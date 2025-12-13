Telangana Panchayat Elections Results2025

పేరులోని అక్షరాలతో వినాయకుడి చిత్రాలు- గంటలోనే 100 కంప్లీట్- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్​లో స్థానం

దేశంలోని ఏకైక కాలిగ్రఫీ ఆర్టిస్ట్​ - 19 నుంచి 24 సెకన్లలో చిత్రం పూర్తి

Calligraphy Artist Chandrakanth
Calligraphy Artist Chandrakanth (ETV Bharat)
Calligraphy Artist Chandrakanth: కళాకారులు తమ ప్రతిభనను విభిన్న రూపాల్లో చూపిస్తుంటారు. కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని గీయడం, సాండ్​ ఆర్ట్​, పెన్సిల్​ ఆర్ట్​, డిజిటల్​ ఆర్ట్​ వంటివి తరచుగా చూస్తున్నాం. పేరులోని ఉన్న అక్షరాలను ఉపయోగించి అందమైన చిత్రాలను గీయడం వంటి టాలెంట్​ని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూశారా? అది కూడా ఎలాంటి ట్రైనింగ్ లేకుండానే అంటే నమ్ముతారా? అది నిజమే. మహారాష్ట్రకు చెంది ఓ కళాకారుడు పేరులోని అక్షరాలను ఉపయోగించి వినాయకుడి చిత్రాలను గీస్తున్నాడు. అది కూడా 24 సెకన్లలోపే అందంగా గీస్తూ అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాడు. తనకు ఉన్న ప్రతిభతో ఏకంగా గిన్నిస్ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్ రికార్డ్స్​లో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ కళాకారుడి కథేంటో చూద్దామా?

మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీకి చెందిన చంద్రకాంత్ కేశవ్ పేరులోని అక్షరాలను ఉపయోగించి చిత్రాలను గీస్తన్నాడు. చంద్రకాంత్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అతను ఒకే రోజులో వివిధ పేర్లను ఉపయోగించి వేలాది విభిన్న వినాయకుడి చిత్రాలను గీసాడు. గత 14 ఏళ్లుగా ఈ కళను సాధన చేస్తున్నాడు. అతను ఏ పేరునైనా ఉపయోగించి కనీసం 19 సెకన్ల నుంచి 24 సెకన్లలో వినాయకుడి అందమైన చిత్రాన్ని సృష్టించగలడు. ఒకసారి గంట వ్యవధిలోనే 100 వినాయకుడి చిత్రాలను గీశాడు. దీంతో అతడి పేరు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో కూడా నమోదైంది. చంద్రకాంత్​ ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్‌లో జరిగిన న్యూరాలజిస్ట్, న్యూరోఫిజిషియన్ల జాతీయ వర్క్‌షాప్‌లో తన ప్రతిభను ప్రదర్శించాడు.

Artist Chandrakanth kesav
కళాకారుడు చంద్రకాంత్ కేశవ్ (ETV Bharat)

14 సంవత్సరాలుగా సాధన!
తాను 14 సంవత్సరాలుగా ఈ రకమైన కళను సాధన చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు.' కాలిగ్రఫీ ద్వారా వివిధ పేర్లలో ఉన్న అక్షరాలను ఉపయోగించి అనేక రకాలైన వినాయకుడి చిత్రాలను సృష్టించగలను. ఈ కళ నాకు దేవుడిచ్చిన బహుమతి. ఇది వినాయకుడి ఆశీర్వాదం. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు నేను ప్రయాణించేటప్పుడు, అక్కడి ప్రజల విభిన్న పేర్లను ఉపయోగించి వినాయకుడి చిత్రాలను సృష్టిస్తా. వాటిని చూసి ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు" అని కళాకారుడు చంద్రకాంత్ ఈటీవీ భారత్​తో పేర్కొన్నాడు.

కళ్లకు గంతలతో 24గంటల్లో 350 చిత్రాలు
14 ఏళ్ల బాలిక కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా ఇసుకపై 350 చిత్రాలను గీసింది. అందుకుగాను కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో తన కళను ప్రదర్శించి విజేతగా నిలిచింది. అలాగే ఆసియా గోల్డెన్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్​లోకి ఎక్కింది. దీనికోసం తాను నాలుగు సంవత్సరాల పాటు గాంధారి విద్యను అభ్యసించింది. అది కూడా ఆన్​లైన్​లో చూసి. ఆమె గురించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం! పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

