ETV Bharat / bharat

గిరిజన యువతుల పాలిట దేవతగా 'భారతి'- చీరకట్టుతో ఫ్రీగా ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్- రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్న ప్లేయర్స్

మహిళ మంచి మనసు- గిరిజన యువతులకు ఉచితంగా ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్ ఇస్తున్న భారతి- షూస్, ఇతర ఆట సామాగ్రి పంపిణీ- చీరకట్టుతోనే ఆట కోచింగ్

Woman Football Coach In West Bengal
ఫుట్​బాల్​ కోచ్​ భారతి ముడి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Football Coach In West Bengal : ఆమె ఒకప్పుడు తాను ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారిణి కావాలని కలలు కంది. కానీ ఆ కోరిక నెరవేరలేదు. కేవలం పదహారేళ్ల వయసులోనే పెళ్లి జరగడంతో ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్ కావాలన్న ఆమె ఆశ అడియాసగానే మిగిలిపోయింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆ మహిళ ఫుట్‌బాల్ కోచ్‌గా మారి పదుల సంఖ్యలో యువతులను రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి ప్లేయర్స్‌గా తీర్చిదిద్దుతోంది. ఉచితంగా యువతులకు ఆటలో శిక్షణ ఇస్తోంది. చీర కట్టుతోనే ఫుట్‌బాల్ కోచ్‌గా రాణిస్తోంది.

మనం మాట్లాడుకుంటున్నది బంగాల్‌ రాష్ట్రం బంకురా జిల్లాలోని ఛత్నాకు చెందిన గిరిజన మహిళ భారతి ముడి గురించి. భారతి తన భర్త అండతో 2009 నుంచి గిరిజన బాలికలకు ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్ ఇస్తోంది. భారతి మార్గదర్శకత్వంలో 18 మంది ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారిణులు తయారయ్యారు. వారిలో చాలామంది రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అలాగే బంగాల్‌లోనే కాకుండా గోవా, చండీగఢ్, భోపాల్ వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఫుట్‌బాల్ టోర్నీల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం 25 మంది గిరిజన బాలికలు భారతి దగ్గర కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఫుట్‌బాల్‌లు, షూస్‌తో సహా బాలికలకు అవసరమైన చాలా సామగ్రిని భారతి ఉచితంగా సమకూరుస్తోంది.

Woman Football Coach In West Bengal
భారతి ముడి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న ప్లేయర్స్ (ETV Bharat)

కష్టాలను ఎదురొడ్డి
భారతి ముడికి ఎప్పుడూ ఫుట్‌బాల్ ట్రైనింగ్ లభించలేదు. పెళ్లికి ముందు ఆమె తమ ప్రాంతంలోని యువకులతో కలిసి ఫుట్‌బాల్ ఆడింది. స్థానిక టోర్నీల్లో అబ్బాయిలతో సమానంగా గోల్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించేది. పెళ్లి తర్వాత ఆటకు దూరమైంది. మళ్లీ తన రెండో కుమార్తె కోరిక మేరకు 2009 నుంచి యువతులకు ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి పేద గిరిజన యువతలను మంచి ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్స్‌గా తీర్చిదిద్దడం కోసం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది.

Woman Football Coach In West Bengal
ఫుట్​బాల్ కోట్​ భారతి ముడి (ETV Bharat)

అంతా ఫ్రీయే- నో ఫీజు
భారతి ఫుట్‌బాల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం ఎటువంటి పారితోషికం తీసుకోవడం లేదు. ఉచితంగానే శిక్షణ ఇస్తోంది. గిరిజన యువతులు తమ కలను నిజం చేసేందుకు చోదక శక్తిగా పనిచేస్తోంది. భారతి వద్ద శిక్షణ పొందిన కొందరు యువతులు స్పోర్ట్ కోటాలో ఉద్యోగాలు సాధించారు. భారతి తన సొంత కుమార్తెలకు కూడా తన కోచింగ్ సెంటర్‌లో శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆమె పెద్ద కుమార్తె కేయా ముడి, రెండో కుమార్తె తానియా ముడి జాతీయ స్థాయిలో ఫుట్‌బాల్ ఆడారు. తానియా ఇప్పుడు ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్ లైసెన్స్ పొందింది. తత్ఫలితంగా ప్రభుత్వం నుంచి కొంత మేర నిధులు అందాయి. శిక్షణకు వచ్చే అమ్మాయిలకు తన సొంత ఇంట్లోనే వసతి కల్పించడానికి భారతి ఆ నిధులను వినియోగిస్తోంది. వారికి షూస్, ఫుట్‌బాల్ వంటి వాటిని ఉచితంగా అందిస్తోంది.

Woman Football Coach In West Bengal
చీర కట్టుతోనే ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టిస్​ (ETV Bharat)

తన ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్ ప్రయాణం గురించి ఈటీవీ భారత్‌తో భారత ముడి షేర్ చేసుకున్నారు. "నాకు చిన్నతనం నుంచి ఫుట్‌బాల్ ఆడాలని కోరిక ఉండేది. అయితే 16 ఏళ్లకే నాకు పెళ్లి అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నేను ఫుట్‌బాల్‌ను ఎప్పుడూ ఆడలేదు. ఒకరోజు నా రెండో కూతురు తానియా ఒక వార్తాపత్రిక ప్రకటన చూసి ఫుట్‌బాల్ తనకు నేర్పించమని పట్టుబట్టింది. ఆమె కోరికను నెరవేర్చడానికి నేను 2009లో మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాను. అప్పటి నుంచి నా ఫుట్‌బాల్ కోచ్ ప్రయాణం మొదలైంది. వివిధ జిల్లాల నుంచి బాలికలు శిక్షణ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు. నేను ప్రతిరోజూ కోచింగ్ ఇస్తాను. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణించి వచ్చేవారికి వారంలో మూడు రోజుల పాటు వసతి, భోజనాన్ని ఉచితంగా ఏర్పాటు చేస్తాను." అని భారతి ముడి చెబుతోంది.

భార్యకు అండగా భర్త
భారత ముడికి ఆమె భర్త శక్తిపద ముడి అన్ని విధాలా అండగా నిలిచారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగి అయిన ఆయన తన సొంత నిధులతో అమ్మాయిల ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చారు. "భారతి ఫుట్‌బాల్ ఆడటం గురించి మొదటిసారి మాట్లాడినప్పటి నుంచి నేను ఆమెకు అండగా నిలిచాను. నేను కూడా ఒక క్రీడాకారుడిని. ఎల్లప్పుడూ క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు గ్రామస్థుల నుంచి ఎగతాళి వ్యాఖ్యలను ఎదుర్కొన్నాం. అయినా మేము ఎప్పుడూ నిరాశపడలేదు. నేను నా భార్య పక్కనే ఉండి నిరంతరం ఆమెలో మనోధైర్యాన్ని పెంచుతూ వచ్చాను." అని శక్తిపద పేర్కొన్నారు.

Woman Football Coach In West Bengal
ఫుట్‌బాల్ కోచ్‌ భారతి ముడి (ETV Bharat)

8.10 అడుగుల పొడవైన జుట్టు- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన​ భారత మహిళ

'కావ్య' మంచి మనసు- 7 నెలల్లో 110 లీటర్ల చనుబాలు దానం- తల్లి పాల డొనేషన్​పై అవగాహన కార్యక్రమాలు

TAGGED:

FEMALE FOOTBALL COACH STORY
BANKURA WOMAN FOOTBALL TRAINER
SAREE CLAD FOOTBALL COACH
BHARATI MUDI FOOTBALL COACH
WOMAN FOOTBALL COACH IN WB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.