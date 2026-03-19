'SHANTI చట్టంతో ఇండియా న్యూక్లియర్ రంగానికి మంచిరోజులు- భారత్, అమెరికా అణు సహకారానికి అపారమైన సామర్థ్యం'
SHANTI చట్టం రాకతో, పాత అవరోధాలకు చెల్లుచీటీ- ఇక భారత న్యూక్లియర్ రంగంలో ప్రైవేటు, విదేశీ పెట్టుబడులకు ఛాన్స్- అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ క్వాత్రా
Published : March 19, 2026 at 10:10 PM IST
India US Relations : సస్టెయినబుల్ హేర్నెసింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫామింగ్ ఇండియా (SHANTI) చట్టంతో భారత న్యూక్లియర్ రంగానికి మంచిరోజులు వచ్చాయని అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ క్వాత్రా అన్నారు. 2025 డిసెంబరులో SHANTI చట్టానికి ఆమోదం లభించడంతో, అవాంతరాలతో కూడిన 1962 ఆటమిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ లాంటి పాత చట్టాలన్నీ రద్దయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పుడు తొలిసారిగా న్యూక్లియర్ రంగాన్ని ప్రైవేటు, విదేశీ పెట్టుబడుల కోసం భారత్ తెరిచిందన్నారు. SHANTI చట్టం ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో వాషింగ్టన్ వేదికగా భారత రాయబార కార్యాలయం, అమెరికా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్స్టిట్యూట్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వినయ్ క్వాత్రా ప్రసంగించారు.
భారత్ - అమెరికా అణు సహకారానికి అపారమైన సామర్థ్యం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఈవిభాగంలో ఇరుదేశాలు పరస్పర భాగస్వామ్యం, పరస్పర విశ్వాసంతో మున్ముందుకు సాగాలని కోరారు. పౌర అణుఇంధన విభాగంలో భారత్, అమెరికాల అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు SHANTI చట్టం బాటలు వేస్తుందని ఆయన చెప్పారు. వ్యూహాత్మక విజన్తో కూడిన SHANTI చట్టం, పౌర అణుఇంధన విభాగంలో భారత్, అమెరికాలు దీర్ఘకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న అడ్డుకట్టలను తొలగిస్తుందన్నారు. దీని ద్వారా భారత పౌర అణుఇంధన విభాగంలో అమెరికా కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మార్గం సుగమమైందని తెలిపారు. 2047 నాటికి 100 గిగావాట్ల పౌర అణు ఇంధన సామర్థ్యాన్ని సాధించాలనే భారతదేశ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు ఈ చట్టం దోహదం చేస్తుందని వినయ్ క్వాత్రా పేర్కొన్నారు.
ప్రఖ్యాత ఇంధన రంగ కంపెనీల ప్రతినిధుల హాజరు
ఈ కార్యక్రమంలో అమెరికా ఇంధన శాఖ సహాయ మంత్రి జేమ్స్ డ్యాన్లీ, అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పరిధిలోని బ్యూరో ఆఫ్ ఆర్మ్స్ కంట్రోల్ అండ్ నాన్ ప్రొలిఫెరేషన్ సహాయ మంత్రి క్రిస్టోఫర్ యెయూ, న్యూక్లియర్ పరిశ్రమ వర్గాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. హోల్టెక్ ఇంటర్నేషనల్, జీఈ వెర్నోవా, వెస్టింగ్ హౌజ్, జెనెర్జీ వంటి ప్రఖ్యాత ఇంధన రంగ కంపెనీల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవడం గమనార్హం. పౌర అణు ఇంధన విభాగంలో భారత్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభిస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని వారంతా అన్నారంటూ భారత రాయబార కార్యాలయం ట్వీట్ చేసింది.
ఇక ప్రభుత్వ - ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం
ఇప్పటివరకు భారత పౌర అణుఇంధన రంగం అనేది ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండేది. ఇకపై ప్రభుత్వ - ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఆ రంగంలో పనిచేయొచ్చు. 2047కల్లా 100 గిగావాట్ల అణుఇంధన సామర్థ్యాన్ని సాధించే లక్ష్యంతో ఈ మార్పును చేశారు. ఇందుకోసం
2025 డిసెంబరులో SHANTI చట్టానికి భారత ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
భారత అణుఇంధన రంగంలో ఏం జరగబోతోంది ?
- ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాతిపదికన స్వదేశీ టెక్నాలజీతో స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లను నిర్మించడానికి 2025-2026 కేంద్ర బడ్జెట్లో రూ.20వేల కోట్లను కేటాయించారు. 2033కల్లా కనీసం 5 స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లను నిర్మించాలనే టార్గెట్తో భారత్ ఉంది.
- భారత్ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ (బీఎస్ఎంఆర్ - 200), ఎస్ఎంఆర్ - 55 రకం రియాక్టర్లను ఇంధన ఉత్పత్తి కోసం నిర్మిస్తారు.
- హై టెంపరేచర్ గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ల ద్వారా హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేస్తారు.
- స్టీల్, అల్యూమినియం, డాటా సెంటర్లు వంటి భారీ పరిశ్రమలకు క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్లుగా స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లను, భారత్ స్మాల్ రియాక్టర్లను వినియోగిస్తారు.
- ఇకపై న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్టుల్లో భారతీయ ప్రైవేటు కంపెనీలు 49 శాతం దాకా వాటాలను కలిగి ఉండొచ్చు. అయితే న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ ద్వారా ఆయా ప్రాజెక్టుల్లో మెజారిటీ వాటాను ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేస్తుంది. తద్వారా ప్రాజెక్టుల నిర్వహణను కేంద్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
- SHANTI చట్టం ద్వారా సప్లయర్ లయబిలిటీ అనే క్లాజ్ను తొలగించారు. దీంతో అమెరికాకు చెందిన వెస్టింగ్ హౌజ్, ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఈడీఎఫ్, రష్యాకు చెందిన రొసాతోమ్ కంపెనీలతో గతంలో కుదిరిన ఒప్పందాల పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం ఉంది.
- 2047 నాటికి 100 గిగావాట్ల అణుఇంధన సామర్థ్యాన్ని సాధించేందుకు భారత్కు భారీ పెట్టుబడులు అవసరం. ఇందుకోసం దాదాపు 26 బిలియన్ డాలర్ల ప్రైవేటు పెట్టుబడులను సమీకరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.