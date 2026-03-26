ETV Bharat / bharat

మేకల బ్యాంక్- లక్షాధికారులుగా మారుతున్న గ్రామీణ మహిళలు- ఆ జిల్లాలో కొత్త ప్రయోగం!

మహిళల కోసం వినూత్నంగా 'ఛేరి బ్యాంక్' ప్రారంభం- రూ. 3,000 ఫీజుతో నాలుగు మేకలను లోనుగా పొందే అవకాశం- 40 నెలల్లో బ్యాంక్​కు తిరిగి 16 పిల్లలను ఇచ్చేలా ఒప్పందం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 9:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Goats Loan Bank : మహిళా సాధికారతకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుర్గుజా జిల్లా మరో వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. గతంలో పారిశుధ్య నిర్వహణ, క్యాంటీన్లు, ఆటో రిక్షాలు నడపడంలో రికార్డు సృష్టించిన ఇక్కడి మహిళలు, ఇప్పుడు 'మేకల బ్యాంక్' ద్వారా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం ప్రవేశపెట్టిన ఈ 'ఛేరి బ్యాంక్' గ్రామీణ మహిళలను లక్షాధికారులుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డబ్బుల లావాదేవీలు కాకుండా కేవలం మేకల మార్పిడి ద్వారా నడిచే ఈ బ్యాంక్ విధానం ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. లఖన్‌పూర్ బ్లాక్‌లోని కున్వర్‌పుర్ గ్రామంలో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్ మహిళల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు తెస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

అసలేమిటీ 'ఛేరి బ్యాంక్'? లోన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
సుర్గుజా స్థానిక భాషలో మేకను 'ఛేరి' అని పిలుస్తారు. ఈ బ్యాంక్ పూర్తిగా మేకల పంపిణీ, నిర్వహణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ (NRLM) కింద పనిచేసే మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు దీనిని నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ పథకం కింద పేద కుటుంబానికి చెందిన ఒక మహిళకు బ్యాంక్ నాలుగు మేకలను అందిస్తుంది. దీనికోసం ఆమె రూ. 3,000 మెంబర్‌షిప్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఈ నిధులతోనే ఆ మేకలకు అవసరమైన టీకాలు, వైద్య పరీక్షలు, మందుల ఖర్చులను బ్యాంక్ భరిస్తుంది.

40 నెలల ఒప్పందం- మేకల పిల్లల వాటా
బ్యాంక్ నుంచి నాలుగు మేకలను తీసుకున్న మహిళ, తదుపరి 40 నెలల కాలంలో తిరిగి 16 మేక పిల్లలను బ్యాంక్‌కు వాయిదాల పద్ధతిలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ 40 నెలల్లో నాలుగు మేకల ద్వారా సుమారు 32 పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో 16 పిల్లలను బ్యాంక్ తీసుకుంటే, మిగిలిన 16 పిల్లలు సదరు మహిళ సొంతమవుతాయి. బ్యాంక్ తన స్టాక్‌ను ఉంచుకోవడానికి తిరిగి తీసుకునే 16 పిల్లల్లో 12 ఆడ మేకలు, 4 మగ మేకలు ఉండేలా చూసుకుంటుంది. దీనివల్ల బ్యాంక్ నిరంతరాయంగా నడుస్తూ మరికొంతమంది మహిళలకు సాయపడగలదు.

పశు సఖీల పర్యవేక్షణ- మేకల ఆరోగ్యంపై స్పెషల్ ఫోకస్
ఈ పథకంలో 'పశు సఖి' పాత్ర అత్యంత కీలకం. మేకలను పొందిన మహిళల ఇళ్లకు వెళ్లి ఈ వాలంటీర్లు మేకల ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు. సకాలంలో టీకాలు వేయడం, నట్టల నివారణ మందులు ఇవ్వడం అలాగే కృత్రిమ గర్భధారణ వంటి సేవలను వీరు అందిస్తారు. దీనివల్ల మేకల మరణాల రేటు తగ్గి, మహిళలకు నష్టం రాకుండా ఉంటుంది. లబ్ధిదారులు కేవలం మేకల పోషణపై దృష్టి పెడితే సరిపోతుంది, మిగిలిన వైద్యపరమైన బాధ్యతలన్నీ పశు సఖీలే చూసుకుంటారు.

లక్షాధికారిగా మారే అవకాశం- లాభాల లెక్కలివే!
ఒక మేక తన జీవితకాలంలో సుమారు 25 పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది. ఈ లెక్కన నాలుగు మేకల ద్వారా ఒక మహిళ సుమారు 100 పిల్లలను పొందే అవకాశం ఉందని జిల్లా పంచాయతీ సీఈఓ వినయ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఇందులో కేవలం 16 పిల్లలను మాత్రమే బ్యాంక్‌కు తిరిగి ఇస్తే సరిపోతుంది, మిగిలిన 84 మేకలు ఆ మహిళకే నికర లాభంగా మిగులుతాయి. మార్కెట్‌లో ఒక్కో మేక ధర సుమారు రూ. 8,000 నుంచి రూ. 10,000 వరకు ఉంటుంది. ఈ లెక్కన మహిళలు సులభంగా లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఆర్జించి 'లఖ్పతి దీదీ'లుగా మారవచ్చు అని చెబుతున్నారు.

నాణ్యమైన మేకల పెంపకం
ఈ బ్యాంక్ ద్వారా ప్రస్తుతం 'బెంగాల్' జాతికి చెందిన మేకలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఝార్ఖండ్‌లోని గుమ్లా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అధిక నాణ్యత కలిగిన, మేలు రకం జాతి మేకలను సేకరించి మహిళలకు అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కున్వర్‌పూర్ కేంద్రంలో సుమారు 35 మేకలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇతర రకాల మేక జాతులను కూడా ప్రవేశపెట్టి, సుర్గుజాను ఒక ప్రముఖ మేకల పెంపకం కేంద్రంగా మార్చాలని జిల్లా యంత్రాంగం యోచిస్తోంది.

ఈ పథకం ద్వారా మేకలను పొందిన సుమిత్రా సింగ్ అనే మహిళ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బ్యాంక్ స్వయంగా వైద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తుండటం వల్ల తమకు పని భారం తగ్గిందని, కేవలం మేకలను పెంచడం ద్వారా భారీ ఆదాయం పొందే అవకాశం దక్కిందని ఆమె చెప్పారు. చిన్న సన్నకారు రైతులు, భూమి లేని పేద మహిళల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడమే ఈ బ్యాంక్ ప్రధాన ఉద్దేశమని బ్యాంక్ మేనేజర్ అనిత తెలిపారు. 'విహాన్' చొరవతో అనుసంధానమైన మహిళలందరూ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ఒడిశాలోని ఒక సక్సెస్ స్టోరీ ఆధారంగా సుర్గుజా కలెక్టర్ జిల్లా పంచాయతీ అధికారుల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కింది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో మేకల పెంపకం ఒక అద్భుతమైన మార్గమని ఈ బ్యాంక్ నిరూపిస్తోంది.

TAGGED:

CHERI BANK IN SURGUJA
CHHATTISGARH UNIQUE CHERI BANK
CHHATTISGARH WOMEN EMPOWERMENT
PASHU SAKHI VOLUNTEERS ROLE SURGUJA
GOATS LOAN BANK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.