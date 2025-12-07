గోవా ప్రమాదం: అగ్నికీలల్లో డ్యాన్స్ ఫ్లోర్‌‌‌- భయంతో పరుగులు- వంటగదిలోకి వెళ్లి ఇరుక్కుపోయి!

ETV Bharat / bharat

Eyewitness On Goa Nightclub Tragedy : గోవాలోని నైట్‌ క్లబ్‌లో శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాద ఘటనపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. వారి కథనం ప్రకారం, అర్పోరా గ్రామంలోని 'బర్చ్‌ బై రోమియో లేన్‌' నైట్ క్లబ్‌లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌తో పాటు ఒక అంతస్తు ఉంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌‌లో రిసెప్షన్, వంటగది ఉన్నాయి. మొదటి అంతస్తులో డ్యాన్స్ ఫ్లోర్‌‌, సందర్శకుల కుర్చీలు, బార్ ఉన్నాయి. వీకెండ్ కావడంతో శనివారం అర్ధరాత్రి పెద్దసంఖ్యలో సందర్శకులు ఈ క్లబ్‌కు వచ్చారు. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడానికి ముందు, డ్యాన్స్ ఫ్లోర్‌‌‌పై దాదాపు 100 మంది డ్యాన్స్ చేస్తుండటాన్ని కళ్లారా చూశానని హైదరాబాదీ టూరిస్ట్ ఫాతిమా షేక్ చెప్పారు.

సిలిండర్ పేలగానే భవనం మొత్తం మంటలు వ్యాపించడంతో, సందర్శకులం అందరం భయాందోళనకు గురై గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వైపుగా పరుగులు తీశామన్నారు. మంటల ధాటికి డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ బూడిద అయిందని ఆమె తెలిపారు. కొందరు సందర్శకులు పరుగులు తీస్తూ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లోని వంటగదిలోకి ప్రవేశించారని, అందులో ఉన్న సిబ్బందితో పాటు వాళ్లంతా అక్కడే ఇరుక్కుపోయారని ఫాతిమా చెప్పారు. ఎలాగోలా వారిలో చాలామంది వంటగది నుంచి నైట్ క్లబ్ బయటికి సేఫ్‌గా వెళ్లగలిగారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ క్లబ్‌లోనే తాటి ఆకులతో నిర్మించిన ఒక తాత్కాలిక నిర్మాణం క్షణాల్లో బూడిద కావడాన్ని తాను చూశానన్నారు.

ఇరుకువీధిలో క్లబ్, మంటలను ఆర్పడంలో జాప్యం : అగ్నిమాపక విభాగం
'ఈ నైట్ క్లబ్ ఒక ఇరుకువీధిలో ఉంది. దీనివల్ల మేం మంటలను ఆర్పేందుకు అక్కడికి చేరుకోవడంలో జాప్యం జరిగింది. మేం చేరుకునే సమయానికే భారీ నష్టం జరిగిపోయింది. చనిపోయిన వారిలో చాలామంది, మంటల వలయం నడుమ ఊపిరాడక కన్నుమూశారు. చాలామంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లోనూ చిక్కుకుపోయారు' అని అర్పోరా గ్రామం పరిధిలోని ఫైర్ - ఎమర్జెన్సీ సర్వీసుల సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

మా క్యాబ్ డ్రైవర్ లేటుగా రావడం వల్లే బతికిపోయాం : డాక్టర్ అవనీశ్, టూరిస్ట్
'నా పేరు డాక్టర్ అవనీశ్. మేం దిల్లీ నుంచి గోవాకు వచ్చాం. అర్పోరా గ్రామంలోని 'బర్చ్‌ బై రోమియో లేన్‌' నైట్ క్లబ్‌కు శనివారం అర్ధరాత్రి వెళ్లాలని అనుకున్నాం. కానీ లక్కీగా మా క్యాబ్ డ్రైవర్ బాగా లేట్‌గా వచ్చాడు. అతడి సకాలంలో వచ్చి ఉంటే, మేం శనివారం అర్ధరాత్రి ఆ క్లబ్‌లోనే ఉండేవాళ్లం' అని దిల్లీకి చెందిన టూరిస్ట్ డాక్టర్ అవనీశ్ తెలిపారు.

ఆ క్లబ్‌కు వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ : నిఖ్‌నేష్, టూరిస్ట్
'నా పేరు నిఖ్‌నేష్. మేం దిల్లీ నుంచి గోవాకు వచ్చాం. మేం శనివారం రాత్రి 10.30 గంటలకు విమానంలో గోవాలో దిగాం. గోవాలోని హాస్టల్‌కు చేరుకునే సరికి అర్ధరాత్రి 12 గంటలైంది. గోవాలో దిగిన వెంటనే 'బర్చ్‌ బై రోమియో లేన్‌' నైట్ క్లబ్‌కు వెళ్లాలని మేం అంతకుముందు ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఆ క్లబ్‌ గురించి స్థానికులను ఆరా తీయగా, అక్కడ ఇప్పుడే గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిందని చెప్పారు. దీంతో ఆ క్లబ్‌కు వెళ్లే ప్లాన్‌ను మేం క్యాన్సల్ చేశాం' అని దిల్లీకి చెందిన టూరిస్ట్ నిఖ్‌నేష్ తెలిపారు.

మెజిస్టీరియల్ దర్యాప్తునకు సీఎం సావంత్ ఆదేశాలు
మరోవైపు ఈ ఘటనపై మెజిస్టీరియల్ దర్యాప్తునకు గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ క్లబ్ యజమాని, జనరల్ మేనేజర్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. వారిని అరెస్టు చేస్తామన్నారు. క్లబ్‌లో చనిపోయిన వారిలో చాలామంది వంట మనుషులేనని సీఎం చెప్పారు. వారిలో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని తెలిపారు. చనిపోయిన వారిలో దాదాపు నలుగురు టూరిస్టులు ఉన్నట్లు సావంత్‌ వెల్లడించారు.

అనుమతులు తీసుకోకుండానే ఆ క్లబ్ నిర్మించారు : రోషన్ రెడ్కర్, అర్పోరా - నాగావ్ గ్రామ సర్పంచ్
'ఈ నైట్ క్లబ్‌ను సౌరవ్ లూథ్రా నడుపుతున్నాడు. గతంలో సౌరవ్‌కు, అతడి బిజినెస్ పార్ట్‌నర్‌తో గొడవలు జరిగాయి. దానిపై ఆ ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు అర్పోరా - నాగావ్ గ్రామ పంచాయతీలో ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. అనంతరం మేం నైట్ క్లబ్ ఆవరణను తనిఖీ చేశాం. ఆ క్లబ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన అనుమతులను తీసుకోలేదని మేం గుర్తించాం. దాని కూల్చివేత కోసం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి నోటీసులు కూడా జారీ చేశాం. అయితే మా ఆదేశాలపై గ్రామ పంచాయతీల డైరెక్టరేట్ అధికారులు స్టే విధించారు. ఆ నైట్ క్లబ్ ఉన్న స్థలం సౌరవ్ లూథ్రాది కాదు. మరొకరి నుంచి దాన్ని అద్దెకు తీసుకున్నాడు. ఇకనైనా అలాంటి నైట్ క్లబ్‌లపై చర్యలు తీసుకోవాలి' అని అర్పోరా - నాగావ్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ రోషన్ రెడ్కర్ తెలిపారు.

అన్ని నైట్ క్లబ్‌ల భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష : మైఖేల్ లోబో, కలంగూట్ ఎమ్మెల్యే
'గోవాలోని గ్రామ పంచాయతీలన్నీ తమ పరిధిలోని నైట్ క్లబ్‌లలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించాలి. ఇందుకోసం ముమ్మర తనిఖీలు చేయించాలి. ఈవిషయంపై సోమవారం రోజు అన్ని నైట్ క్లబ్‌లకు కలంగూట్ గ్రామ పంచాయతీ నోటీసులు జారీ చేస్తుంది. అన్ని క్లబ్‌లు తమ ఫైర్ సేఫ్టీ సమాచారాన్ని అందించాలి. తగిన అనుమతులు లేకుండా నిర్వహిస్తున్న నైట్ క్లబ్‌ల లైసెన్సులను రద్దు చేస్తాం' అని కలంగూట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మైఖేల్ లోబో తెలిపారు.

ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారనే వార్త కలచివేసింది : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా
'గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటన విచారకరం. ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారనే వార్త నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఎంతో బాధకు గురయ్యాను. బాధిత కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. గాయపడిన వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను' అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా తెలిపారు.

