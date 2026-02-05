ETV Bharat / bharat

కొరియన్​లుగా పేర్లు మార్చుకున్న ముగ్గురు అమ్మాయిలు- ఆ 9 పేజీల డైరీలో ఏమున్నదంటే!

కొరియన్ పేర్లను మార్చుకున్న అమ్మాయిలు- రెండేళ్లుగా స్కూల్​కు వెళ్లని ముగ్గురు బాలికలు- దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి

Ghaziabad Sisters Death Case
Ghaziabad Sisters Death Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Ghaziabad Sisters Death Case : కొరియన్‌ గేమ్‌కు బానిసలై 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు బలైనట్లు అనుమానిస్తున్న కేసు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ పోలీసులను గందరగోళంలో పడేసింది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న కొద్ది విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పోలీసులు వారి ఇంట్లో స్వాధీనం చేసుకున్న తొమ్మిది పేజీల డైరీ ప్రధానంగా మారింది. ఇంతకీ ముగ్గురు అమ్మాయిలు రాసిన డైరీలో ఏం ఉంది?

కొరియన్​ కల్చర్​కు బానిసగా మారడంతోనే అమ్మాయిలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు డైరీ ఆధారంగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు పోలీసులు. ఈ డైరీలో అనేక సార్లు కొరియన్​ గురించే రాశారని చెప్పారు. ఇంట్లో తమను అర్థం చేసుకోవడం లేదని, కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాల్లో తమ ఇష్టాలను తల్లిదండ్రులు అంగీకరించడం లేదనట్లు రాసుకున్నారు. చివర్లో మాత్రం తండ్రికి సారీ చెప్పి క్షమించమని వేడుకున్నారు.

కొరియన్ పేర్లను మార్చుకున్న అమ్మాయిలు
కొరియన్‌ గేమ్‌లు, షోలకు పిల్లలు బానిసవడం, పేర్లను మరియా, సిండీ, అలిజా అని కొరియన్‌ పేర్లుగా మార్చుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంట్లో కూడా వీరు అదే పేర్లతో పిలుచుకునేవారట. 10 రోజుల క్రితం ఈ అకౌంట్ల గురించి తండ్రి చేతన్‌కుమార్‌కు తెలియడంతో ఆ అకౌంట్లను డిలీట్‌ చేసినట్లు తెలిసింది. బాలికల వద్ద నుంచి మొబైల్ ఫోన్లను కూడా లాగేసుకున్నారని దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. అంతేగాక, ఇలాగే ఉంటే పెళ్లి చేస్తానని చేతన్‌ తన కుమార్తెలను హెచ్చరించినట్లు చెప్పారు. దీనికి ఇండియన్‌ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోమని అనడానికి ఎంత ధైర్యమంటూ తండ్రిని హెచ్చరించారనీ, ఈ విషయం పిల్లల డైరీలో ఉందని వివరించారు. అయితే ఈ ఒక్క కారణంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఇప్పుడే నిర్ధరించలేమని వివరించారు.

తండ్రి తమ సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను డిలీట్‌ చేయడం, ఫోన్లు లేకపోవడంతో గేమ్‌లు, కె-డ్రామా సిరీస్‌లు చూడలేకపోవడంతో ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైనట్లు డైరీలో రాసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొరియానే తమకు ప్రాణమని, ఈ విషయం మీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదని, ఇక్కడివాళ్లను పెళ్లి చేసుకోలేమని వారు ఆ డైరీలో రాసినట్లు పేర్కొన్నారు. గత రెండేళ్ల నుంచి ఈ అమ్మాయిలు స్కూల్‌కు వెళ్లట్లేదని పోలీసులు చెప్పారు.

"అమ్మాయిల డైరీని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ప్రస్తుతం దానిని విశ్లేషిస్తున్నాం. వారు ఏ పరిస్థితుల్లో రాశారో అన్ని కోణాల్లో పరిశీలిస్తున్నాం. వారిపైన కొరియన్​ సంస్కృతి ఉందని అర్థమైంది. కానీ ఏ యాప్​ ద్వారా వీరికి ఇది అలవాటు అయ్యిందని తెలియదు. ఆన్​లైన్​ టాస్క్​ గేమ్​కు వీరు బానిసలు అయ్యారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు మొబైల్​ ఫోన్ వాడకంపైన ఆంక్షలు విధించారు. అదే వారిని నిరాశకు గురి చేసి ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లో పరిశీలిస్తున్నాం."

---పోలీసులు

రెండేళ్లుగా స్కూల్​కు వెళ్లని ముగ్గురు బాలికలు
అటు బాలికల తండ్రికి 2 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అప్పులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. స్టాక్ ట్రేడరైన చేతన్ కుమార్‌, కరెంట్‌ బిల్లులు చెల్లించడానికి ఇంట్లోని ఫోన్‌లను అమ్మేశాడని తెలిపారు. చేతన్ కుమార్‌కు ఇద్దరు భార్యలని, వారిద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లేనని తెలిపారు. మొదటి భార్యకు ఇద్దరు, రెండో భార్యకు ఈ ముగ్గురు బాలికలు కలిపి మొత్తం ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నట్లు వివరించారు. అప్పుల కారణంగానే రెండేళ్లుగా చేతన్‌ ముగ్గురు బాలికలను పాఠశాలకు పంపలేదని తేల్చారు.

ముగ్గురు అమ్మాయిల అంత్యక్రియలు పూర్తి
అటు రాత్రి 2 గంటల సమయంలో పిల్లలు 9వ అంతస్తుపై ఉండటాన్ని ఓ ప్రత్యక్ష సాక్షి చూశాడు. పెద్దమ్మాయి అంచు వైపున నడుస్తోండగా, మిగిలిన ఇద్దరు బాలికలు ఆమెను వెనక్కి లాగడానికి ప్రయత్నించారని చెప్పాడు. దీంతో ముగ్గురు చనిపోవాలని అనుకున్నారా లేదా ఒకరు చనిపోతుంటే మిగిలిన వారు కాపాడేందుకు యత్నించారా అన్న అనుమానం కూడా మొదలైంది. కాగా, ముగ్గురు అమ్మాయిల అంత్యక్రియలు నిగమ్​భోధ్​ ఘాట్​లో పూర్తయ్యాయి.

NOTE : దేనికైనా ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు. మీకు కూడా అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నా లేదా మీ స్నేహితులు ఎవరైనా అలా కనిపిస్తున్నా స్నేహ ఫౌండేషన్: 044–24640050 (24x7) కాల్​ చేయండి. మీతో మాట్లాడేందుకు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారు.

జీవన్‌ఆస్థా హెల్ప్‌లైన్ - 18002333330

టెలిమానస్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ - 1800914416

ఐకాల్, టిస్ (టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్) - 9152987821

ఈమెయిల్ - icall@tiss.edu

ఫేస్‌బుక్ - iCALL సైకోసోషల్ హెల్ప్‌లైన్

ట్విట్టర్ - @iCALLhelpline

నిమ్హెచ్ హెల్ప్‌లైన్: 988


