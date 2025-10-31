ETV Bharat / bharat

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సరస్సులో పడిన రూ.అరకోటి విలువైన బంగారు ఆభరణాలు - 20 అడుగుల లోతున బురదలో కూరుకుపోయిన ఆభరణాల సంచి

Rs 50 Lakhs Gold Ornaments Fell Into Lake
Rs 50 Lakhs Gold Ornaments Fell Into Lake (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 10:58 AM IST

Gold Ornaments Fell In Lake : ఆ కారు రోడ్డుపై వేగంగా వెళ్తుండగా బ్రేకులు ఫెయిలయ్యాయి. దీంతో అది అదుపు తప్పి, రోడ్డు పక్కనే ఉన్న సరస్సులోకి దూసుకెళ్లింది. అందులోనే మునిగిపోయింది. ఎలాగోలా కారును నడిపిన జువెల్లరీ షాపు యజమాని ఈదుతూ సరస్సు నుంచి బయటికి వచ్చారు. అనంతరం క్రేన్ సాయంతో కారునూ బయటికి తీయించారు. అయితే రూ.50 లక్షలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలతో కూడిన సంచి అందులో లేకపోవడంతో ఆయన ఆందోళనకు గురయ్యారు. చివరకు ఏం చేశారు ? ఆ ఆభరణాలను తిరిగి ఎలా పొందారు ? అవి ఎక్కడ దొరికాయి ? అనేది తెలుసుకుందాం.

కారులోని ఆభరణాల సంచి మాయం
సదానందకు కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లా మాలెబెన్నూర్ పట్టణంలో బంగారు ఆభరణాల దుకాణం ఉంది. ఆయన తన భార్యకు చెందిన రూ.50 లక్షలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలను ఎర్రటి వస్త్రపు సంచిలో పెట్టుకున్నారు. సోమవారం రోజు(అక్టోబరు 27న) కారులో హసన్ జిల్లా బేలూర్ పట్టణంలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి బయలుదేరారు.

Rs 50 Lakhs Gold Ornaments
రూ.50 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు (ETV Bharat)

మార్గం మధ్యలో రామనగర జిల్లాలోని బేలూర్ రోడ్డుపై డ్రైవింగ్ చేసే క్రమంలో కారుపై సదానంద అదుపు కోల్పోయారు. దీంతో అది అదుపు తప్పి 20 అడుగుల లోతైన సరస్సులోకి వెళ్లి పడింది. సరస్సులో కారు మునిగిపోయింది. సదానంద ఎలాగోలా కారు నుంచి బయటపడి, ఈదుతూ సరస్సు నుంచి బయటికి వచ్చారు. అనంతరం క్రేన్‌ను పిలిపించి, సరస్సు నుంచి కారును బయటికి తీయించారు. అయితే కారులో బంగారు ఆభరణాల సంచి లేకపోవడంతో సదానంద టెన్షన్‌కు గురయ్యారు. అర కోటి రూపాయలు విలువ చేసే తన జువెల్లరీ ఏమైందని ఆవేదనకు గురయ్యారు.

సరస్సు అడుగులో ఏం జరిగింది ?
ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లాకు చెందిన ప్రఖ్యాత డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పేకు సదానంద ఫోన్ చేశారు. తన పరిస్థితిని వివరించారు. మంగళవారం రోజు(అక్టోబరు 28న) తన టీమ్‌తో కలిసి ఆ సరస్సు వద్దకు డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పే చేరుకున్నారు. ఈశ్వర్ మాల్పే, ఆయన టీమ్ సభ్యులంతా డైవింగ్ గేర్‌లను ధరించారు. సరస్సు అడుగు భాగంలోని వస్తువులనూ చూసేందుకు ఉపయోగపడే లైట్లను సిద్ధం చేసుకున్నారు.

Rs 50 Lakhs Gold Ornaments
రూ.50 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు (ETV Bharat)

అనంతరం సరస్సులోకి దూకి తమ సెర్చ్ ఆపరేషన్‌ను మొదలుపెట్టారు. ఈదుతూ సరస్సు అడుగు భాగం దాకా వెళ్లారు. అక్కడ ఎటువైపు చూసినా చిమ్మచీకటే ఉంది. లైట్ల సాయంతో గాలించడంతో, సరస్సులో 20 అడుగుల లోతున బురదలో కూరుకుపోయిన బంగారు ఆభరణాల బ్యాగ్ వారికి కనిపించింది.

సెర్చ్ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టిన 15 నిమిషాల్లోనే డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పే దాన్ని తెచ్చి, సదానంద చేతిలో పెట్టారు. దీంతో సదానంద ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఆయన ఆవేదన అంతా దూరమైంది. తనకు ఇంతటి సాయం చేసిన ఈశ్వర్ మాల్పే అండ్ టీమ్‌కు సదానంద థ్యాంక్స్ చెప్పారు.

ఆపద్బాంధవుడు డైవర్ ఈశ్వర్‌ : ఆభరణాల వ్యాపారి సదానంద
"నేను డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా కారు అదుపు తప్పి సరస్సులో పడిపోయింది. నాకు ఈత వచ్చు కాబట్టి, బతికి బయటపడ్డాను. క్రేన్‌తో నా కారును బయటకు తీయించాను. కానీ అందులో నా ఆభరణాల సంచి లేదు. దీంతో డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పేను పిలిపించి వాటి కోసం వెతికించాను. ఆయనకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నా ఆభరణాలను సరస్సు లోపలి నుంచి ఆయనే తెచ్చి ఇచ్చారు. ఆపద సమయాల్లో రక్షకుడిగా ఈశ్వర్‌కు పేరుంది. దాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు" అని ఆభరణాల వ్యాపారి సదానంద తెలిపారు.

చాలాసార్లు బంగారు ఆభరణాలను రికవర్ చేశాను : ప్రముఖ డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పే
"నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు సరస్సులు, నదుల్లో పడిన బంగారు ఆభరణాలను రికవర్ చేసి ప్రజలకు ఇచ్చాను. అయితే ఈసారి రూ. అర కోటి విలువైన ఆభరణాలను రికవర్ చేశాను. సదానందకు చెందిన బంగారు ఆభరణాల సంచి సరస్సు అడుగున బురదలో కూరుకుపోయింది. దాన్ని మా టీమ్ వెంటనే గుర్తించింది. సెర్చ్ ఆపరేషన్‌ను మొదలుపెట్టిన 15 నిమిషాల్లోనే, ఆ సంచిని రికవర్ చేసి తీసుకొచ్చి సదానంద చేతిలో పెట్టాం. సదానంద చాలా సంతోషించారు. నేను మానవతా కోణంలోనే ఈ సాయం చేశాను" అని ప్రముఖ డైవర్ ఈశ్వర్ మాల్పే 'ఈటీవీ భారత్‌'తో చెప్పారు.

