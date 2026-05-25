శానిటరీ ప్యాడ్స్, టాయిలెట్స్ లేవని బాలికలు చదువు ఆపేయకూడదు: సుప్రీంకోర్టు
బడుల్లో ఆడపిల్లలకు శానిటరీ న్యాప్కిన్లు, ప్రత్యేక మరుగుదొడ్లు ఉండేలా చూడాలి- కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిన సుప్రీంకోర్టు
Published : May 25, 2026 at 5:30 PM IST
SC About Girls Toilets In Schools : పాఠశాలల్లో శానిటరీ ప్యాడ్స్, ప్రత్యేక మరుగుదొడ్లు లేవనే ఒకే ఒక్క కారణంతో బాలికలు చదువు మధ్యలో వదిలేయకూడదని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ విషయంపై తాము ఇచ్చే ఆదేశాలను అక్షరాలా, పూర్తి నిబద్ధతతో అమలు చేసేలా చూడాలని కేంద్రానికి స్పష్టం చేసింది.
పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శానిటరీ న్యాప్కిన్లు, బాలబాలికలకు విడివిడిగా మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని జనవరి 30న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. దీనితో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ పనులు వేగవంతం అయ్యాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్వోన్నత న్యాయస్థానికి తెలియజేసిన నేపథ్యంలో, సోమవారం సుప్రీంకోర్టు ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
"బాలికలు అందరూ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక మరుగుదొడ్లను, శానిటరీ ప్యాడ్స్ను చక్కగా ఉపయోగించుకోండి. ఇది ఈ దేశంలోని మహిళల, బాలికల శ్రేయస్సు కోసం ఉద్దేశించింది. కేవలం ఇవి లేవనే కారణంతో బాలికలు చదువు ఆపేసి, ఇళ్లలోనే ఉండిపోయి ఇంటి పనులకు పరిమితం కాకూడదు" అని జస్టిస్ జేబీ పార్దివాలా, జస్టిస్ ఆర్ మహదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ అర్చన పాఠక్ దవేను ఉద్దేశించి, 'మా తీర్పు ప్రకారం, సదరు ప్రయోజనాలు అందరికీ అందేలా చూడడం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత' అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.