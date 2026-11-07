అమ్మవారి పాదాలకు సంకెళ్లు- పులి నుంచి తప్పించుకునేందుకు మర్రిచెట్టు కింద కాళీమాతకు పూజలు- దేవుడి పాదాల చెంత మందులు
Baikunthapur Rajbari Kali Temple : దీపావళి సందర్భంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భిన్నమైన సంప్రదాయాలు గత వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్నాయి.
Published : November 7, 2026 at 10:58 AM IST
దీపావళి సందర్భంగా దేవుళ్లను పూజించడంలో భక్తులు ఒక్కో చోట ఒక్కో సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు. బంగాల్లోని జల్పాయిగురిలో ఉన్న బైకుంఠాపుర్ రాజ్బరి కాళీ ఆలయానికి ఒక అద్భుతమైన, రహస్యమైన పురాణ గాథ ఉంది. ఇక్కడ కొలువైన జయకాళీ అమ్మవారు నిశి రాత్రివేళల్లో ఎవరికీ కనిపించకుండా గుడి వదిలి బయటకు నడుచుకుంటూ వెళ్తుందని ప్రజలు నమ్ముతారు. అదే విధంగా సాగర్ద్వీప్లో పెద్దపులి దాడి నుంచి రక్షణ కోసం ఒక మర్రి చెట్టు కింద ఆదికాళీ అమ్మవారిని పూజించే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్లో ప్లేగు వ్యాగు మహమ్మారి ప్రబలినప్పుడు కట్టిన ధన్వంతరి ఆలయంలో ధంతేరాస్ పండగ నాడు భక్తులు తాము ఉపయోగించే మందులను భగవానుడి పాదాల దగ్గర ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.
చీకటి పడిన తర్వాత ఆ గుడి సమీపంలోకి వెళ్లరు!
బంగాల్లోని జల్పాయ్గురి జిల్లా బైకుంఠాపుర్ రాజ్బరిలో కొలువైన కాళీ మాతకు ఆలయంలో ఏ మాత్రం సంతృప్తి ఉండడం లేదని, అందుకే ఆ దేవత అర్ధరాత్రి వేళ ఎవరికీ తెలియకుండా అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా బయటకు వెళ్లి తిరుగుతుంటుందని భక్తులు నమ్ముతారు. ఆ సమయంలో జయకాళీ కాలి గజ్జెల చప్పుడు కూడా వినిపిస్తుంటుందని చెబుతుంటారు. నేటికీ చీకటి పడిన తర్వాత బైకుంఠాపుర్ రాజ్బరిలోని కాళీ ఆలయం దగ్గరకు వెళ్లాలంటే సామాన్య ప్రజలు ఏదో తెలియని భయాందోళనకు లోనవుతారు.
మాంసాహార భోగాలు
అమ్మవారు ఇలా తరచూ ఆలయాన్ని విడిచి వెళ్తే రాజకుటుంబానికి, రాజ్యానికి కీడు జరుగుతుందని ఆనాటి బైకుంఠాపుర్ రాజులు భయపడ్డారు. కాళీ మాతను ఆలయంలోనే ఉంచడానికి రాజ కుటుంబీకులు అమ్మవారి విగ్రహం పాదాలకు ఇనుప బేడీలు వేశారు. ఈ ఆలయంలో కాళీమాతను ఏడాది పొడవునా పూజిస్తారు. అయితే ఏడాదిలో వచ్చే నాలుగు ప్రత్యేక అమావాస్యల రోజున మరింత వైభవంగా, విస్తృతమైన ఆచారాలతో పూజలు నిర్వహిస్తారు. అష్టధాతువులతో నిర్మించిన ఈ జయకాళీ విగ్రహానికి మాంసాహార భోగాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. బలి ఇచ్చిన మేక మాంసంతో చేసిన వంటకాలను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెడతారు. వందల ఏళ్ల నాటి ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.
మర్రిచెట్టు కింద ఆదికాళీకి పూజలు
బంగాల్ రాష్ట్రంలోని సాగర్ద్వీప్ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు దట్టమైన అడవి ఉండేది. పగటిపూట కూడా అడవిలోకి అడుగుపెట్టాలంటేనే ప్రజలు భయంతో వణికిపోయేవారు. ఎందుకంటే అక్కడ చెట్ల చాటున రాయల్ బంగాల్ టైగర్స్ ఉండేవి. జీవనోపాధి కోసం కట్టెలు సేకరించడానికి లేదా తేనె కోసం అడవిలోకి వెళ్లే వారికి ప్రతి క్షణం మరణ భయం వెంటాడేది. ఎప్పుడు ఏ పులి అడవిలో నుంచి దూకి తమను చంపేస్తోందేమోనని ఆందోళన చెందేవారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి రక్షణ పొందడానికి ప్రజలు ఒక మర్రిచెట్టు కింద కాళీ మాతను పూజించడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలు మారిపోయాయి. అడవులు తగ్గిపోయి అక్కడ మానవ నివాసాలు ఏర్పడ్డాయి. అయినప్పటికీ 450 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆచారం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఒకప్పుడు మర్రిచెట్టు కింద మొదలైన కాళీ మాత గుడి నేడు సాగర్ద్వీప్లోని ప్రసిద్ధ ధస్పరా ఆది కాళీ ఆలయంగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ గుడిలో కాళీ దేవికి సంబంధించిన ఐదు పెద్ద విగ్రహాలతో పాటు, మరికొన్ని చిన్న విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి.
వైద్యులు భారీగా తరలివస్తారు!
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ నగరంలో ఉన్న 200 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన ధన్వంతరి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి ఏటా దీపావళి పండగకు ముందు వచ్చే ధంతేరాస్ రోజున ఈ ఆలయంలో ఒక విశిష్టమైన సాంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఆ రోజు గుడికి ఆయుర్వేద, అల్లోపతి సహా వివిధ విభాగాలకు చెందిన వైద్యులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు. అలాగే భక్తులు తాము ఉపయోగించే మందులను దేవుడి పాదాల చెంత ఉంచుతారు. రోజంతా దేవుడి పాదాల చెంత ఉంచిన ఈ మందులు అక్కడ నిర్వహించే పూజల ద్వారా దైవిక శక్తిని పొందుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఇలా పవిత్రమైన మందులు వాడితే తమ రోగాలు నయమవుతాయని నమ్ముతారు.
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