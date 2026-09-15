'పాక్కు ఇలాంటి జిమ్మిక్కులు కొత్తేం కాదు'- మసూద్ అజర్ రివార్డ్పై భారత్
జైషే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజర్పై రూ.70 లక్షల బహుమతి ప్రకటించిన పాక్- ఇలాంటి ప్రకటనలు గతంలోనూ చూశామన్న భారత్- ఉగ్రవాదంపై పాక్ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టీకరణ
Published : September 15, 2026 at 8:47 PM IST
MEA On Pakistan : జైషే మహ్మద్ చీఫ్, మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది మసూద్ అజర్పై పాకిస్థాన్ మరోసారి రివార్డ్ ప్రకటించడంపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఆ ప్రకటనను జిమ్మిక్కులుగా కొట్టిపారేసింది. కేవలం ప్రకటనలతో అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించలేరని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడంలో పాకిస్థాన్ నిజంగా చర్యలు తీసుకోవాలని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మసూద్ అజర్పై బహుమతి కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రటకన పాక్ చేసే ఇటువంటి జిమ్మిక్కులు, ప్రజలను మోసం చేసే ప్రయత్నాలు కొత్తేమీ కాదని జైస్వాల్ ఎద్దేవా చేశారు. ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్న దేశం ఇలాంటి బూటకపు ప్రకటనలు చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. పాక్ నిజంగా ఉగ్రవాదంపై పోరాడాలనుకుంటే కఠినమైన, స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రకటనలు చేయడం కాకుండా ఉగ్రవాద సంస్థలు, వాటి నాయకత్వంపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇస్లామాబాద్పై ఉందని స్పష్టం చేసింది.
భారత్కు మోస్ట్ వాంటెడ్
మసూద్ అజర్ పేరు పాకిస్థాన్ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎఫ్ఐఏ) రెడ్ బుక్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాదుల జాబితాలో ఉంది. భారత్లో జరిగిన పలు కీలక ఉగ్రదాడులతో అతడికి సంబంధాలున్నాయని భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 2001 పార్లమెంట్పై దాడి, 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడులు, 2016 పఠాన్కోట్ వైమానిక స్థావరంపై దాడి, 2019 పుల్వామా ఉగ్రదాడి వంటి ఘటనల నేపథ్యంలో మసూద్ అజర్ భారత్కు అత్యంత కీలకమైన మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాదుల్లో ఒకడిగా ఉన్నాడు. అతడిని 2019 మేలో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా, మసూద్ అజర్ తమ దేశంలో లేడని, అతడు అఫ్గానిస్థాన్కు పారిపోయాడని పాకిస్థాన్ కొంతకాలంగా చెబుతోంది. జైషే మహ్మద్ అధినేత అఫ్గాన్ నుంచే కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాడని ఇస్లామాబాద్ వాదిస్తోంది. అయితే పాక్ వాదనను అఫ్గాన్ తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఖండించింది. అజర్ తమ దేశంలో లేడని అక్కడి విదేశాంగ శాఖకు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి స్పష్టం చేశారు.
మూడు పరస్పర అంశాలపై భారత్-చైనా సంబంధాలు
మరోవైపు భారత్-చైనా సంబంధాలపైనా జైస్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ మధ్య జరిగిన సమావేశం సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు గౌరవం, ప్రయోజనం, సున్నితత్వం అనే మూడు పరస్పర అంశాలపై ఆధారపడి ఉండాలని పునరుద్ఘాటించారు. 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా జిన్పింగ్ భేటీలో భారత ప్రధాన ఆందోళనలను మోదీ ప్రస్తావించినట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు.
'భారత్-చైనా సంబంధాలు మెరుగుపడాలంటే సరిహద్దుల్లో శాంతి, ప్రశాంతత తప్పనిసరి అని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే కుదిరిన ఒప్పందాలు, అవగాహనలను ఇరుదేశాలు గౌరవించాలని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో సరిహద్దు వివాదానికి దీర్ఘకాలిక, రాజకీయ పరిష్కారం కోసం చర్చలు కొనసాగించేందుకు ఇరుదేశాలు అంగీకరించాయి. ఇరుపక్షాలకు ఆమోదయోగ్యమైన, న్యాయమైన పరిష్కారం దిశగా ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించాయి. ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాల్లో ఉమ్మడి ప్రయోజనాలను మరింత విస్తరించుకోవాలని కూడా ఇరుదేశాలు అభిప్రాయపడ్డాయి' అని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
బీజింగ్ వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా దిల్లీ వైఖరి
ఇదిలా ఉండగా, చైనా తన ప్రకటనలో భారత్, చైనాలను ‘ప్రత్యర్థుల కంటే భాగస్వాములు’గా పేర్కొన్నప్పటికీ, దిల్లీ మాత్రం అదే పదజాలాన్ని ఉపయోగించలేదు. ఉమ్మడి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం, పరస్పర గౌరవం, ఇరుదేశాల ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంపైనే భారత్ దృష్టి పెట్టింది. తైవాన్, టిబెట్ అంశాల్లో భారత్ తన వైఖరిని పునరుద్ఘాటించిందంటూ చైనా ప్రకటనలో పేర్కొన్న అంశాలపై, భారత అధికారిక ప్రకటనలో మాత్రం ప్రధానంగా సరిహద్దు శాంతి, ఒప్పందాల అమలు వంటి మూడు అంశాలకే ప్రాధాన్యత లభించింది.