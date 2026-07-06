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వధువులకు 'గిల్ట్' మంగళసూత్రాలు పంపిణీ- ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో బయటపడ్డ బిగ్ స్కామ్

'ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన'లో బయటపడ్డ కుంభకోణం- వధువులకు నకిలీ మంగళసూత్రాలు ఇచ్చిన అధికారులు- మహిళలు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంలో బయటపడ్డ అసలు నిజం

Chhattisgarh Fake Mangalsutra Scam
Chhattisgarh Fake Mangalsutra Scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 6:48 PM IST

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Chhattisgarh Fake Mangalsutra Scam : ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన' తీవ్రమైన అక్రమాల ఆరోపణల్లో చిక్కుకుంది. పేద కుటుంబాలకు చెందిన ఆడబిడ్డల గౌరవం కోసం, వారికి అండగా ఉండే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన ఈ పథకంలో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగాయి. ఈ స్కీమ్ కింద పెళ్లి చేసుకున్నవారికి వెండి మంగళసూత్రాలకు బదులుగా 'గిల్ట్' (నకిలీ) మంగళసూత్రాలను పంపిణీ చేశారని వచ్చిన ఆరోపణలు నిజమని విచారణ కమిటీ తేల్చింది. దీంతో 'ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన' కింద మనేంద్రగఢ్ చిర్మిర్ భరత్​‌పుర్‌ జిల్లాలో జరిగిన అక్రమాలు ఒక్కసారిగా బయటపడ్డాయి. అయితే ఈ స్కీమ్‌లో అక్రమాలు జరిగాయని వెల్లడైనప్పటికీ బాధ్యులైన అధికారులపై ఎటువంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనేక ప్రశ్నలను తావిస్తోంది.

మహిళలు ఆరోపణలతో విచారణ ప్రారంభం
2026 ఫిబ్రవరి 10న చన్వారిదండ్ (ఖడ్గవాన్ బ్లాక్)లోని మహామాయ ఆలయంలో జరిగిన సామూహిక వివాహ కార్యక్రమంలో 184 జంటలు పెళ్లి చేసుకున్నాయి. ప్రభుత్వం అందించిన బహుమతి ప్యాకేజీలో భాగంగా నూతన వధువులకు వెండి మంగళసూత్రాలను అధికారులు పంపిణీ చేశారు. ఆ పెళ్లిళ్లు జరిగిన కొన్నాళ్లకే తమకు గిల్ట్ మంగళసూత్రాలను ఇచ్చారని పలువురు మహిళలు ఆరోపించారు. వాటి నాణ్యతపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై మనేంద్రగఢ్ చిర్మిర్ భరత్​‌పుర్‌ కలెక్టర్‌ సంతన్ దేవి జంగ్డేకు సైతం ఫిర్యాదులు అందాయి. ఆమె ఈ ఆరోపణలపై ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన విచారణ కమిటీని వేశారు.

బయటపడ్డ నిజం
వెండి మంగళసూత్రం స్కామ్‌పై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణ కమిటీ దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు విషయం బయటపడింది. మంగళసూత్రం పంపిణీలో అక్రమాలు జరిగినట్లు నివేదికలో కమిటీ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ జిల్లా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఆదిత్య శర్మపై చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది. అయితే వెండి మంగళసూత్రాల పంపిణీలో ఎటువంటి మోసం జరగలేదని మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ డైరెక్టరేట్‌ తెలిపింది. దీంతో జిల్లా యంత్రాంగం విచారణ నివేదికకు, మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ వైఖరికి మధ్య స్పష్టమైన వైరుధ్యం ఏర్పడింది.

"మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ డైరెక్టరేట్‌ నుంచి నాకు షోకాజ్ నోటీసు అందింది. ఇప్పటికే నేను ఆ విషయంపై మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖకు సమాధానం ఇచ్చాను. సామూహిక వివాహాల్లో పంపిణీ చేసిన మంగళసూత్రాలకు సంబంధించిన విచారణ నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు పంపించడం జరిగింది. తదుపరి చర్యలు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది" అని మనేంద్రగఢ్ చిర్మిర్ భరత్​‌పుర్‌ జిల్లా మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఆదిత్య శర్మ తెలిపారు.

పథకాలపై పారదర్శకతపై అనుమానాలు
ఈ మొత్తం ఉదంతం ప్రభుత్వ పథకాల పారదర్శకత, పర్యవేక్షణ యంత్రాంగాలపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. ఒక కీలకమైన ప్రశ్నకు అయితే సమాధానమే దొరకడం లేదు. జిల్లా స్థాయి అధికారుల విచారణలో మంగళసూత్రాల పంపిణీలో అవకతవకలు జరిగాయని తేలినప్పటికీ, దోషులపై చర్య తీసుకోవడంలో ఎందుకు జాప్యం జరుగుతోందనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి. నిరుపేద వర్గాల యువతుల ప్రయోజనం కోసం తీసుకొచ్చిన ఈ పథకంలో అవకతవకలు పాల్పడినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఆడబిడ్డల గౌరవాన్ని అపహాస్యం చేయడమే : కాంగ్రెస్
మరోవైపు, వధువులకు నకిలీ మంగళసూత్రం పంపిణీ చేశారని ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. తమ ఫిర్యాదు మేరకు ఈ విషయంపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని పేర్కొంది. గిల్ట్ మంగళసూత్రాల పంపిణీ చేసి ఆడబిడ్డల గౌరవాన్ని ఆపహాస్యం చేశారని మండిపడింది. బాధ్యులైన అధికారులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి, వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. అలా చేయకపోతే జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఈ అంశంపై ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ఖడ్గవాన్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ మిశ్రా వ్యాఖ్యానించారు.

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