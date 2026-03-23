భయానకంగా 'దెయ్యాల జాతర'- అక్కడికి వస్తే ఆత్మలు, భూతాల నుంచి విముక్తి అంట!

బిహార్‌లోని రోహ్​తాస్ జిల్లాలోని దెయ్యాల జాతర- భారీగా జనాలు హాజరు- అక్కడ భయానక వాతావరణం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 1:25 PM IST

Ghosts Fair in Bihar : ఓ వైపు ప్రపంచం విజ్ఞానశాస్త్రం, సాంకేతికతలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోంది. మానవుడు చంద్రుడుపై కూడా అడుగుపెట్టాడు. ఇలాంటి సాంకేతిక యుగంలోనూ బిహార్‌ రోహ్​తాస్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఓ వింత సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. అక్కడ ఇప్పటికీ దెయ్యాల జాతర జరుగుతోంది. ఇంతకీ ఈ ఆచారం ఎప్పటి నుంచి ఉంది? భూతాల జాతర ఎప్పుడు జరుగుతుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

కాస్త భయానకంగా యాత్ర
ప్రతి ఏటా చైత్ర నవరాత్రి, శరదృతు నవరాత్రి పండుగల సమయంలో రోహ్​తాస్ జిల్లాలోని సంఝౌలి బ్లాక్‌లో ఉన్న ఘిన్హు బ్రహ్మస్థాన్ వద్ద దెయ్యాల జాతర జరుగుతుంది. ఇది ఒక విలక్షణమైన జాతర. ఎందుకంటే ఈ జాతరలో తాంత్రికులు దెయ్యాలను వదిలించడానికి ప్రత్యేకమైన తాంత్రిక పూజలు చేస్తారు. చైత్ర నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ జాతర సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంటుంది. ఇక్కడి వాతావరణం ఒక సాధారణ మతపరమైన జాతరలా ఉండదు. అరుపులు, వింత ప్రవర్తనలు, తాంత్రికులు పఠించే మంత్రాలతో కాస్త భయానకంగా అనిపిస్తుంది.

వేరే రాష్ట్రాల నుంచి జాతరకు రాక
ఘిన్హు బ్రహ్మస్థాన్ వద్ద జరిగే ఈ జాతరకు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ వంటి పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు తరలివస్తారు. ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించడం ద్వారా దెయ్యాలు, ఆత్మలు, ప్రతికూల శక్తుల ప్రభావం తొలగిపోతుందని ప్రజలు బలంగా విశ్వసిస్తారు. ఇంకొందరు తమ వారికి పట్టే దెయ్యాలు, ఆత్మలను వదిలించుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

ఈ జాతరలో కనిపించే దృశ్యాలు వింతగా, భయపెట్టేలా ఉంటాయి. ఈ జాతరకు వచ్చే సందర్శకుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలే. అనేకమంది మహిళలు జుట్టు విరబోసుకుని, గట్టిగా కేకలు వేస్తూ విలపిస్తూ కనిపిస్తారు. కొందరు పిచ్చివారిలా పరుగులు తీస్తారు. మరికొందరు నేల మీద దొర్లుతూ కనిపిస్తారు. స్థానిక నమ్మకాల ప్రకారం, ఈ మహిళలను ఆత్మలు (దెయ్యాలు) ఆవహించాయని, ఆ ఆత్మల ప్రభావంతోనే వారు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని భావిస్తారు. దెయ్యాల జాతరలో తాంత్రికులు ఎక్కువగా పాల్గొంటారు.

జాతరలో జంతు బలులు
దెయ్యాలు, ఆత్మలను వదిలించడానికి జంతు బలులు ఇచ్చే సంప్రదాయం జాతరలో కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా కోళ్లను బలి ఇస్తుంటారు. ఈ బలి వల్ల ప్రతికూల శక్తులు తొలగి, బాధితులకు ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు. స్థానికుల ప్రకారం, ఈ జాతర సుమారు వందేళ్ల నుంచి కొనసాగుతోంది. ఈ జాతరకు వచ్చేవారిలో ఎక్కువ మంది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందినవారే. వారు తమ సమస్యలకు పరిష్కారాలను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

జాతర వెనుకున్న కథ
గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఘిన్హు బ్రహ్మ్ వాస్తవానికి బిక్రమ్‌గంజ్ బ్లాక్‌లోని మాధవపుర్ గ్రామానికి చెందినవాడు. ఆయన ఓ సందర్భంలో తన అత్తవారింటి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా, తన అపారమైన శారీరక బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికి నేలలో గట్టిగా పాతుకుపోయిన ఓ కడ్డీని పెకిలించాడు. ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత అతని ఆరోగ్యం క్షీణించింది. ఆ సమయంలో దాహంతో నీరు అడిగాడు. రౌని గ్రామస్థులు అతనికి నీరు అందించగా, పౌని గ్రామానికి చెందినవారు మాత్రం అతన్ని చూసి ఎగతాళి చేశారు. ఈ అవమానంతో తీవ్రంగా మనస్తాపం చెందిన అతడు రౌని గ్రామం సుసంపన్నంగా వర్ధిల్లాలని, పౌని గ్రామం మాత్రం సర్వనాశనం కావాలని శపించాడు. ఆ శాపం పెట్టిన వెంటనే అతడు చనిపోయాడు. ఘిన్షు బ్రహ్మ్ మరణించిన ప్రదేశంలోనే ఓ మందిరాన్ని నిర్మించారు.

సత్యేంద్ర పాసవాన్ (తాంత్రికుడు) తాను గత 35 ఏళ్లుగా ఈ జాతరకు హాజరవుతున్నానని చెప్పాడు. వందలాది మందిని దయ్యాలు, ఆత్మల నుంచి రక్షించానని పేర్కొన్నాడు. "మా పూర్వీకుల కాలం నుంచి ఈ జాతర నిరంతరాయంగా జరుగుతోంది. 35 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడికి వచ్చే ప్రజలను పీడిస్తున్న దుష్టశక్తులను నేను తరిమికొడుతున్నాను. తమ బాధలు తొలగిపోతాయని నమ్మి ప్రజలు ఈ జాతరకు వస్తారు" అని సత్యేంద్ర పాసవాన్ తెలిపాడు.

