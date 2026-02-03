భారత్, అమెరికా మధ్య చరిత్రాత్మక ఒప్పందం- మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులకు మంచి రోజులు: బీజేపీ
అమెరికాతో భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం- స్పందించిన కేంద్రమంత్రులు, బీజేపీ నేతలు
Published : February 3, 2026 at 9:30 AM IST
Us India Trade Deal BJP Reactions : అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరటంపై బీజేపీ నేతలు, కేంద్ర మంత్రులు ఇదొక గొప్ప విజయంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వ పటిమకు నిదర్శనమని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులకు మంచిరోజులు వచ్చాయని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
Good news for #MadeInIndia products. They will now face reduced tariff of 18%.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) February 3, 2026
Thanking the leadership of PM @narendramodi and @POTUS for this development.
People of our two large democracies stand to benefit. #IndiaUSRelations
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ప్రకటనను విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్ స్వాగతించారు. ఈ ఒప్పందం ఇరు దేశాల్లో ఉద్యోగాలను సృష్టించి వృద్ధిని పెంచుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా' ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేస్తుందని తెలిపారు. బలమైన ఆర్థిక సంబంధమే వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి పటిష్ట పునాదని పేర్కొన్నారు
Welcome the announcements on bilateral trade following the conversation between PM @narendramodi and President @realDonaldTrump.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 2, 2026
This will create more jobs, spur growth and promote innovation in both economies. It will strengthen ‘Make in India’ endeavors and encourage trusted…
రైతులు, ఎంఎస్ఎంఎఈలకు సరికొత్త అవకాశాల ద్వారం: గోయల్
భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'ఈ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నందుకు ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్, అమెరికా ప్రజలకు అభినందనలు. ఉమ్మడి శ్రేయస్సు కోసం రెండు సమాన ఆలోచనలు కలిగిన ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కలిసి పనిచేస్తే ఉండే శక్తికి ఇది ఒక నిదర్శనం. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ ప్రదర్శించిన దూరదృష్టి, నిర్ణయాత్మక నాయకత్వం, అచంచలమైన నిబద్ధతకు కృతజ్ఞతలు. భారత్, అమెరికా సహజ మిత్రదేశాలు. మన భాగస్వామ్యం ద్వారా సాంకేతికతలను సృష్టించడం, పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడం, శాంతి, వృద్ధి, ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం కలిసి ముందుకు సాగుదాం. ఈ ఒప్పందం రైతులకు, MSMEలకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు, అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒప్పందం మాత్రమే కాదు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను పునర్నిర్మించే, వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా మన ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసే ఒక చారిత్రాత్మక మలుపు' అని పియూశ్ గోయల్ తెలిపారు
Congratulations to Prime Minister @NarendraModi ji and President @RealDonaldTrump, as well as to the people of India and the United States, on the landmark trade agreement. This reflects the power of two like-minded, fair-trading democracies working together for shared…— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 2, 2026
చారిత్రాత్మక ఘట్టం: రాజ్నాథ్ సింగ్
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. 'భారత్-అమెరికా సంబంధాలలో ఇది ఒక మైలురాయి వంటి సందర్భం. ఇరు దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైంది. దీనివల్ల సుంకాలు గణనీయంగా 18 శాతానికి తగ్గాయి. ఈ నిర్ణయాత్మక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నందుకు ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు అభినందనలు. ఈ ఒప్పందం మన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, ఇరు దేశాలు, ప్రజలకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో భారత్-అమెరికా ఆర్థిక సంబంధాలు సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటాయి' అని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు.
Union Minister Rajnath Singh tweets, " a landmark moment for india-us relations as a historic trade deal has been finalised, bringing tariffs down to a significantly lower 18% and opening a new chapter of deeper and greater economic cooperation. i congratulate prime minister… pic.twitter.com/ETkXDtg9tn— ANI (@ANI) February 2, 2026
ఇదొక గొప్ప రోజు: అమిత్ షా
భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో ఇదొక గొప్ప రోజుగా కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా అభివర్ణించారు. 'ఇది ఇరు దేశాల మధ్య బలమైన వాణిజ్య సంబంధాలు, పరస్పర వృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ ఒప్పందం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే కాకుండా, ఇరు దేశాలు, ప్రజలకు గొప్ప ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. భారత్-అమెరికా మధ్య వ్యాపార లావాదేవీలు మరింతగా వృద్ధి చెందుతాయి' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
Union Home Minister Amit Shah tweets, " a big day for india-us relations as the trade deal has been locked with a significantly reduced tariff of 18%, paving the way for stronger trade ties and mutual growth. i congratulate pm narendra modi and president donald trump for this… pic.twitter.com/NMom5NThHI— ANI (@ANI) February 2, 2026
US and India are world’s largest democracies. Both countries are natural allies. Together, India and US have huge potential to work for peace and development.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 2, 2026
US and India have complementary strengths. Both countries can co-create technologies and co-develop solutions that will…
ఉమ్మడి శ్రేయస్సుకు సరికొత్త మార్గం: కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ
భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర వృద్ధికి, ఆవిష్కరణలు, ఉమ్మడి శ్రేయస్సుకు కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తుందని కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా రెండు సహజ ప్రజాస్వామ్య భాగస్వామ్య దేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు మరింత పటిష్టం కానున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఉత్సాహం'
ఈ ఒప్పందం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ తెలిపారు. ఇది ఆత్మనిర్భర్ భారత్., మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాలకు కూడా కొత్తశక్తిని ఇస్తుందన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దేశ యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని నితిన్ నబీన్ కొనియాడారు.