అక్కడ 300 ఏళ్లుగా ప్రత్యేకంగా జగద్ధాత్రి పూజ- అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పురుషులు ముట్టుకోరు- ఎందుకో తెలుసా?
బంగాల్ మిద్నాపుర్లో స్పెషల్గా జగద్ధాత్రి పూజ- ఘోష్ ఫ్యామిలీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పూజలు
Published : October 28, 2025 at 11:14 AM IST
Ghosh Bari Jagadhatri Puja : బంగాల్లో దేవీ నవరాత్రుల తర్వాత జగద్ధాత్రి పూజ చేస్తారు. అయితే మిద్నాపుర్ జిల్లాలో కంతకలి ప్రాంతంలో ఘోష్ కుటుంబం నిర్వహించే జగద్ధాత్రి పూజ 300 ఏళ్లకు పైగా పురాతన చరిత్ర కలిగిన సంప్రదాయ పూజలలో ఒకటి. అయితే జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో పురుషులు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తాకకూడదు. ఈ ఆచారం వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో మిద్నాపుర్లో జరిగే జగద్ధాత్రి పూజ చరిత్ర ఏంటి? ఘోష్ కుటుంబానికి ఈ పూజకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
దుర్గా పూజ తర్వాత జగద్ధాత్రి అమ్మవారి పూజ
ఘోష్ పూర్వీకులు హుగ్లీ భూస్వాములు. ఆ కుటుంబానికి చెందిన ద్వారికనాథ్ ఘోష్ వ్యాపారం కోసం మిద్నాపుర్కు మకాం మార్చారు. అక్కడ ఆయన దుర్గా నవరాత్రుల తర్వాత జగద్ధాత్రి పూజను చేయడం తొలుత ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో ఘోష్ కుటుంబం చేస్తున్న జగద్ధాత్రి పూజ మిద్నాపుర్ ప్రాంతంలో పాపులర్ అయ్యింది.
విగ్రహాన్ని పురుషులు ముట్టుకోరు
శతాబ్దాల నాటి ఆచారం ప్రకారం, బంగాల్లో దేవీ నవరాత్రులు పూర్తై దుర్గమ్మ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసే వరకు జగద్ధాత్రి విగ్రహాలను తయారుచేసే ప్రక్రియ ప్రారంభం కాదు. నదిలో దురమ్మ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత, జగద్ధాత్రి విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం ప్రారంభించడానికి మట్టిని సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత జగద్ధాత్రి విగ్రహాలను తయారుచేస్తారు. అందుకే దుర్గాపూజకు, జగద్ధాత్రి పూజకు మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కాగా, జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పురుషులు ముట్టుకోరు. దూరం నుంచే జగద్ధాత్రి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. చివరగా నిమజ్జనం సమయంలో విగ్రహాన్ని నది ఒడ్డుకు తీసుకెళ్లినప్పుడు మాత్రమే అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ముట్టుకునే హక్కును పొందుతారు.
ఈ పూజ స్పెషల్ ఏంటంటే?
ఘోష్ కుటుంబ చేసే జగద్ధాత్రి పూజకు మరొక ప్రత్యేకత ఉంది. జగద్ధాత్రి అమ్మవారికి వేసే ధూప ద్రవ్యాలను 16 రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేస్తారు. అమ్మవారిని పూజించడానికి బయటి నుంచి ధూప ద్రవ్యాలు కొనుగోలు చేయరు. ఘోష్ కుటుంబంలోని మహిళలు సంప్రదాయం ప్రకారం సుగంధ ధూప ద్రవ్యాలను తయారు చేస్తారు.
ఈ సంప్రదాయం కూడా స్పెషల్
అలాగే జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో దేవత ముందు జంతువులను బలి ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉంది. గతంలో గేదెలను బలి ఇచ్చేవారని జానపద కథల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే, కాలక్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో గొర్రెలు, మేకలు గుమ్మడికాయలు, పొట్లకాయలను బలి ఇస్తారు. ఈ బలులను పూజ ప్రారంభమైన ఏడో, ఎనిమిదో, తొమ్మిదో, పదో రోజున ఇస్తారు.
సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఘోష్ ఫ్యామిలీ ఆరో తరం
ఘోష్ కుటుంబం ఆరో తరం ప్రస్తుతం జగద్ధాత్రి పూజను చేస్తోంది. ఘోష్ ఫ్యామిలీ వారసులు దాదాపు 150 మంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు. వారందరూ జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో మిద్నాపుర్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ అమ్మవారికి పూజలు చేస్తారు. ఘోష్ కుటుంబ సభ్యుడు సుశాంత్ ఘోష్ ఇటీవల జగద్ధాత్రి పూజ గురించి ఓ పాటను రూపొందించారు. "మేము భూస్వామి కుటుంబ సభ్యులం. ఒకప్పుడు, జగద్ధాత్రి పూజ సమయంలో గేదెలను బలి ఇచ్చేవారు. తరువాత కాలక్రమేణా అది మారిపోయింది. ఇప్పుడు మేకలు, గొర్రెలను బలి ఇస్తున్నారు. మా పూజ ఆచారాలు మాత్రం అప్పట్లాగే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రమాదాల కారణంగా మేము జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాన్ని మా భుజాలపై పెట్టుకుని నిమజ్జన వేడుకలను తీసుకెళ్లలేదు. బదులుగా, విగ్రహాన్ని వాహనంపై నిమజ్జనం కోసం నది ఒడ్డుకు తీసుకువెళతాం. చాలా మంది దూర ప్రాంతాల నుంచి జగద్ధాత్రి మాత పూజను చూడటానికి, అలాగే ప్రసాదం తినడానికి వస్తారు." అని సుశాంత్ ఘోష్ పేర్కొన్నారు.
జగద్ధాత్రి పూజను మొదట ద్వారికనాథ్ ఘోష్ ప్రారంభించారని ఆ కుటుంబానికి చెందిన దేబా ప్రసాద్ ఘోష్ తెలిపారు. తరతరాలుగా ఘోష్ కుటుంబం ఈ పూజను నిర్వహిస్తోందన్నారు. ఈ పూజకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడం వల్ల బాగా ప్రాచుర్యం పొందిందన్నారు. దేవతను పూజించడానికి ఉపయోగించే ధూపం తమ ఇంట్లోని మహిళలే తయారుచేస్తారని పేర్కొన్నారు. ధూపాన్ని బయట నుంచి కొనుగోలు చేయమని అన్నారు.
జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీకి ఆర్డర్ల వెల్లువ- విదేశాలకూ సప్లై- వారికి మళ్లీ మంచి రోజులు!