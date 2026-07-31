పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి- కశ్మీర్ టూ కన్యాకుమారి ఆలిండియా సైకిల్ టూర్- ఇప్పటికే 191దేశాలు చుట్టేసిన 'దేవ్నాథ్'
దేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, 5 యూటీల్లో యాత్ర చేస్తున్న సైక్లిస్ట్- పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్న సోమన్ దేవ్నాథ్- మార్గమధ్యంలో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ముందుకు
Published : July 31, 2026 at 11:39 AM IST
Somen Debnath Cycle Yatra : పర్యావరణ పరిరక్షణ, చెట్ల సంరక్షణ కోసం నడుం బిగించారు బంగాల్కు చెందిన ఓ సైక్లిస్ట్. ఈ క్రమంలో కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సైకిల్ యాత్ర చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 2026-2029 వరకు దేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, ఐదు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కవర్ అయ్యేలా ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది. కోల్కతాలో ప్రారంభమైన ఈ సైకిల్ యాత్ర ప్రస్తుతం పంజాబ్లోని బర్నాలాకు చేరుకుంది. అందుకే ఈ స్టోరీలో సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు? ఆయన లక్ష్యమేంటి? ఈ యాత్ర ఎన్ని రోజులపాటు కొనసాగుతుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ యాత్రికుడి సైకిల్ టూర్
సుందర్బన్స్కు చెందిన సోమెన్ దేవ్నాథ్ అఖిల భారత సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నారు. 'యూనియన్ ఇండియా : వన్ ట్రీ, వన్ లైఫ్' ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సోమెన్ సైకిల్ యాత్ర పంజాబ్లోని బర్నాలాకు చేరింది. అక్కడ సోమెన్ దేవనాథ్ జిల్లా ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. అలాగే బర్నాలా జిల్లా కలెక్టర్ను సైతం కలిశారు. బర్నాలా జిల్లా విద్యాధికారి సహకారంతో నాలుగు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను సందర్శించి, విద్యార్థులతో తన ప్రయాణ అనుభవాలను సైతం సోమెన్ పంచుకున్నారు.
19 ఏళ్లు-191 దేశాల్లో సైకిల్ యాత్ర
కాగా, సోమెన్ దేవ్నాథ్ ప్రపంచ యాత్రికుడు. ఆయన గతంలో సైకిల్పై ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చారు. వరుసగా 19 ఏళ్లలో 191 దేశాలను సందర్శించారు. ఆ యాత్రలో ప్రపంచానికి భారతీయ సంస్కృతిని చాటిచెప్పారు. అలాగే ప్రాణాంతక వ్యాధి ఎయిడ్స్ (AIDS) గురించి అవగాహన సందేశాన్ని అందించారు. సోమెన్ కోల్కతాలో ఒక 'పీపుల్స్ హౌస్' (ప్రజల కోసం ఒక ఆశ్రయం)ను కూడా నిర్మించారు. అక్కడ స్వదేశీ, విదేశీ యాత్రికులకు ఉచిత వసతి, భోజన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమెన్ దేవ్నాథ్ గతంలో తాను చేసిన ప్రపంచ యాత్ర విశేషాలను ఈటీవీ భారత్తో షేర్ చేసుకున్నారు.
2లక్షల కి.మీలు ప్రయాణించాను : సోమెన్ దేవ్నాథ్
"నా ప్రపంచ యాత్ర 2004 మే 27న ప్రారంభమైంది. మొదట నేను నేపాల్, టిబెట్, చైనా, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, మలేసియా, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ వంటి భారత పొరుగు దేశాలను సందర్శించాను. ఆ తర్వాత ఐరోపా, ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా, ఉత్తర అమెరికా, అంటార్కిటికా ఖండాల్లో ప్రయాణించాను. ప్రపంచ దేశాలను చుట్టేయడానికి దాదాపు 2 లక్షల కి.మీలు దూరం ప్రయాణించాను. ఈ క్రమంలో 28 సార్లు ఓడలను ఎక్కాను. 32 సార్లు విమానాల్లో ప్రయాణించాను. ఈ సుదీర్ఘ ప్రపంచ యాత్ర 2023 డిసెంబర్ 10న పూర్తైంది " అని ప్రపంచ యాత్రికుడు సోమెన్ దేవ్నాథ్ పేర్కొన్నారు.
'అఫ్గానిస్థాన్లో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను'
అయితే తన ప్రపంచయాత్ర సమయంలో అఫ్గానిస్థాన్లోని ఒక నగరంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని సోమెన్ దేవ్నాథ్ తెలిపారు. అక్కడి ప్రజలు తనను పొరపాటున చొరబాటుదారుడిగా భావించారని పేర్కొన్నారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు తనను అక్కడి నుంచి వెళ్లనివ్వలేదని చెప్పారు. ఆ సమయంలో వంట, క్లీనింగ్ చేసే పనులు చేయించారని వెల్లడించారు. ఆఖరికి నిజం తెలుసుకుని 9రోజుల తర్వాత విడిచిపెట్టారని వివరించారు.
పంజాబ్లో 'గ్లోబల్ విలేజ్'
భారత్, విదేశాల నుంచి వచ్చే యాత్రికులకు ఉచిత వసతి, భోజనం అందించేందుకు పీపుల్ హౌస్ను కోల్కతాలో ఏర్పాటు చేశానని ప్రపంచ యాత్రికుడు సోమెన్ దేవ్నాథ్ వెల్లడించారు. దేశంలోని ప్రతి మూలలో ఇలాంటి పీపుల్ హౌస్లను నిర్మించాలని అన్నారు. అలాగే తన భవిష్యత్ లక్ష్యం గురించి కూడా సోమెన్ దేవ్నాథ్ వివరించారు. పంజాబ్లో 'గ్లోబల్ విలేజ్'ను స్థాపించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇక్కడ భారత్, విదేశాల నుంచి వచ్చే సందర్శకులు పరస్పర సాంస్కృతిక మార్పిడి జరుపుకుంటారని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే విశ్వ సోదరభావ సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని పేర్కొన్నారు. కాగా, 2026లో ప్రారంభమైన సోమెన్ దేవ్నాథ్ ఆలిండియా సైకిల్ యాత్ర, 2029వరకు కొనసాగనుంది.
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