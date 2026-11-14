2010లో పది జాడీల పచ్చడితో బిజినెస్ స్టార్ట్- నేడు ఆరు దేశాలకు పికెల్స్ ఎగుమతి- మరియా సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
Goa Woman Business Success Story : గోవాకు చెందిన మరియా 2010లో కేవలం 10 జాడీల ఊరగాయతో ప్రారంభించిన తన వ్యాపారాన్ని నేడు ఆరు దేశాలకు విస్తరించారు.
Published : November 14, 2026 at 2:15 PM IST
వ్యాపార రంగంలో విజయం అంత ఈజీగా రాదు. సక్సెస్ కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. పోటీదారుల్ని ఎదురొడ్డి నిలబడాలి. ప్రస్తుత ట్రెండ్, జనరేషన్కు తగ్గట్లుగా వ్యాపార వ్యూహాలను మార్చుకోవాలి. అప్పటికీ రాత్రికి రాత్రే విజయం వరించదు. అందుకోసం కొన్నేళ్ల పాటు కష్టపడాలి. అలాంటి కోవకు చెందిన వ్యక్తే మరియా డి మెల్లో. గోవాకు చెందిన ఆమె 2010లో 10 జాడీల దొండకాయల పచ్చడితో తన పికెల్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. నేడు మరియా తన ఇంట్లో తయారుచేసిన మసాలాలు, వంటకాలు 6 దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. అంతలా తన వ్యాపారాన్ని ఆ మహిళ విస్తరించారు. ఈ క్రమంలో మరియా విజయగాథపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేసి!
మరియా తన పిల్లలను చూసుకోవడానికి, కనుమరుగవుతున్న తమ కుటుంబ సంప్రదాయ వంటకాలను కాపాడుకోవడానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మంచి క్లినికల్ సైకాలజీ వృత్తిని సైతం విడిచిపెట్టారు. కేవలం 10 జాడీల సంప్రదాయ దొండకాయ పచ్చడితో తన ఇంటి వంటగదిలోనే 2010లో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. మౌత్ పబ్లిసిటీ వల్ల ఆ పచ్చళ్లు చాలా త్వరగా అమ్ముడైపోయాయి. ఆ తర్వాత బిజినెస్లో మెల్ల మెల్లగా రాణిస్తూ విజయ శిఖరాలను అధిరోహించారు.
తల్లిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని
మరియాది చాలా పెద్ద కుటుంబం. ఆమెకు ఐదుగురు తోబుట్టువులు ఉండేవారు. అంత పెద్ద కుటుంబం కోసం తన తల్లి ప్రతిరోజూ ఇంట్లోనే స్వయంగా వంట చేయడాన్ని చూస్తూ పెరిగిన మరియాకు చిన్నప్పటి నుంచే సంప్రదాయ గోవా వంటకాలపై మక్కువ ఏర్పడింది. ఆధునికత, బయట ప్రభావాల కారణంగా కేవలం జ్ఞాపకాలలో లేదా నోట్బుక్లలో మాత్రమే నిక్షిప్తమై ఉన్న ఎన్నో సంప్రదాయ గోవా కుటుంబ వంటకాలు నేటి వంటగదుల నుంచి కనుమరుగవుతున్నాయి. వాటిని కాపాడటమే మరియా తన జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ విక్రయం
గోవాలోని మోయిరా ప్రాంతంలోని ఇంటి వద్ద మరియా తన భర్త లియో, పిల్లలతో కలిసి 'ది గోవాన్ హోమ్స్టెడ్'ను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా పచ్చళ్లు, మసాలాలు, జామ్లు, కొబ్బరి నూనె, వైన్ను తయారు చేస్తున్నారు. అలాగే తాజాగా దంచిన మసాలాలు, పోర్చుగీస్ కాలం నాటి తీపి మామిడి ఊరగాయ, రొయ్యల బల్చావో, సీజనల్గా లభించే గుమ్మడికాయలు, ఇంట్లో తయారుచేసిన కొబ్బరి నూనె, మూలికలతో తయారు చేసిన కోల్డ్ ప్రాసెస్ సబ్బులను విక్రయిస్తున్నారు.
కష్టాలను ఎదురొడ్డి
అయితే ఈ విజయం మరియాకు అంత ఈజీగా రాలేదు. క్లినికల్ సైకాలజీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసిన ఆమె, ఎన్జీఓలతో కలిసి పనిచేశారు. తల్లి అయిన తర్వాత ఆమె తన పిల్లలను డేకేర్కు పంపకుండా నేరుగా పెంచడం కోసం తన వృత్తిని వదిలేశారు. తద్వారా వంటపై తనకున్న అభిరుచిని ఇంటి ఆధారిత జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నారు. ఆమె తొలుత తయారుచేసిన దొండకాయ పచ్చడి మొదటి కస్టమర్ విశ్రాంత వ్యాపారవేత్త మెర్విన్ జాన్ డిసౌజా. ఇప్పుడు ఆయన మరియా పచ్చళ్లకు రెగ్యులర్ కస్టమర్ అయిపోయారు. అంతలా ఆ మహిళ వంటల రుచికి ఆయన ఫిదా అయిపోయారు.
సక్సెస్ ఫార్ములా ఇదే!
మరియా పచ్చళ్లను ఎక్కువ మొత్తంలో తయారుచేయలేదు. వేగవంతమైన వాణిజ్య వృద్ధికి ఆశపడలేదు. తక్కువ మొత్తంలో పచ్చళ్లు పెట్టి కస్టమర్ల విశ్వాసాన్ని చురగొన్నారు. మౌత్ పబ్లిసిటీనే నమ్ముకుని ముందుకు సాగి వ్యాపారంలో విజయం సాధించారు. మరియా పచ్ఛళ్లు, ఇతర మసాలాలు ప్రస్తుతం యూకే, ఐర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, డెన్మార్క్, అమెరికా వంటి ఆరు దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. అక్కడ మరియా తయారుచేసే వంటకాలకు వందలాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు.
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