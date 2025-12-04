ఆరేళ్లప్పుడు చిన్నారికి బెదిరింపులు- భయంతో 20ఏళ్లుగా చీకటి గదిలో ఉండిపోయిన అమ్మాయి!
ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో దారుణ ఘటన
Published : December 4, 2025 at 10:55 PM IST
Girl Live In 20 Years In Dark Room : ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒక గంట పాటు చీకటి గదిలో ఉండమని అడిగితే ఉండగలరా? కానీ ఓ అమ్మాయి మాత్రం రోజులు, నెలలు కాకుండా దాదాపు 20 ఏళ్లుగా చీకటి గదిలోనే ఉండిపోయింది. ఆ గదిలో కనీసం వెలుతురు లేదు. ఆమెతో మాట్లాడటానికి ఎవరూ లేరు. ఆమె తండ్రి కూడా తన కుమార్తెను గదిలో నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండిపోయాడు. ఈ దారుణ ఘటన ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో జరిగింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
బిటియా అనే అమ్మాయికి ఆరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు స్కూల్కు వెళ్తుండగా ఒక రోజు గ్రామంలోని ఒక యువకుడు చంపేస్తాను అని బెదిరించాడు. ఆ మాటలు ఆ చిన్ని మనసులో ఎంత లోతుగా నాటుకుపోయాయంటే ఇంటికి వచ్చి తలుపు వేసుకుని ఇంట్లోనే ఉండిపోయేంతలా! ఆ బెదిరింపులకు భయపడి పాప బయటకు రావడమే మానేసింది. తండ్రి మొదట్లో ఆ భయాన్ని అర్థం చేసుకుని, కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గి బయటకు వస్తుందని అనుకున్నాడు. కానీ అది రోజులు నెలలుగా, నెలలు సంవత్సరాలుగా మారినా బయటకు రాలేదు. ఆ భయంతోనే బిటియా తన 20 ఏళ్ల జీవితాన్ని గడిపేసింది.
ఆ గది అప్పుడు మాత్రమే తెరచుకునేది
మరోవైపు ఆమె తండ్రి కూడా బలవంతంగా బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించలేదు. ప్రతి రోజు తలుపు తెరిచి ఆ అమ్మాయికి భోజనం పెట్టడం తప్ప ఆ గది ఎప్పుడూ తెరవలేదు. ఇరవై ఏళ్లు పూర్తిగా ఆ అమ్మాయి ఆ నాలుగు చీకటి గోడల మధ్య గడిపింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆమె కళ్లు వెలుతురును చూడడం కాదు కదా! అసలు వెలుతురు అంటేనే తెలియకుండానే పెరిగింది. ఒంటరిగా చీకటి గదిలో ఉండడం వల్ల ఆ అమ్మాయి చెవులు వినపడకపోవడంతో పాటు నోరు కూడా మూగబోయింది. అయితే, ఆమె శారీరకంగా ఎదిగినా, ఆలోచనలు మాత్రం బాల్యం దగ్గరే ఆగిపోయాయి. ఆ గదిలోనే ఆమె యవ్వనం కూడా అయిపోయింది. తన కూతురు ఇలా అయిపోవటం చూసిన తండ్రి బయట కూర్చుని ఏడ్చేవాడు. కానీ తలుపు తెరవడానికి ఆ తండ్రికి ధైర్యం చాలలేదు.
అధికారులు ఆ గది తెరిచి చూస్తే
చివరకు ఆరు నెలల క్రితం ఈ విషయం గురించి బస్తర్ జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ శాఖకు సమాచారం అందింది. అధికారులు వచ్చి తండ్రిని విచారించగా తన బాధనంతా వెళ్లగక్కాడు. తనకు జీవితంపై నమ్మకం లేదని, తన కూతుర్ని తీసుకెళ్లండి అని అధికారులను వేడుకున్నాడు. అధికారులు వెళ్లి తలుపు తెరిచినప్పుడు ఆ 26 ఏళ్లు వచ్చినా ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఆరేళ్ల చిన్నారిలా ప్రవర్తించడం చూసి అధికారులు కూడా చలించిపోయారు. కళ్లు మూసుకుపోయాయి, శరీరం పూర్తి బక్కచిక్కి మాటలు రాని స్థితిలో ఉంది. ఆమెను బయటకు తీసుకు రాగా, మొదటిసారి ఆ అమ్మాయి ఆకాశం చూడగానే ఏడుస్తూ వణికిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఇలా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన అమ్మాయి
కాగా, ప్రస్తుతం ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు కొండగావ్ జిల్లాలోని ఘరౌండా ఆశ్రమంలో ఉంది. నెమ్మదిగా నడవడం, మాట్లాడటం నేర్చుకుంటోంది. ఇన్ని రోజులు చీకటి గదిలో తన జీవితాన్ని చీకటితో నింపుకున్న ఆమెకు ఇదోక కొత్త లోకంలా కనిపిస్తుంది. తనంతటతానే ఆహారం తీసుకోవటం ప్రారంభించిన ఆమె తన జీవితాన్ని తిరిగి మొదలుపెట్టింది.