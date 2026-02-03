ETV Bharat / bharat

ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేశాడని ప్రియుడిని చంపిన ప్రియురాలు

ప్రాణం తీసిన చిన్న వివాదం- ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేసినందుకే మర్డర్​!

Girlfriend murdered her boyfriend
Girlfriend murdered her boyfriend (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Girlfriend Murdered Her Boyfriend : ఓ చిన్న వివాదం నిండు ప్రాణాన్ని తీసింది. కేవలం ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేశాడనే కోపంతో, ఓ యువతి కత్తితో తన ప్రియుడిని పొడిచింది. దీనితో ఆ యువకుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ ఘటన ఛత్తీస్​గఢ్​లోని బిలాస్​పూర్​ జిల్లా సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
"కమ్తా ప్రసాద్ సూర్యవంశీ అనే 25 ఏళ్ల యువకుడు 'శుభమ్ విహార్ టీచర్స్ కాలనీ'లోని ఓ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నాడు. అతను స్థానిక హోటల్​లో పనిచేస్తున్నాడు. నిందితురాలకి అతనికి మధ్య గత కొంత కాలంగా ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తోంది. వీరిద్దరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. దీనితో ఒకరింటికి మరొకరు వచ్చి, వెళ్తుండేవారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. దీనితో కమ్తా ప్రసాద్ ఆమె ఫోన్​ నంబర్​ను బ్లాక్ చేశాడు. దీనితో నిందితురాలు కమ్తా ప్రసాద్ అద్దెకు ఉంటున్న ఇంటికి వెళ్లింది. తనతోపాటు ఓ కత్తిని తీసుకెళ్లింది. కానీ అది అతనికి కనబడకుండా దాచింది. తరువాత తన ఫోన్​ నంబర్​ ఎందుకు బ్లాక్ చేశావని ప్రియుడిని నిలదీసింది. అంతేకాదు అతని మొబైల్​లోని చాటింగ్స్​ను చూపించాలని పట్టుబట్టింది. అయితే కమ్తా ప్రసాద్ ఫోన్​ ఇవ్వడానికి, ఆమెకు తన చాటింగ్స్ చూపించడానికి నిరాకరించాడు. దీనితో మాటామాటా పెరిగింది. చివరికి ఆమె ఆగ్రహంతో తన వద్ద ఉన్న కత్తితో అతనిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసింది. తీవ్రగాయాలతో కమ్తా ప్రసాద్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ సమాచారం అందగానే పోలీసులు ఘటనా స్థాలానికి చేరుకున్నారు. కేసు తీవ్రతను బట్టి మేము తక్షణమే దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. కేవలం ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేయడం వల్లనే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది" అని బిలాస్​పూర్​ ఎస్​ఎస్​పీ రజనీశ్​ సింగ్ తెలిపారు.

దర్యాప్తు ముమ్మరం
మృతుడు కమ్తా ప్రసాద్ సూర్వవంశీ కర్రా గ్రామానికి చెందినవాడుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు మృతదేహానికి పంచనామా నిర్వహించి, పోస్టు మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నిందితురాలు సిపత్ ప్రాంతానికి చెందిన యువతిగా గుర్తించారు. ఆమె ప్రస్తుతం కుడుదండలో ఓ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మరిన్ని ఆధారాల కోసం ఫోన్ కాల్ డేటా, సోషల్ మీడియా రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

మొదటి ప్రియుడితో కలిసి రెండో లవర్​ హత్య
మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో జరిగిన ఓ ఘటన క్రైమ్ సినిమాలను మించిపోయింది. వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడిన ఓ మహిళ, భర్త ఉండగానే ఒక ప్రియుడిని ఏర్పాటు చేసుకుంది. అది చాలదన్నట్లు 'రెండో ప్రియుడి'తో ప్రేమాయణం సాగించింది. చివరికి ఏమైందో ఏమో కానీ, ఆ మహిళ తన భర్త, మొదటి ప్రియుడితో చేతులు కలిపి రెండో ప్రియుడిని అతి కిరాతకంగా హతమార్చింది. చంపడమే కాకుండా, శవం దొరక్కూడదని ఆ మృతదేహాన్ని 'చెక్కలు కోసే మిషన్'తో ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసింది. ఫల్తాన్ తాలూకాలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన గురించి విని ఇప్పుడు పోలీసులే నివ్వెరపోయారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సతారా జిల్లా ఫల్తాన్ తాలూకాలో నివాసం ఉంటున్న రేష్మా లఖన్ బుధవాలే అనే మహిళకు లఖన్ బందు బుధవాలేతో వివాహమైంది. అయితే రేష్మాకు విదానీకి చెందిన సతీశ్ తుకారాం మానే అనే వ్యక్తితో పాత పరిచయం ఉంది. అతనే ఆమె మొదటి ప్రియుడు. ఇది చాలదన్నట్లుగా సోమంతలి గ్రామానికి చెందిన సతీష్ అలియాస్ అప్పా దాదాసో దాదాస్ (మృతుడు) అనే మరో వ్యక్తితో కూడా ఆమె వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే, జనవరి 14న మకర సంక్రాంతి పండుగ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో వీరిద్దరి గొడవ జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే సతీశ్ దాదాస్ (బాధితుడు)తో, రేష్మా భర్త లఖన్, ఆమె మొదటి ప్రియుడు సతీష్ మానే గొడవపడ్డారు. వాగ్వాదం బాగా పెరిగింది. దీనితో ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన భర్త, సతీశ్ దాదాస్ తలపై ఇనుప రాడ్డుతో బలంగా కొట్టాడు. దీంతో అతడు తీవ్రంగా గాయపడి, రక్తపు మడుగులో పడిపోయాడు. గాయపడిన సతీశ్​ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయిస్తామని నిందితులు నమ్మించారు. కానీ వారు అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లకుండా విదానీలోని మాంగోబామల్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి ధుల్‌దేవ్ గ్రామ శివారులోని భివార్కర్ వాడీకి తరలించారు. అక్కడ నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో సతీశ్ తలపై పెద్ద బండరాయితో మోది అత్యంత దారుణంగా చంపేశారు. ఈ హత్యలో రేష్మా, ఆమె భర్త, ఆమె మొదటి ప్రియుడు, ముగ్గురూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు.

ప్రధాని మోదీ వణికిపోయి దేశాన్ని అమెరికాకు అమ్మేశారు: రాహుల్‌ గాంధీ

లోక్​సభలో నా హక్కును హరిస్తున్నారు- ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఇలా జరిగింది'- స్పీకర్​కు రాహుల్‌ లేఖ

TAGGED:

BILASPUR
CIVIL LINE POLICE STATION
SHUBHAM VIHAR
TEACHERS COLONY
GIRLFRIEND MURDERED HER BOYFRIEND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.