తో కలిసి ఖాప్ మక్సుద్పూర్, మాఘి నిముయాన్, నవాడా, మణిక్పూర్ వంటి గ్రామాలలో ఉచిత విద్యా కేంద్రాలను నడుపుతున్నారు. ఈ కేంద్రాలు ప్రస్తుతం సుమారు 800 మంది పిల్లలకు మద్దతు అందిస్తున్నాయి. వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాలలో పెరిగే పిల్లలు, వారి చదువులకు తరచుగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. నవీన్ శ్రీవాస్తవ చేసే పనిలో గుర్తింపును ఎప్పుడూ కోరుకోరు. ఎవరూ మృతదేహాన్ని మోయడమైనా, ఎవరూ గుర్తుంచుకోని వారికి అన్నం పెట్టడమైనా, లేదా సమాజం నుంచి వేరుపడిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్న బిడ్డకు బోధించడమైనా, ఆయన అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తూనే ఉంటారు.
