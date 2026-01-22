ఆటిజం బాలల కోసం 'గాడ్ గిఫ్ట్స్' ఫౌండేషన్- ఉచిత కౌన్సెలింగ్ కేంద్రం వెనుక ఓ తండ్రి ఎమోషనల్ స్టోరీ
కొడుకుకు ఆటిజం చికిత్స చేయించేందుకు ఓ తండ్రి అష్టకష్టాలు- ఒకచోట కౌన్సెలింగ్ సెషన్లకు రూ.7లక్షలు అడగడంతో షాక్- తన లాంటి బాధిత తల్లిదండ్రుల కోసం సొంతంగా సెంటర్
Published : January 22, 2026 at 2:56 PM IST
Free Autism Counseling Center : బబ్బల్ గార్గ్ ఒక చిరువ్యాపారి. ఆయన కుమారుడికి ఆటిజం ఉంది. దీంతోపాటు ఆ పిల్లాడు మాట్లాడలేడు, వినలేడు. ఆటిజం నిపుణులతో కౌన్సెలింగ్ చేయించడానికి చాలా ఏళ్లపాటు తన కుమారుడిని దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు బబ్బల్ గార్గ్ తీసుకెళ్లారు. ఇందుకోసం లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. చికిత్స కోసం ఒక ఆటిజం కేంద్రం వారు ఏకంగా రూ. 7 లక్షలు అడగడంతో షాక్కు గురయ్యారు. వైద్యఖర్చుల భారంతో ఏర్పడిన ఆర్థిక సవాళ్ల కారణంగా బబ్బల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన కుమారుడి లాంటి పిల్లలకు ఉచితంగా కౌన్సెలింగ్, కనీస విద్య, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బోధించే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈవిధంగా ఏర్పాటైన గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్పై స్ఫూర్తిదాయక కథనమిది.
రూ.7 లక్షల వైద్యఖర్చు : ఎమోషన్ నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ఐడియా
బబ్బల్ గార్గ్ పంజాబ్లోని బఠిండా వాస్తవ్యుడు. సిటీలో ఆయనకు చిన్నపాటి మొబైల్ యాక్సెసరీ దుకాణం ఉంది. బబ్బల్ గార్గ్ కుమారుడికి పుట్టుక నుంచే ఆటిజం సమస్య ఉంది. ఆ బాలుడు మాట్లాడలేడు, వినలేడు. దీంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం తన కొడుకును అనేక రాష్ట్రాల్లోని ఆటిజం చికిత్సా కేంద్రాలు, థెరపీ సెంటర్లకు తీసుకెళ్లారు. బబ్బల్ గార్గ్ లక్షలాది రూపాయలను ఖర్చు చేశారు. కానీ కుమారుడి ఆరోగ్యంలో, ప్రవర్తనలో పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు. ఈక్రమంలో ఒక ఆటిజం చికిత్సా కేంద్రానికి కుమారుడిని బబ్బల్ తీసుకెళ్లగా, చికిత్స కోసం రూ.7 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందన్నారు. ఇది విని బబ్బల్ గార్గ్ షాక్కు గురయ్యారు. ఆటిజం బాధిత పిల్లల తల్లిదండ్రులు వైద్యఖర్చుల భారంతో అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదనను ఆనాడు ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో తనవంతుగా అలాంటి పేరెంట్స్కు అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పట్లో బటిండా నగరానికి చెందిన ఆటిజం థెరపిస్ట్ పవన్ కుమార్ వద్ద తన కుమారుడికి బబ్బల్ గార్గ్ కౌన్సెలింగ్ చేయించేవారు. పవన్కు తన సంకల్పం గురించి బబ్బల్ వివరించారు. ఉచిత ఆటిజం కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు. దీంతో తన వంతుగా సహకారాన్ని అందిస్తానని పవన్ హామీ ఇచ్చారు.
గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తుంది ?
ఉచిత ఆటిజం కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ను ఒక వ్యక్తి ఏర్పాటు చేయడం అంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. బబ్బల్ గార్గ్ చిరువ్యాపారి కావడంతో, దీని ఏర్పాటుకు నిధులను సమకూర్చుకోవడానికి కొన్నేళ్ల సమయం పట్టింది. చివరకు గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ పేరుతో ఉచిత ఆటిజం కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఇందులో ఆటిజం, సెరిబ్రల్ పల్సీ, మేధో వైకల్యం, డౌన్ సిండ్రోమ్, వినికిడి లోపాలు ఉన్న పిల్లలకు ప్రాథమిక విద్య, చికిత్స మద్దతు, నిర్మాణాత్మక కార్యకలాపాలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ను ఉచితంగా బోధిస్తారు. ఈ కేంద్రానికి పంజాబ్లోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచీ పిల్లలను తీసుకొస్తున్నారు. గత సంవత్సరం విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఒక బాలుడికి రెండు నెలల ఉచితంగా చికిత్స చేశారు. ఇప్పటివరకు 70 నుంచి 80 మంది పిల్లలు ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు.
జీవితంలో ఎదుర్కొన్న బాధల నుంచే ప్రేరణ
"ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. నా కొడుకు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. కానీ జీవితంలో నేను ఎదుర్కొన్న బాధలను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. నాలాగ ఇతర తల్లిదండ్రులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలగకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ను ఏర్పాటు చేశాను. మా సెంటర్కు వస్తే ఏదో అద్భుతం జరుగుతుందని నేను చెప్పడం లేదు. మా ఉచిత సేవ వల్ల ఎంతోమంది పిల్లల తల్లిదండ్రులపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. ఐదు నుంచి పదేళ్లలోపు పిల్లలే మా సెంటర్కు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. న్యూరో థెరపిస్టుల వంటి శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది ద్వారా ఆటిజం బాలలకు మేం కౌన్సెలింగ్ చేయిస్తాం. ఒక్కో పిల్లవాడికి సగటున 1 గంట నుంచి గంటన్నర పాటు కౌన్సెలింగ్ జరుగుతుంది. దీంతోపాటు చికిత్స కోసం వైద్యులను సంప్రదించడం కొనసాగించమని తల్లిదండ్రులకు మేం సూచిస్తాం. ఫౌండేషన్ భవనం అద్దె, సిబ్బంది జీతాలు, పరికరాలు, ప్రాథమిక సామగ్రి సహా అనేక నిర్వహణ ఖర్చులను నేనే భరిస్తాను. కొంతమంది బాలల కుటుంబాలు నాకు విరాళాలు ఇస్తున్నాయి" అని బబ్బల్ గార్గ్ పేర్కొన్నారు.
బబ్బల్ గార్గ్ అంకితభావాన్ని చూసి, మాట ఇచ్చాను
"బబ్బల్ గార్గ్ తన కొడుకును ఆటిజం సెషన్ల కోసం నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చేవారు. ఆ విధంగా మా ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. కొంతకాలం తర్వాత, గార్గ్ తన ఐడియాను నాకు చెప్పారు. గార్గ్ అంకిత భావాన్ని చూసి, నేను సహకరిస్తానని మాట ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను రోజూ కొంత సమయాన్ని గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్లో ఆటిజం బాలల కౌన్సెలింగ్ కోసం కేటాయిస్తున్నాను. అందులో నిర్మాణాత్మక వాతావరణంలో పిల్లలు కమ్యూనికేషన్, సమన్వయం, సామాజిక పరస్పర చర్యలను మెరుగుపర్చుకుంటున్నారు" అని ఫౌండేషన్లో పనిచేస్తున్న థెరపిస్ట్ పవన్ కుమార్ తెలిపారు.
నా బిడ్డ ప్రవర్తనలో గణనీయ మార్పు వచ్చింది!
"గతంలో మేం అనేక ఆటిజం థెరపీ కేంద్రాలకు మా బిడ్డను తీసుకెళ్లాం. వాళ్లు ప్రతినెలా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 20,000 దాకా వసూలు చేశారు. కానీ పెద్దగా ఫలితం కనిపించలేదు. చివరకు గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్కు చేరుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, నా బిడ్డ నేర్చుకోవడంలో, ప్రవర్తనలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది" అని ఆటిజంతో బాధపడుతున్న ఆరేళ్ల చిన్నారి తండ్రి సతీశ్ కుమార్ తెలిపారు.
నా కొడుకు సరిగ్గా కూర్చోవడం ప్రారంభించాడు!
"మేం మా కుమారుడి ఆటిజం చికిత్స కోసం భారీగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం. గత నాలుగేళ్లుగా వైద్య నిపుణుడిని ప్రతిరోజు ఇంటికి పిలిపించి మరీ వైద్య చికిత్స చేయించాం. ప్రతిరోజు ఫీజుగా రూ. 200 నుంచి రూ. 500 దాకా చెల్లించాం. అయినా ఫలితం కనిపించలేదు. దీంతో గాడ్ గిఫ్ట్స్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్కు చేరుకున్నాం. ఇక్కడ మా కుమారుడికి కావాల్సిన మద్దతు లభిస్తోంది. నా కొడుకు కూర్చోవడం, మెడను సరిగ్గా నిలబెట్టడం ప్రారంభించాడు" అని శారీరక, మానసిక అభివృద్ధి సవాళ్లతో బాధపడుతున్న ఏడేళ్ల బాలుడి తల్లి అక్షర తెలిపారు.