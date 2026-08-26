రైల్వే ట్రాక్పై రీల్స్- రైలు ఢీకొట్టడంతో రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి
రైల్వే ట్రాక్పై రీల్స్ చేసిన 19 ఏళ్ల యువతి- రైలు ఢీకొనడంతో రెండు చేతులు కోల్పోయిన వైనం- తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రికి తరలింపు
Published : August 26, 2026 at 3:03 PM IST
Girl Lost Hands While Making Reels : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయాలనే ఆసక్తి కొందరిని ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టేస్తోంది. లైక్స్, వ్యూస్ కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా రైల్వే ట్రాక్లు, కొండ అంచులు, జలపాతాలు వంటి ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో వీడియోలు తీస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినా, కొందరిలో ఎటువంటి మార్పు రావడం లేదు. తాజాగా ఝార్ఖండ్లో జరిగిన ఘటన దీనికి ఓ ఉదాహరణగా నిలిచింది. రైల్వే ట్రాక్ వద్ద రీల్స్ చేస్తున్న ఓ 19 ఏళ్ల యువతిని వెనుక నుంచి వచ్చిన రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె రెండు చేతులు కోల్పోయింది. అంతేకాకుండా శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
రీల్స్ కోసం రైల్వే ట్రాక్ వద్దకు
ఝార్ఖండ్లోని గఢ్వా జిల్లాకు చెందిన ధీరజ్ సింగ్ కుమార్తె పూర్ణిమ కుమారి(19) రీల్స్ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఆమె తన స్నేహితులతో కలిసి రీల్స్ చేసేందుకు గఢ్వా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జోబరీయా గ్రామ సమీపంలోని రైల్వే ట్రాక్ వద్దకు వెళ్లింది. అక్కడ స్నేహితులతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్పై వీడియో చిత్రీకరిస్తోంది. అదే సమయంలో అటువైపు రైలు వస్తోంది. అయితే రైలు వస్తున్న విషయాన్ని ఆమె గమనించలేదు. దాంతో ట్రాక్పై ఉన్న పూర్ణిమను రాంచీ- చోపన్ రైలు ఢీకొట్టింది.
రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి
రైలు ఢీకొట్టడంతో పూర్ణిమకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె రెండు చేతులు కోల్పోయింది. శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆమె అక్కడే కుప్పకూలిపోయింది. కళ్ల ముందే స్నేహితురాలికి ప్రమాదం జరగడంతో అక్కడ ఉన్న ఆమె స్నేహితులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గాయపడిన పూర్ణిమను గఢ్వా సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆమెకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఇంతలో పూర్ణిమ గురించి సమాచారం అందుకున్న ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. అయితే రెండు చేతులు కోల్పోవడంతో పాటు తీవ్ర గాయాలు, అధికంగా రక్తస్రావం కావడంతో ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు.
మెరుగైన వైద్యం కోసం తరలింపు
పూర్ణిమ పరిస్థితిని పరిశీలించిన వైద్యులు ఆమెకు మరింత మెరుగైన వైద్యం అవసరమని భావించారు. అధునాతన వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్న మరో పెద్ద ఆసుపత్రికి తరలించాలని పూర్ణిమ తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. తమ కుమార్తెకు జరిగిన ప్రమాదాన్ని చూసి వారు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. రీల్స్ కోసం వెళ్లిన కుమార్తె ఇలా తీవ్రంగా గాయపడటంతో కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
ప్రాథమిక చికిత్స అందించాం: సివిల్ సర్జన్
ఈ ఘటనపై గఢ్వా సివిల్ సర్జన్ జాన్ ఎఫ్. కెన్నెడీ స్పందించారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువతికి ఆసుపత్రిలో సాధ్యమైనంత వరకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించినట్లు తెలిపారు. అధిక రక్తస్రావాన్ని నియంత్రించేందుకు అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించినట్లు పేర్కొన్నారు. యువతి రెండు చేతులు కోల్పోవడంతో పాటు శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు కూడా తీవ్ర గాయాలు కావడంతో మెరుగైన వైద్యం అవసరమని చెప్పారు. అందుకే ఆమెను మరో పెద్ద ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా నేటి సామాజిక మాధ్యమాల యుగంలో ఫోన్లో రీల్స్ అనేవి ఒక వ్యసనంగా మారుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఏ కాస్త తీరిక దొరికినా పిల్లలు స్మార్ట్ ఫోన్ తెరలకు అతుక్కుపోతున్నారని అన్నారు. దీంతో ఆరోగ్యం దెబ్బ తినడంతో పాటు తీవ్రమైన కంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. అందుకే స్మార్ట్ఫోన్పై గడిపే సమయాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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