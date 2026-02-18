అమెరికా-భారత్ మధ్య 'సబ్సీ కేబుల్ రూట్'- లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు: సుందర్ పిచాయ్
గూగుల్ సీఈఓ భారీ ప్లాన్- విశాఖలో గిగావాట్ స్థాయి ఏఐ డేటా సెంటర్- లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు- అదానీ ఏఐతో చేతులు కలిపిన గూగుల్- జెమినై యాప్నకు భారతే అతిపెద్ద మార్కెట్!
Published : February 18, 2026 at 6:18 PM IST
Pichai Announces New AI Initiatives : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో భారత్ అసాధారణ రీతిలో ముందుకు సాగుతోందని గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ చెప్పారు. భారత ఏఐ పరివర్తనలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు తమ సంస్థ కట్టుబడి ఉందని ఆయన తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సులో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఏఐ హబ్ను గుర్తుచేసిన ఆయన, తాజాగా అమెరికా-భారత్ పేరిట కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు. అమెరికా, భారత్, దక్షిణ గోళార్ధంలోని పలు ప్రాంతాల మధ్య ఏఐ కనెక్టివిటీని మెరుగుపర్చడానికి కొత్త సబ్సీ కేబుల్ రూట్లను ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
మరోవైపు ఏఐ ద్వారా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు వివరించిన సుందర్ పిచాయ్, ఆరోగ్య సంరక్షణ డయాగ్నస్టిక్స్ను మెరుగుపర్చడం నుంచి రైతులకు రియల్-టైమ్ అలర్ట్లు అందించడం వరకు అనేక సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని వివరించారు. భారతదేశ వైవిధ్యం, భాషా వ్యవస్థ, బలమైన డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నూతన ఆవిష్కరణలకు శక్తిమంతమైన పునాది అని పేర్కొన్నారు. ఏఐ వినియోగంలో విశ్వాసం, భద్రత, సమగ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సుందర్ పిచాయ్ సూచించారు. సాంకేతికత పారదర్శకంగా, బాధ్యతాయుతంగా, ఫలితాల ఆధారంగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు నమ్మకం పెరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జెమినైకు భారత్ పెద్ద మార్కెట్
"పర్సనల్ ఏఐ అసిస్టెంట్ జెమినై యాప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇందులో భారత్ మా అతిపెద్ద మార్కెట్లలో ఒకటి. భారత్లో మాట్లాడే పది భాషల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచస్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు గత ఏడాది 15బిలియన్ డాలర్లతో విశాఖలో ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించాం. ఇది గిగావాట్ స్థాయిలో ఏర్పాటవుతుంది. సరికొత్త ప్రపంచస్థాయి సముద్ర కేబుల్ గేట్గా మారుతుంది. కటింగ్ ఎడ్జ్ ఏఐ ద్వారా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. భారత్లోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు, వ్యాపారవేత్తలకు సేవలు అందుతాయి" అని తెలిపారు.
అమెరికా-భారత్ మధ్య సముద్ర కేబుల్
"ఇవాళ కొత్తగా భారత్-అమెరికా అనుసంధాన ప్రక్రియను ప్రకటిస్తున్నాం. దీని ద్వారా సరికొత్త సముద్ర కేబుల్స్ వస్తాయి. అమెరికా-భారత్ మధ్య ఏఐ అనుసంధానం మరింత పెరుగుతుంది. దక్షిణార్థ గోళంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ కేబుల్స్ వస్తాయి. ఈ మౌలిక సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా యువతలో నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు పెట్టుబడులు పెడతాం. ఇది అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నైపుణ్యాభివృద్ది కార్యక్రమమని స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే యువత, ఉద్యోగులు తమ పనుల్లో ఏఐని పెద్దఎత్తున ఉపయోగించుకునేలా సర్టిఫికేషన్ కోర్సులను అందిస్తాం. భారత్లో ఈ సేవల కోసం అదానీ ఏఐతో భాగస్వామ్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ సేవలను మొదట ఆంగ్లం, హిందీలో అందుబాటులోకి తెస్తాం. తర్వాత మిగతా భాషల్లోనూ ప్రవేశపెడతాం. ఇది గిగావాట్-స్థాయి కంప్యూట్, అంతర్జాతీయ సబ్సీ కేబుల్ గేట్వేను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగాలు, అధునాతన ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేశానికి వస్తాయి" అని సుందర్ పిచాయ్ చెప్పారు.
ఇంగ్లీష్, హిందీలలో గూగుల్ ఏఐ
విద్యార్థులు, ఎర్లీ-కెరీర్ ప్రొఫెషనల్స్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇంగ్లీష్, హిందీలలో గూగుల్ ఏఐ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్ ప్రోగ్రాం సహా ఆశాజనకమైన స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్లను ఆయన వివరించారు. "ఇతర ఇనిషియేటివ్లలో కర్మ యోగి భారత్తో భాగస్వామ్యం ద్వారా 20 మిలియన్లకు పైగా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్కు మద్దతు, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్తో 10,000 పాఠశాలల్లో జెన్ ఏఐ టూల్స్ పరిచయం, గ్లోబల్ రీసెర్చ్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి యుఎస్డి 30 మిలియన్ ఏఐ ఫర్ సైన్స్ ఇంపాక్ట్ ఛాలెంజ్ ఉన్నాయి. సమాజాలను బాగా అర్థం చేసుకున్న సంస్థలతో కలిసి అభివృద్ధి చేసి, అమలు చేసినప్పుడు ఏఐకు అతిపెద్ద ప్రభావం ఉంటుంది" అని పిచాయ్ అన్నారు. ఐఐటీలు, ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు, స్థానిక సంస్థలతో సహకారాల ద్వారా బాధ్యతాయుతంగా, స్థాయిలో ఏఐ యాక్సెస్ను విస్తరించడాన్ని ఆయన సూచించారు.
భారత్ నుంచి తదుపరి గ్లోబల్ ఏఐ ఛాంపియన్!
ప్రపంచస్థాయి ఏఐ దిగ్గజ సంస్థను సృష్టించేందుకు భారత్ అన్ని విధాలా సిద్ధంగా ఉందని, అందుకు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవని గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో అద్భుతమైన స్వదేవీ కంపెనీలు పుట్టుకొస్తున్నాయని, ఇక్కడి ఇకోసిస్టమ్ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందిందని అన్నారు. దేశంలోని డెవలపర్ల శక్తిని, స్టార్టప్ వ్యవస్థను ఆయన కొనియాడారు. ఫ్లిప్కార్ట్, ఓయో వంటి స్వదేశీ స్టార్టప్ల ఎదుగుదలను ప్రస్తావిస్తూ, "భారత్లో ఇప్పటికే గొప్ప కంపెనీలు ఉద్భవించాయి. ఫ్లిప్కార్ట్, ఓయో వంటి సంస్థలు ఇక్కడే పుట్టి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజయవంతంగా రాణిస్తున్నాయి" అని ఆయన అన్నారు.
ముఖ్యంగా బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో డెవలపర్ల ఉత్సాహం ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఉందని, ఇక్కడి పారిశ్రామిక వాతావరణం అత్యంత క్రియాశీలకంగా ఉందని పిచాయ్ పేర్కొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో జరుగుతున్న తాజా పురోగతిని ప్రస్తావిస్తూ, 'సర్వం' లాంటి కంపెనీలు స్థానిక ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నాయని, ఇది దేశీయంగా అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు నిదర్శనమని చెప్పారు.
ప్రపంచస్థాయి ఏఐ సంస్థలను నిర్మించడంలో భారత్కు ఎటువంటి ఆటంకాలు కనిపించడం లేదని, దేశం సరైన దిశలోనే ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "సర్వం వంటి సంస్థలు చేస్తున్న పనిని చూస్తుంటే, మీరు ఆశించిన మార్పు ఇప్పటికే జరుగుతోందని అర్థమవుతోంది. దీనికి అడ్డుకట్ట వేసే ఆటంకాలేవీ నాకు కనిపించడం లేదు. భారత్ చాలా బలమైన స్థితిలో ఉంది" అని పిచాయ్ అన్నారు.
