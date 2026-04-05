కాలేజీలోనే దెయ్యానికి గుడి!- స్పృహ కోల్పోతున్న విద్యార్థినులు- చందాలు వేసి శాంతి పూజలు
విద్యార్థినులనే టార్గెట్ చేస్తున్న ప్రేతాత్మ- కౌసాని ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీలో కలకలం- విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల చందాలతో కాలేజీలోనే గుడి- ఆత్మలను శాంతింపజేసేందుకు పూజలు
Published : April 5, 2026 at 10:59 PM IST
Ghost Temple in Uttarakhand School: మూఢనమ్మకాలను తొలగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన ఓ ఇంటర్ కాలేజీలో దయ్యాలు, ఆత్మలు హాట్ టాపిక్లుగా మారాయి. కో-ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న ఆ కాలేజీలో విద్యార్థులతో పాటు విద్యార్థినులూ చదువుతుంటారు. కానీ కేవలం విద్యార్థినులే తరచూ స్పృహ కోల్పోయారు. అకస్మాత్తుగా వారి ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో కాలేజీ భవనంలో ప్రేతాత్మ తిరుగుతోందన్న వదంతులు వ్యాపించాయి. వీటి పర్యవసానంగా ఏం జరిగింది? ప్రేతాత్మను తరిమికొట్టేందుకు కాలేజీలో ఏమేం చేశారు? జిల్లా విద్యాశాఖ ఎలా స్పందించింది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థినులకు ప్రేతాత్మ భయం
అది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని బాగేశ్వర్ జిల్లా కౌసాని గ్రామం. త్రిశూల్, నందా దేవి, పాంచౌలీ అనే హిమాలయ పర్వతాల ప్రకృతి అందాల నడుమ ఈ పల్లె ఉంది. ఈ ఊరిలో ఒక ప్రభుత్వ ఇంటర్ కళాశాల ఉంది. అయితే, ఈ కాలేజీ భవనంలో ఒక ప్రేతాత్మ తిరుగుతోందనే ప్రచారం జరిగింది. ఆ ప్రేతాత్మ వల్లే కాలేజీ విద్యార్థినులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారని, స్పృహ కోల్పోతున్నారనే అంశం వేగంగా వ్యాపించింది. దీంతో గ్రామంలోని కొందరు వ్యక్తులు కలిసి ఆ ప్రేతాత్మను శాంతింప చేయడానికి, కాలేజీ ప్రాంగణంలోనే ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ప్లాన్ చేశారు. ఇందుకోసం కాలేజీ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.100 చొప్పున చందాలను వసూలు చేశారు. ఆ డబ్బుతో కాలేజీ ఆవరణలోనే చిన్న ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ప్రేతాత్మను శాంతింప చేయడానికి అక్కడ ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. ఆత్మల శాంతి కోసం కోళ్లు, మేకలను బలి ఇచ్చారు.
రంగంలోకి విద్యాశాఖ : దర్యాప్తునకు ఆదేశం
ఈ వ్యవహారం చివరకు జిల్లా విద్యాశాఖ దృష్టికి చేరింది. బాగేశ్వర్ జిల్లా ప్రధాన విద్యాధికారి వినయ్ కుమార్ ఆర్యకు దీని గురించి తెలియగానే, ఆయన విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ విచారణ బాధ్యతలను బ్లాక్ స్థాయి విద్యాధికారికి ఆయన అప్పగించారు. ఈ విచారణను వారంలోగా పూర్తిచేసి తనకు నివేదికను పంపాలని ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఈ దర్యాప్తు నివేదిక ప్రేతాత్మ గురించి ఏం తేలుస్తుంది? కాలేజీ సమీపంలో కట్టిన చిన్న గుడిపై ఎలాంటి క్లారిటీకి వస్తుంది? విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన చందాలపై ఎలాంటి సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది? విద్యార్థినుల ఆరోగ్యాలు అకస్మాత్తుగా దెబ్బతినడానికి గల అసలు కారణాలను గుర్తిస్తుందా? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. జిల్లా విద్యాశాఖ దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన వెంటనే, వివరణతో కూడిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దాన్ని కౌసాని ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీ తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సంఘం అధ్యక్షుడు పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఆయన పలు కీలక వివరాలను చెప్పుకొచ్చారు.
విద్యార్థుల భయాన్ని పోగొట్టేందుకే ఆలయం
"కౌసాని ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీ పరిసరాల్లో కోళ్లు, మేకల బలులు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ చూసి విద్యార్థులంతా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. కోళ్లు, మేకల బలులను ఆపడానికే కాలేజీ ఆవరణలో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ ఆలయ నిర్మాణం ద్వారా కాలేజీ స్టూడెంట్స్లో ఆత్మల భయాన్ని పోగొట్టే ప్రయత్నం జరిగింది. ఆ ఆలయం వద్ద శాంతి పూజలు నిర్వహించారు. కాలేజీలో గుడి కట్టడానికి ఎవరి నుంచీ బలవంతంగా డబ్బులను వసూలు చేయలేదు. విద్యార్థుల్లోని భయాన్ని తొలగించడానికే ఇవన్నీ చేశారు" అని వివరణ ఇస్తూ ఒక వీడియోను కౌసాని ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీ తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సంఘం అధ్యక్షుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలోనే గుడికి సంబంధించిన ఫుటేజీ కూడా ఉంది.
విద్యార్థినులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా నో ఎఫెక్ట్!
ముఖ్యంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన చందాలతో కాలేజీలో ఆలయ నిర్మాణం జరిగిందనే ఆరోపణలపై విద్యాశాఖ దర్యాప్తులో ఏం తేలుతుందో వేచిచూడాలి. కాలేజీ విద్యార్థినుల ఆరోగ్యాలు క్షీణించిన వెంటనే, వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చామని విద్యాసంస్థ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అయితే కౌన్సిలింగ్ వల్ల విద్యార్థినుల్లో చెప్పుకోదగ్గ ప్రభావం కానీ, మార్పు కానీ కనిపించలేదని వారు అంటున్నారు. ఆ తర్వాతే కాలేజీలో ఒక చిన్న గుడిని నిర్మించారని సమాచారం. కాలేజీ ప్రేతాత్మ వ్యవహారం ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుంది ? దర్యాప్తులో ఏం తేలుతుంది ? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.