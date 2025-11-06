ETV Bharat / bharat

ఒకే ట్రాక్​పై ఎదురెదురుగా రెండు రైళ్లు- భయాందోళనలో ప్రయాణికులు

ఓకే ట్రాక్​పై ప్యాసింజర్​, గూడ్స్​ రైళ్లు- ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురైన ప్రయాణికులు​

Published : November 6, 2025 at 5:29 PM IST

Two Trains In Same Track: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిలాస్‌పుర్‌లో ఒకే ట్రాక్‌పై రెండు రైళ్లు రావడం ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. ఇటీవల బిలాస్‌పుర్‌లోనే గూడ్స్‌ రైలును ప్యాసింజర్‌ రైలు ఢీకొట్టగా 11 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా ఒకే ట్రాక్‌పైకి రావడం ప్రయాణికులను కాసేపు షాక్​కు గురయ్యారు.సరుకు రవాణా చేస్తున్న గూడ్స్​ రైలు, ప్యాసింజర్​ రైలు ఓకే ట్రాక్​పై రావడాన్ని ప్రయాణికులు గమనించారు. మరొక ప్రమాదం జరగబోతోందని భయపడి ముందస్తుగా ప్యాసింజర్​ రైలులో నుంచి దిగిపోయారు. అయితే ఇది ట్రాక్​ మారేందుకు జరిగే ఆటోమెటిక్​ సిగ్నలింగ్​ వ్యవస్థ అని అధికారులు పేర్కొనడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ప్రమాదమేమీ లేదని తేలడంతో ప్రయాణికులు మళ్లీ రైలెక్కారు. ఈ సంఘటన కోట్మి సోనార్​, జైరాంనగర్​ మధ్య జరిగింది.

two Trains In Same Track
ఓకే ట్రాక్​పై ఎదురెదురుగా రెండు రైళ్లు (ETV Bharat)
Three Trains In Same Track
వివరాలు వెల్లడిస్తున్న అధికారి (ETV Bharat)

