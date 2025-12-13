పేరులోని అక్షరాలతో వినాయకుడి చిత్రాలు- గంటలోనే 100 కంప్లీట్- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్లో స్థానం
దేశంలోని ఏకైక కాలిగ్రఫీ ఆర్టిస్ట్ - 19 నుంచి 24 సెకన్లలో చిత్రం పూర్తి
Published : December 13, 2025 at 8:46 AM IST
Calligraphy Artist Chandrakanth: కళాకారులు తమ ప్రతిభనను విభిన్న రూపాల్లో చూపిస్తుంటారు. కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని గీయడం, సాండ్ ఆర్ట్, పెన్సిల్ ఆర్ట్, డిజిటల్ ఆర్ట్ వంటివి తరచుగా చూస్తున్నాం. పేరులోని ఉన్న అక్షరాలను ఉపయోగించి అందమైన చిత్రాలను గీయడం వంటి టాలెంట్ని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూశారా? అది కూడా ఎలాంటి ట్రైనింగ్ లేకుండానే అంటే నమ్ముతారా? అది నిజమే. మహారాష్ట్రకు చెంది ఓ కళాకారుడు పేరులోని అక్షరాలను ఉపయోగించి వినాయకుడి చిత్రాలను గీస్తున్నాడు. అది కూడా 24 సెకన్లలోపే అందంగా గీస్తూ అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాడు. తనకు ఉన్న ప్రతిభతో ఏకంగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ కళాకారుడి కథేంటో చూద్దామా?
మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీకి చెందిన చంద్రకాంత్ కేశవ్ పేరులోని అక్షరాలను ఉపయోగించి చిత్రాలను గీస్తన్నాడు. చంద్రకాంత్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అతను ఒకే రోజులో వివిధ పేర్లను ఉపయోగించి వేలాది విభిన్న వినాయకుడి చిత్రాలను గీసాడు. గత 14 ఏళ్లుగా ఈ కళను సాధన చేస్తున్నాడు. అతను ఏ పేరునైనా ఉపయోగించి కనీసం 19 సెకన్ల నుంచి 24 సెకన్లలో వినాయకుడి అందమైన చిత్రాన్ని సృష్టించగలడు. ఒకసారి గంట వ్యవధిలోనే 100 వినాయకుడి చిత్రాలను గీశాడు. దీంతో అతడి పేరు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా నమోదైంది. చంద్రకాంత్ ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్లో జరిగిన న్యూరాలజిస్ట్, న్యూరోఫిజిషియన్ల జాతీయ వర్క్షాప్లో తన ప్రతిభను ప్రదర్శించాడు.
14 సంవత్సరాలుగా సాధన!
తాను 14 సంవత్సరాలుగా ఈ రకమైన కళను సాధన చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు.' కాలిగ్రఫీ ద్వారా వివిధ పేర్లలో ఉన్న అక్షరాలను ఉపయోగించి అనేక రకాలైన వినాయకుడి చిత్రాలను సృష్టించగలను. ఈ కళ నాకు దేవుడిచ్చిన బహుమతి. ఇది వినాయకుడి ఆశీర్వాదం. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు నేను ప్రయాణించేటప్పుడు, అక్కడి ప్రజల విభిన్న పేర్లను ఉపయోగించి వినాయకుడి చిత్రాలను సృష్టిస్తా. వాటిని చూసి ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు" అని కళాకారుడు చంద్రకాంత్ ఈటీవీ భారత్తో పేర్కొన్నాడు.
