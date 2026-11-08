ఆ వింత మార్కెట్లో దెయ్యాల అమ్మకం- ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!
Ghost Market In Kolkata : కోల్కతాలోని కుమార్టులిలో ప్రత్యేకంగా దెయ్యాల మార్కెట్ ఉంటుంది. జంట దెయ్యాల ధరలు సుమారు రూ.500 నుంచి రూ.6 వేల వరకు ఉంది.
Published : November 8, 2026 at 7:42 AM IST
దెయ్యం, భూతం అనే మాటలు వింటేనే చాలామందికి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అలాంటిది వాటిని డబ్బులు పెట్టి మరీ కొనుగోలు చేయడం ఎప్పుడైనా చూశారా? సాధారణంగా ఎవరూ దెయ్యాలను కోరి ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని అనుకోరు. కానీ బంగాల్లోని కోల్కతాలో మాత్రం ఓ ప్రత్యేకమైన మార్కెట్లో ఉంటుంది. అక్కడ దెయ్యాల బొమ్మలను వేల రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కాళీ పూజకు ముందు ఈ మార్కెట్లో సందడి నెలకొంటుంది. భూత చతుర్దశి సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక సంతలో రకరకాల దెయ్యాల బొమ్మలు ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఈ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? దెయ్యాల బొమ్మలకు ఎందుకంత డిమాండ్? వాటి ధరలు ఎంత? తెలుసుకుందాం.
భూత చతుర్దశి వేళ ప్రత్యేక సందడి
విదేశాల్లో హాలోవీన్ వేడుకలు ఎంత ప్రత్యేకమో, బంగాల్లో భూత చతుర్దశికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. కాళీ పూజకు ఒక రోజు ముందు ఈ పండుగను నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా కోల్కతాలోని కుమార్టులిలో ప్రత్యేకంగా దెయ్యాల మార్కెట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. కాళీ పూజ కోసం అమ్మవారి విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చే పూజా కమిటీల ప్రతినిధులు, ఈ మార్కెట్లో దెయ్యాల బొమ్మలను కూడా సేకరిస్తుంటారు. కోల్కతాతో పాటు ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా చాలామంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు వస్తుంటారు. దీంతో భూత చతుర్దశి సమయంలో కుమార్టులి మార్కెట్ సందడిగా మారుతుంది.
పాత విగ్రహాలకు కొత్త రూపం
ఈ మార్కెట్లోని మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడ దెయ్యాల బొమ్మలను తయారు చేసేవారు వృత్తిపరమైన మట్టి శిల్పులు కాదు. స్థానికంగా నివసించే ప్రజలే వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. కాళీ పూజ సమయంలో ఉపయోగించిన విగ్రహాలను గంగానదిలో నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత తిరిగి బయటకు తీసుకొస్తారు. వాటిని ఒకచోట చేర్చి, కొత్తగా మట్టి పూత పూస్తారు. అనంతరం రంగులు వేసి, దుస్తులు, చీరలు తొడిగి భయంకరమైన రూపాల్లోకి మారుస్తారు. ఇలా పాత విగ్రహాలకు కొత్త రూపం ఇచ్చి దెయ్యాల బొమ్మలుగా తయారు చేస్తారు. ఒక్కో బొమ్మను ఒక్కో ప్రత్యేకమైన రూపంలో తీర్చిదిద్దుతారు. అందుకే ఈ మార్కెట్లో ఒకే తరహా బొమ్మలు కాకుండా అనేక రకాల ఆకృతులు కనిపిస్తాయి.
రూ.500 నుంచి రూ.6 వేల వరకు ధరలు
ఈ ఏడాది మార్కెట్లో జంటగా ఉండే దెయ్యాల బొమ్మలు రూ.500 నుంచి రూ.6 వేల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. బొమ్మ ఆకారం, తయారీలోని నైపుణ్యం, అలంకరణకు అనుగుణంగా ధర నిర్ణయిస్తారు. ఎంత కర్షణీయంగా, క్లిష్టంగా ఉంటే అంత ఎక్కువ ధర పలుకుతుంది. కొన్ని బొమ్మలకు విద్యుత్ దీపాలను అమర్చి ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నారు. చీకట్లో వాటి కళ్లు మెరిసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. నలుపు, తెలుపు, పసుపు, నీలం వంటి వివిధ రంగుల్లో ఈ బొమ్మలు కనిపిస్తాయి. మరికొన్ని బొమ్మలకు భయంకరమైన ముఖాలు ఉంటాయి. ఇంకొన్నింటికి కడుపులోనే ముఖాలు ఉండటం విశేషం. ఇలా విభిన్న ఆకృతుల్లో తయారైన బొమ్మలు కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
18 ఏళ్లుగా ఇదే వ్యాపారం
దెయ్యాల బొమ్మలను విక్రయించే భూపెన్ పాల్ తన వ్యాపారం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. గత 18 ఏళ్లుగా ఈ వ్యాపారంలోనే ఉన్నానని ఆయన చెప్పారు. ఏటా వీటికి డిమాండ్ పెరుగుతోందని తెలిపారు. అయితే మట్టి, రంగులు, వస్త్రాలు వంటి ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగడంతో బొమ్మల తయారీ ఖర్చు కూడా అధికమైందన్నారు. దీంతో గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ ధరలకు విక్రయించాల్సి వస్తోందని వివరించారు. మరో విక్రేత సోను దాస్ మాట్లాడుతూ, తమలో ఎవరూ వృత్తిపరమైన కళాకారులు కాదని, తామంతా స్థానిక నివాసులమేనని చెప్పారు. ప్రతి ఏడాది కాళీ పూజకు ముందు ఇలాంటి బొమ్మలను తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటామని తెలిపారు. ఈ బొమ్మలకు ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందంటే ఒక్కటి కూడా మిగలదని, అన్నీ అమ్ముడైపోతాయని వెల్లడించారు. చాలామంది ఒకేసారి మూడు, నాలుగు బొమ్మలను కొనుగోలు చేస్తారని చెప్పారు.
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