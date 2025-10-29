తొలి విడత బరిలో ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు, 14మంది మంత్రులు- వీరి ప్లస్లు, మైనస్లు ఏంటి?
Published : October 29, 2025 at 5:37 PM IST
Bihar Ministers Fight In First Phase Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్లో ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు సహా 16 మంది మంత్రుల భవితవ్యం తేలనుంది. నవంబరు 6న 121 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా, ప్రధానమైన 16 సీట్ల వైపే అందరి చూపులు ఉన్నాయి. వీటిలో 11 చోట్ల బీజేపీ మంత్రులు, 5 చోట్ల జేడీయూ మంత్రులు పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో డిప్యూటీ సీఎంలు సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ సిన్హా కూడా ఉన్నారు. విపక్ష కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ పోటీ చేస్తున్న స్థానంలోనూ తొలివిడతలోనే ఓటింగ్ జరగనుంది. రాష్ట్ర మంత్రుల భవితవ్యం ఎలా ఉండబోతోంది? వారి ప్లస్లు, మైనస్లు ఏమిటి? ఆయా సీట్లలో ఫలితాలను ఏయే అంశాలు ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి : తారాపుర్
బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు. తొలిసారిగా ఆయన సొంత జిల్లా ముంగేర్లోని తారాపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ స్థానంతో సామ్రాట్ చౌదరి తల్లిదండ్రులకు బలమైన బంధం ఉంది. ఆయన తండ్రి శకుని చౌదరి 23 ఏళ్ల పాటు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా సేవలు అందించారు. 1985 నుంచి 2015 మధ్యకాలంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, సమతా పార్టీ, ఆర్జేడీ, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చాల నుంచి శకుని చౌదరి ఎన్నికయ్యారు. శకుని చౌదరి సతీమణి, సామ్రాట్ చౌదరి తల్లి పార్వతీదేవి కూడా తారాపుర్ స్థానం నుంచి మూడేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు.
2019లోనే బీజేపీలో శకుని చౌదరి జాయిన్ అయ్యారు. గత 30 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా ఈ సీటును బీజేపీ గెలవలేదు. 2015, 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ తారాపుర్ నుంచి జేడీయూ పార్టీ అభ్యర్థే గెలిచారు. డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి కోసం ఈ సీటును బీజేపీకి జేడీయూ ఇచ్చింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆయనకు ఉజ్వల రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుంది. తారాపుర్లో వారి కుటుంబ రాజకీయ పట్టునూ నిలుపుకోగలుగుతారు. ఈ స్థానం నుంచి మొత్తం 13 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆర్జేడీ నుంచి ప్రధాన పోటీని సామ్రాట్ ఎదుర్కొంటున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్ సిన్హా : లఖీసరాయ్
బిహార్ రెండో డిప్యూటీ సీఎం, బీజేపీ నేత విజయ్ కుమార్ సిన్హా లఖీసరాయ్ నుంచి మరోసారి పోటీ చేస్తున్నారు. 2010 నుంచి ఈ స్థానంలో విజయ్ కుమార్ సిన్హాయే గెలుస్తూ వస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఏర్పడిన వ్యతిరేకత ప్రభావం ఆయనపై పడుతుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ గెలుపు మార్గం చాలా క్లిష్టతరంగా ఉంది. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని అధికార కూటమిలో ఉన్న పలువురు నేతలు విజయ్ కుమార్ సిన్హాను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ అసమ్మతిని చల్లార్చడానికి ఇటీవలే బీజేపీ పెద్దలు ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ సవాళ్లను ఎదురీది ఆయన గెలిస్తే, బీజేపీలో విజయ్ కుమార్ సిన్హా స్థాయి మరింత పెరుగుతుంది. మళ్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఛాన్స్ దక్కుతుంది.
ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి మంగళ్ పాండే : సివాన్
బిహార్ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి మంగళ్ పాండే ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు. తొలిసారిగా ఆయన సివాన్ స్థానం నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తున్నారు. సివాన్ అనేది మంగళ్ పాండే సొంత జిల్లా. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగా రాష్ట్రానికి అందించిన సేవలే తనను గెలిపిస్తాయని ఆయన అంటున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో మంగళ్ పాండే గెలిస్తే, ఆయన మంత్రి కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు. రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర స్థాయి వరకు బీజేపీలో ఆయనకు బలమైన పట్టు ఉంది. సీఎం నీతీశ్ కుమార్తోనూ మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అందుకే కీలకమైన ఆరోగ్యశాఖను మంగళ్ పాండేకు కేటాయించారు.
రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ నవీన్ : బంకీపుర్
బిహార్ రహదారుల నిర్మాణ శాఖ మంత్రి నితిన్ నవీన్ బంకీపుర్ స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ స్థానం నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆయన హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. 2006 అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో, 2010, 2015, 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నితిన్ నవీన్ గెలిచారు. ఈయన తండ్రి నవీన్ కిశోర్ ప్రసాద్ సిన్హా బీజేపీ సీనియర్ నేత. 1995, 2000, 2005 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి బంకీపుర్ ఎమ్మెల్యే అయిన రికార్డు నవీన్ కిశోర్ ప్రసాద్ సిన్హా సొంతం. మొత్తం మీద ఈ స్థానంలో నితిన్ నవీన్ కుటుంబానికి బలమైన పట్టు ఉంది. సామాజిక, కుల సమీకరణాలు సైతం ఆయనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లోనూ ఈజీగా గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్ : నలంద
సీఎం నీతీశ్ కుమార్ అత్యంత సన్నిహితుల్లో మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్ ఒకరు. ఈయన జేడీయూ పార్టీ తరఫున నలంద స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. నలంద అసెంబ్లీ స్థానంపై సీఎం నీతీశ్కు వ్యక్తిగతంగా బలమైన పట్టు ఉంది. ఈ అంశం మంత్రి శ్రవణ్కు కలిసి రానుంది. విజయాన్ని మరింత ఈజీ చేయనుంది.
మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి : సరాయ్ రంజన్
సరాయ్ రంజన్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి జేడీయూ తరఫున మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి పోటీ చేస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలో తాను చేపట్టిన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల గురించి ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టఫ్ ఫైట్ నడుమ ఆయన గెలిచారు. ఈ సారి కూడా పరిస్థితులు అలాగే కనిపిస్తున్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఒకవేళ గెలిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మరోసారి ప్రధాన పాత్ర దక్కుతుంది.
మంత్రి మహేశ్వర్ హజారీ : కళ్యాణ్పుర్
రాష్ట్ర మంత్రి మహేశ్వర్ హజారీ ఈసారి వింత పరిస్థితిని, విభిన్న సవాల్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈయన జేడీయూ తరఫున కళ్యాణ్పుర్ స్థానం నుంచి మరోసారి అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తున్నారు. అయితే 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో మహేశ్వర్ హజారీ కుమారుడు సన్నీ హజారీ కాంగ్రెస్లో చేరిపోయి, సమస్తిపుర్ లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీచేశారు. జేడీయూ పార్టీకే చెందిన మరో రాష్ట్ర మంత్రి అశోక్ చౌదరి కుమార్తె శాంభవి చౌదరి ఎల్జేపీ తరఫున సమస్తిపుర్ లోక్సభ బరిలోకి దిగారు. సన్నీ హజారీ, శాంభవి చౌదరి మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగింది. చివరకు శాంభవి చౌదరి గెలిచారు. కుమారుడు వేరే పార్టీ నుంచి లోక్సభకు పోటీ చేయడంతో, కళ్యాణ్పుర్ అసెంబ్లీ స్థానంపై మహేశ్వర్ హజారీకి పట్టు సడలింది. ఆ పట్టును తిరిగి సాధించి, ఈసారి ఎన్నికల్లో గెలవడం అనేది ఆయనకు పెద్ద సవాల్గా మారింది.
మంత్రులకు గెలుపు అంత ఈజీ కాదు!
'ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేడీయూ, బీజేపీలు మంత్రులందరికీ టికెట్లు ఇచ్చాయి. ఎమ్మెల్సీలుగా ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి మంగళ్ పాండేలకూ అసెంబ్లీ టికెట్లను ఇచ్చారు. ఈ సారి చాలామంది మంత్రులకు వారివారి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కొంత ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో మంత్రులు గెలవడం అంత ఈజీ కాదు. ప్రత్యేకించి పదేపదే రాష్ట్ర మంత్రి పదవులు పొందిన వారిపై ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉంది. మరోవైపు విపక్ష మహా కూటమి ఈసారి చాలా చక్కగా సామాజిక, కుల సమీకరణాలను చేసింది. ఈ అంశం మంత్రుల పాలిట పెనుసవాల్గా మారబోతోంది' అని రాజకీయ వ్యవహారాల నిపుణుడు అరుణ్ పాండే విశ్లేషించారు.
వాళ్లు ఓడిపోతే రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్ధకమే!
'ఒకవేళ రాష్ట్ర మంత్రులు పెద్దసంఖ్యలో ఓడిపోతే, ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠ మసకబారుతుంది. ఇలా ఓడిపోయే మంత్రుల్లో కొందరిని పిలిచి ఎమ్మెల్సీలు చేసి, మళ్లీ పదవిని కట్టబెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే అందరికీ ఇలాంటి అవకాశం దక్కకపోవచ్చు. ప్రత్యేకించి డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరిని సీఎం స్థాయి నేతలా రాష్ట్ర బీజేపీ క్యాడర్ చూస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో నంబర్ 2గా ఉన్నారు. అలాంటి నేతలు ఈ సారి తప్పక గెలవాలి. లేదంటే వారి రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుంది. ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకొని నిలవడమే ఈసారి మంత్రుల ఎదుటనున్న పెద్ద సవాల్' అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు ప్రియ రంజన్ భారతి తెలిపారు.
ప్రజలు మా వెంటే- మేమే గెలుస్తాం: రాష్ట్ర మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్
'మేం అంకితభావంతో రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేశాం. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టాం. అందుకే ఈ సారి కూడా ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. మంత్రి స్థాయిలో ఉండే నేతలపై ప్రజలకు ఎక్కువ అంచనాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో మేం కొన్ని చోట్ల ప్రజల ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అలా జరిగినంత మాత్రాన అందరూ మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని భావించకూడదు. చివరికి ప్రజలు మాకే ఓటు వేస్తారు. ఇదే మా విశ్వాసం' అని సీఎం నీతీశ్ కుమార్ సన్నిహితుడు, నలంద నుంచి పోటీ చేస్తున్న బిహార్ గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్ 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
తొలివిడత బరిలో 11 మంది 'బీజేపీ' మంత్రులు వీరే!
బిహార్ తొలి విడత ఎన్నికల బరిలో బీజేపీకి చెందిన 11 మంది మంత్రులు ఉన్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి- తారాపుర్, డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా - లఖీసరాయ్, ఆరోగ్య మంత్రి మంగళ్ పాండే- సివాన్, రోడ్డు నిర్మాణ మంత్రి నితిన్ నవీన్- బంకీపుర్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి జీవేశ్ మిశ్రా- ఝంఝార్, రెవెన్యూ మంత్రి సంజయ్ సరోగీ - దర్భంగ, పంచాయతీరాజ్ మంత్రి కేదార్ ప్రసాద్ గుప్తా- కుధ్ని, పర్యాటక మంత్రి రాజుకుమార్- సాహెబ్గంజ్, సమాచార, సాంకేతిక మంత్రి కృష్ణకుమార్ మంటూ- అమనూర్, పర్యావరణ మంత్రి సునీల్ కుమార్- బిహార్ షరీఫ్, క్రీడా మంత్రి సురేంద్ర మెహతా- బచ్వారా స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు.
ఎన్నికల బరిలోని ఐదుగురు జేడీయూ మంత్రులు
- సరాయ్ రంజన్ స్థానం నుంచి జలవనరుల శాఖ మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి పోటీ చేస్తున్నారు.
- గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రావణ్ కుమార్ నలంద నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.
- సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి మదన్ సాహ్ని- బహదూర్పుర్, సమాచార, ప్రజా సంబంధాల మంత్రి మహేశ్వర్ హజారీ- కళ్యాణ్పుర్, మంత్రి రత్నేష్ సదా- సోన్ బర్సా స్థానాల నుంచి పోటీచేస్తున్నారు.
తేజస్వి యాదవ్ vs తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్
బిహార్ తొలి విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారులు తేజస్వి యాదవ్, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ల భవితవ్యం తేలనుంది. ఎందుకంటే వైశాలిలోని రఘోపుర్ స్థానం నుంచి తేజస్వి యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కూడా వైశాలిలోని మహువా స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగారు. లాలూకు చెందిన ఆర్జేడీపై ప్రస్తుతం తేజస్వికి మాత్రమే పట్టు ఉంది. ఈ అంశాన్ని తేజ్ ప్రతాప్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జేడీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉమేశ్ కుశ్వాహ, మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాంకృపాల్ యాదవ్, సింగర్ మైథిలీ ఠాకూర్, నటుడు ఖేసరి లాల్ యాదవ్ల భవితవ్యం కూడా తొలి విడత పోల్లోనే తేలిపోతుంది.
తొలి విడతలో భాగంగా బిహార్లోని 18 జిల్లాల్లో ఉన్న 121 స్థానాల్లో నవంబరు 6న ఓటింగ్ జరగనుంది. బిహార్ ప్రభుత్వానికి చెందిన 14 మంది మంత్రులు, ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు, మహా కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ భవితవ్యం సైతం ఈ ఓటింగ్లోనే నిర్ణయమవుతుంది. ప్రజల తీర్పును తెలుసుకోవడానికి మనం నవంబరు 14 వరకు వేచి ఉండాల్సిందే.