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పెళ్లికి నో చెప్పిందని- ప్రియురాలిని డిన్నర్​కు పిలిచి హత్య చేసిన ప్రియుడు!

ప్రియురాలి మెడపై కత్తితో పొడిచిన నిందితుడు- ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందిన యువతి

Boyfriend Killed Girlfriend
నిందితుడు రాజీవ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 4:28 PM IST

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Boyfriend Killed Girlfriend : పెళ్లికి నిరాకరించిందనే కోపంతో ఒక యువకుడు తన ప్రియురాలిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. ఈ దారుణ ఘటన బెంగళూరులోని మహాలక్ష్మి లేవుట్ పరిధిలోని పైప్​లైన్​ రోడ్డులో నిన్న అర్ధరాత్రి జరిగింది. దీనితో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, విచారణ చేస్తున్నారు.

"అంజలి (23), రాజీవ్​లు ఇద్దరూ ఒకచోట పనిచేస్తూ ఉండేవారు. దీనితో వారిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. గత మూడు, నాలుగేళ్లుగా వారిద్దరూ ప్రేమలోనే ఉన్నారు. పైగా వీరిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారం వారి కుటుంబాలకు కూడా తెలుసు. అయితే రాజీవ్​కు నేరపూరిత (క్రిమినల్ బ్యాక్​గ్రౌండ్​) నేపథ్యంలో ఉండడంతో, అంజలి కుటుంబ సభ్యులు వీరి వివాహానికి అంగీకరించలేదు. అంజలి కూడా తన కుటుంబ సభ్యుల నిర్ణయానికే మొగ్గు చూపింది. దీనితో రాజీవ్​కు క్రమంగా దూరం జరగడం ప్రారంభించింది. కానీ రాజీవ్ మాత్రం తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని అంజలిపై పదేపదే ఒత్తిడి తీసుకొస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రాత్రి ఆమెను డిన్నర్​ కోసం పిలిచాడు. సుమారు రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో అంజలిని పైప్​లైన్ రోడ్డుకు తీసుకువచ్చాడు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి మధ్య పెళ్లి ప్రస్తావన మళ్లీ వచ్చింది. అంజలి పెళ్లికి నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన రాజీవ్​, తన వద్ద ఉన్న కత్తితో అంజలి మెడపై బలంగా పొడిచాడు. దీనితో రక్తపు మడుగులో ఉన్న అంజలిని స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే పరిస్థితి విషమించడంతో ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం కోసం ఆమె మృతదేహాన్ని ఎంఎస్ రామయ్య ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దారణ ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని నిందితుడు రాజీవ్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" అని మహాలక్ష్మి లేఅవుట్ పోలీసులు తెలిపారు.

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MAHALAXMI LAYOUT MURDER CASE
MURDER OVER MARRIAGE REFUSAL
DINNER DATE MURDER BENGALURU
KARNATAKA CRIME NEWS
BOYFRIEND KILLED GIRLFRIEND

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