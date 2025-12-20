ETV Bharat / bharat

'సంప్రదాయ వైద్యంతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం'- భారత్​పై WHO చీఫ్ ప్రశంసలు

భారత్ పై ప్రశంసలు కురిపించిన డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ చీఫ్- సంప్రదాయ వైద్యంతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారమవుతాయని వెల్లడి

WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus
WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Who Chief On Traditional Medicine : సంప్రదాయ వైద్యం ఆధునిక జగతి ఎదుర్కొంటున్న అనేక ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారానికి సాయపడగలదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ( డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ డాక్టర్‌ టెడ్రోస్‌ అధనోమ్‌ తెలిపారు. సైన్స్, సంప్రదాయ వైద్యం ఒకదాన్ని మరొకటి పరిపూర్ణం చేస్తాయని భారత్‌ ప్రపంచానికి చాటిందని వెల్లడించారు. దిల్లీలో సంప్రదాయ వైద్యంపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ శుక్రవారం నిర్వహించిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ లో టెడ్రోస్ అథనామ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలో భారత్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సమ్మిట్​లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా సహా 100 దేశాలకు చెందిన మంత్రులు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు పాల్గొన్నారు.

ప్రపంచ స్థాయిలో సాంప్రదాయ వైద్యాన్ని సమర్థించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని టెడ్రోస్ అధనోమ్‌ ప్రశంసించారు. సమకాలీన ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో సాంప్రదాయ వైద్యం తాలుక ఔచిత్యాన్ని హైలైట్ చేశారు. భారత్ అధ్యక్షతన జరిగిన జీ20 సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ సంప్రదాయ వైద్యం గురించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలియజేశారని అన్నారు. ఆ పిలుపే ఇప్పుడు సంప్రదాయ వైద్యానికి అపూర్వమైన అంతర్జాతీయ ప్రతిస్పందనను సృష్టించిందని పేర్కొన్నారు. 'ఒకే భూమి, ఒకే ఆరోగ్యం' అనే ప్రధాని మోదీ దార్శనికత సాంప్రదాయ వైద్యం ప్రధాన సూత్రాలతో ఏకీభవిస్తుందని తెలిపారు.

'సంప్రదాయ వైద్యంతో ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం'
"సంప్రదాయ వైద్యం నేటి ఆధునిక జగతి ఎదుర్కొంటున్న అనేక ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారానికి సాయపడుతుంది. అలాగే ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఉపయోగపడుతుంది. సంప్రదాయ వైద్యం, ఆవిష్కరణలు కలిసి ముందుకు సాగగలవని భారత్ చూపించింది. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం, సంప్రదాయ విజ్ఞానం ఒకదాన్ని మరొకటి పరిపూర్ణం చేస్తాయని భారత్‌ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం ఈ దార్శనికతను ప్రపంచం ముందుకు తీసుకురావడంలో సహాయపడింది. దిల్లీ డిక్లరేషన్‌ ను ఆమోదించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాను. సాంప్రదాయ వైద్యం గతానికి సంబంధించినది కాదు. ఆధునిక ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలకు కేంద్రంగా మారుతున్న ఒక సజీవ, అభివృద్ధి చెందుతున్న శాస్త్రం అని భారత్ స్పష్టంగా నిరూపించింది. సాంస్కృతిక వారసత్వం, మేధో సంపత్తిన్ని గౌరవిస్తూ జీవవైవిధ్యం, సాంప్రదాయ వైద్యాన్ని కాపాడటానికి మేము కృషి చేస్తాం" అని టెడ్రోస్ అధనోమ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్, డబ్ల్యూహెచ్ఓ మధ్య పెరుగుతున్న బంధానికి ప్రతీకగా దిల్లీలో కొత్తగా నిర్మించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ కార్యాలయ కాంప్లెక్స్‌ ను ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. గుజరాత్‌ లోని జామ్‌ నగర్‌ లో డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ స్థాపించారు. ఈ విషయంపైనా టెడ్రోస్ అధనోమ్ స్పందించారు. ఈ ప్రయత్నాలు సాంప్రదాయ వైద్యాన్ని ఆరోగ్య వ్యవస్థలు, పరిశోధనలతో అనుసంధానించడానికి సహాయపడ్డాయని పేర్కొన్నారు.

అలాగే 'డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆన్​ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్' శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరైన టెడ్రోస్ అధనోమ్​తో మోదీ ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో సాంప్రదాయ వైద్యం తాలుక అపారమైన సామర్థ్యం గురించి టెడ్రోస్ అధనోమ్​కు మోదీ తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మోదీ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. "డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఘెబ్రేయేసస్‌ తో ఫలప్రదమైన చర్చ జరిగింది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ఆరోగ్య సంరక్షణను ప్రోత్సహించడంలో సంప్రదాయ వైద్యం తాలుక అపారమైన సామర్థ్యం గురించి మేము చర్చించాం" అని మోదీ ఎక్స్ పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

ఇదే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మోదీ సంప్రదాయ వైద్యం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సంప్రదాయ వైద్యానికి దక్కాల్సిన గుర్తింపు లభించడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విజ్ఞానశాస్త్రం ద్వారా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి, సంప్రదాయ వైద్యం పరిధిని విస్తరించాలని వెల్లడించారు. పరిశోధనల బలోపేతంతో పాటు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వినియోగం వల్ల సంప్రదాయ వైద్యానికి మరింత ప్రాచుర్యం లభిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఆయుర్వేదంలో సమ స్థితిని ఆరోగ్యానికి పర్యాయపదంగా పరిగణిస్తారని అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

