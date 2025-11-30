ETV Bharat / bharat

ప్రియుడిని చంపిన తండ్రి, సోదరులు- తనే భర్తంటూ మృతదేహాన్ని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి

చనిపోయినా సరే ప్రియుడి ఇంట్లోనే ఉంటా అంటున్న యువతి

Girl Marry Lover Dead Body
Girl Marry Lover Dead Body (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Girl Marry Lover Dead Body : వేరే కులం వాడిని ప్రేమించిందని తండ్రి, సోదురులు కలిసి ప్రియుడిని అతి దారుణంగా హత్య చేశారు. ప్రాణం పోయినా సరే అతడే తన భర్త అంటూ అంత్యక్రియల సమయంలో మృతదేహాన్ని పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్​లో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, నాందేడ్​లోని జునాగంజ్​ ప్రాంతానికి చెందిన సక్షం తాటే , అచల్ మామిలవార్ ఇద్దరు గత కొంత కాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇద్దరు వేర్వేరు కులాలకు చెందినవారు. అచల్ ప్రేమ వ్యవహారం ఇంట్లో తెలిసింది. దీంతో ఇద్దరు కులాలు వేర్వేరు అని తన సోదరితో మాట్లాడొద్దని సక్షమ్​ను అచల్ అన్న హెచ్చరించాడు. అయినా వాళ్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. దీంతో సక్షమ్​ను హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నాందేడ్​లోని ఓల్డ్​ గంజ్​ ప్రాంతంలో గురువారం(నవంబర్ 27) సాయంత్రం 5:30 గంటల సమయంలో సక్షమ్​ అతి దారుణంగా హత్య చేశారు. అచల్ తండ్రి గజానన్​ మామీలవార్, అన్నలు సాహిల్ , హిమేశ్, వారి స్నేహితులు కలిసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ముందుగా సక్షమ్​ కాల్పులు జరిపారు. ఆ తర్వాత బలంగా రాయితో తలపై దాడి చేశారు.

12 గంటల్లోపే నిందుతుడు అరెస్ట్
విషయం తెలుసుకున్న సక్షమ్​ తల్లిదండ్రులు అచల్​ ఇంటికి వెళ్లి వివాదానికి దిగారు. అనంతరం మృతుడి తల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. యువతి తల్లిదండ్రలు, ఇద్దరు అన్నలు, వారి సహచరులు సహా మొత్తం 8మందిపై హత్య, అట్రాసీటీ కేసు నమోదు చేశారు. హత్య జరిగిన 12 గంటల్లోపే అందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే హత్యకు రెండు గంటల ముందు యువతి తల్లి జయశ్రీ మామీలవాడ మృతుడి ఇంటికి వెళఅలి బెదిరిందనే ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.

'నా ప్రియుడిని చంపిన వాళ్లని ఉరి తీయాలి'
శవపరీక్షలు అనంతరం సక్షమ్ మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి అంత్యక్రియలకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో సక్షమ్​ను చూసేందుకు వెళ్లిన అచల్ కన్నీరుమున్నీరైంది. తన నాన్న, అన్నలు కలిసి తన ప్రియుడి ప్రాణాలు తీసేశా, అతడే తన భర్త అంటూ పేర్కొంది. అక్కడే సక్షమ్​ మృతదేహాన్ని వివాహమాడింది. పసుపు, కుంకుమ రాసుకుని నుదిటిపై సింధూరం పెట్టించుకుంది. ఇక నుంచి సక్షమ్​ ఇల్లే తన ఇల్లని, అక్కడే ఉంటానని చెప్పింది.

'సక్షమ్ నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకుంటున్నాం. నా కుటుంబం మా ప్రేమను అంగీకరించలేదు. సక్షమ్​ జైలు విడుదలైన తర్వాత నా కుటుంబం అతన్ని చంపే కుట్ర పన్నింది. నన్నూ బెదిరించారు. ఇది కల వివక్షత కారణంగానే ఈ హత్య జరిగింది. వాళ్లందరిని ఉరితీసి న్యాయం చేయాలి. సక్షమ్ లేకపోయినా మా ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది. నేను అతని ఇంట్లోనే సక్షమ్​ భార్యలా ఉండిపోతాను' అని అచల్ మీడియాతో పేర్కొంది.

TAGGED:

GIRL MARRY LOVER DEAD BODY NANDED
MAHARASHTARA MURDER CASE
GIRL MARRY LOVER DEAD BODY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.