గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటన నేరపూరిత వైఫల్యం- సీఎం రాజీనామా చేయాలి : రాహుల్ గాంధీ
క్షతగాత్రులకు గవర్నర్ అశోక గజపతి రాజు పరామర్శ- గోవా నైట్ క్లబ్ ప్రమాద మృతులకు పరిహారం
Published : December 7, 2025 at 7:34 PM IST
Goa Nightclub Fire : గోవా నైట్ క్లబ్ అగ్నిప్రమాద బాధితులకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన వారికి రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారాన్ని ప్రకటిస్తూ సీఎం ప్రమోద్ కుమార్ సావంత్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో భాగంగా గోవా నైట్ క్లబ్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్తో పాటు ముగ్గురు సిబ్బందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై మెజిస్టీరియల్ దర్యాప్తునకు ఇప్పటికే సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గోవా ప్రమాద ఘటనపై దర్యాప్తునకు కమిటీని నియమించింది ప్రభుత్వం. వారంలోగా సమగ్ర నివేదక సమర్పించాలని అదేశించింది.
నైట్ క్లబ్ యజమానులపై ఎఫ్ఐఆర్
అగ్నిప్రమాదం జరిగిన ‘బర్చ్ బై రోమియో లేన్’ నైట్ క్లబ్ యజమానులు సౌరవ్ లూథ్రా, గౌరవ్ లూథ్రాలపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఇంకా అర్పోరా -నాగావ్ గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ రోషన్ రెడ్కర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నైట్ క్లబ్ ఉన్న ప్రాంగణంలో వ్యాపారం చేసుకునేందుకు సర్పంచ్ రోషన్ రెడ్కర్ 2013లో లైసెన్సును మంజూరు చేశారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
మరోవైపు నైట్ క్లబ్ ప్రమాద ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. గోవాలోని ‘బర్చ్ బై రోమియో లేన్’ నైట్ క్లబ్లో జరిగిన దుర్ఘటన ఒక ప్రమాదం మాత్రమే కాదని, దాని భద్రత, నిర్వహణ విషయంలో నేరపూరిత వైఫల్యం జరిగిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. దీనిపై పారదర్శకమైన దర్యాప్తు చేయించి, బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మళ్లీ ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈమేరకు ఆయన ‘ఎక్స్’ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. నైట్ క్లబ్ విషాదం గురించి తెలిసి తాను తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యానని రాహుల్ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన 25 మంది కుటుంబాలకు ఆయన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలి : ఖర్గే
‘‘గోవా నైట్ క్లబ్ ప్రమాదం తరహా దుర్ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలి. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అన్ని నైట్ క్లబ్లలో అగ్నిప్రమాదాలను నిలువరించే భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయించాలి. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని తెలుపుతున్నాను. బాధిత కుటుంబాలకు అక్కడున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు వీలైనంత సహాయ సహకారాలను అందించాలి. ఈ కష్టకాలంలో వారికి అండగా నిలవాలి’’ అని పేర్కొంటూ ‘ఎక్స్’ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ట్వీట్ చేశారు.
భద్రతా ప్రమాణాలు లేకనే ఇలాంటి ప్రమాదాలు : కేసీ వేణుగోపాల్
‘‘గోవాలోని అర్పోరాలో ఉన్న నైట్ క్లబ్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటన అందరికీ షాక్ కలిగించింది. 25 మంది చనిపోవడం బాధాకరం. గోవా నైట్ క్లబ్లో భద్రతా ప్రమాణాలపై అధికారులు సరిగ్గా పర్యవేక్షణ చేయలేదు. దీని పర్యవసానంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడు నిరోధించే కనీస ఏర్పాట్లు కూడా నైట్ క్లబ్లో లేకపోవడం ఆందోళనకరం. ఇకనైనా ఆ ఏర్పాట్లన్నీ నైట్ క్లబ్లో చేయించాలి. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి’’ అని పేర్కొంటూ ‘ఎక్స్’ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (సంస్థాగత వ్యవహారాలు) కేసీ వేణుగోపాల్ ట్వీట్ చేశారు.
పర్మిషన్లు లేకుండానే ఆ నైట్ క్లబ్ను నడుపుతున్నారు: మాణిక్రావ్ ఠాక్రే
గోవాలోని అర్పోరాలో ఉన్న ‘బర్చ్ బై రోమియో లేన్’ నైట్ క్లబ్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ గోవా వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మాణిక్రావ్ ఠాక్రే, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అమిత్ పాట్కర్ ఆదివారం సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మాణిక్రావ్ ఠాక్రే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కనీసం ఎక్సైజ్ శాఖ నుంచి లిక్కర్ అమ్మే అనుమతిని తీసుకోకుండానే ‘బర్చ్ బై రోమియో లేన్’ నైట్ క్లబ్ను నడుపుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. అగ్నిమాపక, అత్యవసర సేవల విభాగాల నుంచి ‘నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్’ (ఎన్ఓసీ)ను కూడా ఆ క్లబ్ పొందలేదన్నారు. అయినా ఏడాదికాలంగా ఈ క్లబ్ నడుస్తుండటాన్ని బట్టి, దానికి ఎవరో సహకారాన్ని అందిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోందని మాణిక్రావ్ ఠాక్రే పేర్కొన్నారు. 25 మంది ప్రాణాలు పోయిన ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల నిర్వహణలో సీఎం విఫలం అయ్యారని మండిపడ్డారు. ఈ తరహా ఘటనల వల్ల గోవా సందర్శనకు వచ్చే టూరిస్టులకు భద్రతపై సందేహాలు రేకెత్తుతాయన్నారు.
క్షతగాత్రులకు గవర్నర్ అశోక గజపతి రాజు పరామర్శ
గోవా మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న నైట్ క్లబ్ అగ్నిప్రమాద ఘటన క్షతగాత్రులను గవర్నర్ పి.అశోక గజపతి రాజు పరామర్శించారు. ఈ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్న ఆరుగురిని ఆయన కలిశారు. వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. నైట్ క్లబ్ అగ్నిప్రమాదాన్ని దురదృష్టకర ఘటనగా గవర్నర్ అభివర్ణించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందుతోందన్నారు. వాళ్లంతా త్వరగా రికవర్ కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని ప్రభుత్వ నియంత్రణ విభాగాలపై సమీక్ష నిర్వహించి, ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు చేపడతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు తెలియజేసిందని అశోక గజపతి రాజు చెప్పారు.