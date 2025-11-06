ఒకే ట్రాక్పై ఎదురెదురుగా రెండు రైళ్లు- భయాందోళనలో ప్రయాణికులు
ఓకే ట్రాక్పై ప్యాసింజర్, గూడ్స్ రైళ్లు- ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైన ప్రయాణికులు
Published : November 6, 2025 at 5:29 PM IST
Two Trains In Same Track: ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పుర్లో ఒకే ట్రాక్పై రెండు రైళ్లు రావడం ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. ఇటీవల బిలాస్పుర్లోనే గూడ్స్ రైలును ప్యాసింజర్ రైలు ఢీకొట్టగా 11 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా ఒకే ట్రాక్పైకి రావడం ప్రయాణికులను కాసేపు షాక్కు గురయ్యారు.సరుకు రవాణా చేస్తున్న గూడ్స్ రైలు, ప్యాసింజర్ రైలు ఓకే ట్రాక్పై రావడాన్ని ప్రయాణికులు గమనించారు. మరొక ప్రమాదం జరగబోతోందని భయపడి ముందస్తుగా ప్యాసింజర్ రైలులో నుంచి దిగిపోయారు. అయితే ఇది ట్రాక్ మారేందుకు జరిగే ఆటోమెటిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ అని అధికారులు పేర్కొనడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ప్రమాదమేమీ లేదని తేలడంతో ప్రయాణికులు మళ్లీ రైలెక్కారు. ఈ సంఘటన కోట్మి సోనార్, జైరాంనగర్ మధ్య జరిగింది.