మొక్కలతో ఇంట్లోనే గ్రీన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్- బయట AQI 500 ఉన్నా గదిలో 80 లోపే
Indoor Green Air Filtration System :పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యానికి ఖరీదైన ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఘాజియాబాద్ వాసి అఖిలేష్ గోమత్ తక్కువ ఖర్చుతో కొత్త వ్యవస్థను రూపొందించారు.
Published : November 29, 2026 at 8:45 PM IST
చలికాలం సమీపిస్తున్న కొద్దీ దేశ రాజధాని దిల్లీ- NCR ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటోంది. ఇది నగరవాసుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బయట గాలి నాణ్యత రోజురోజుకూ పడిపోతుండటంతో ఇళ్లలోనైనా స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. అయితే ఇది కూడా పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. మార్కెట్లో లభించే ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లు చాలా ఖరీదైనవి కావడంతో వాటి ఫిల్టర్లను ఎప్పటికప్పుడు మార్చాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వాటి నిర్వహణ ఖర్చులను భరించడం ప్రతి కుటుంబానికి సాధ్యం కాదు. ఇవి మరింత భారంగా పరిణమిస్తోంది. ఈ సమస్యకు ఒక చక్కటి ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొన్నారు ఘాజియాబాద్లోని కవి నగర్ నివాసి అఖిలేష్ గోమత్. ఆయన చేసిన ప్రయత్నమేమిటంటే?
ఇంట్లో మొక్కలు, సాధారణ వెంటిలేషన్, ఎయిర్ ఫిల్ట్రేషన్ వ్యవస్థతో అఖిలేష్ గోమత్ ఓ మోడల్ రూపొందించారు. ఈ వినూత్న మోడల్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంట్లోనే మొక్కలతో కూడిన పచ్చని వాతావరణం ఏర్పాటు చేయడంతో పాటుగా బయట నుంచి వచ్చే గాలిని ఫిల్టర్ చేసే విధానాన్ని రూపొందించారు. తన ఇంట్లోని ఒక గదిని ఇండోర్ గ్రీన్ స్పేస్గా మార్చారు. బయట గాలి నాణ్యత సూచీ (AQI) 500కు చేరుకున్నప్పటికీ తన గదిలో మాత్రం ఏక్యూఐ 80 లోపే ఉంటోందని ఆయన చెబుతున్నారు.
మొక్కలు పెడితేనే సరిపోదు- గాలి ఎలా వస్తుందనేదే ముఖ్యం
కేవలం ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడం వల్లే బయట కాలుష్యం నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని భావించకూడదని గోమత్ చెబుతున్నారు. గాలి ఎక్కడి నుంచి గదిలోకి వస్తోంది? దానిని ఎలా శుద్ధి చేస్తున్నారు? గదిలో గాలి ప్రసరణ ఎలా జరుగుతోంది? అనే అంశాలపైనా దృష్టి సారించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆయన రూపొందించిన మోడల్లో బయటి గాలి నేరుగా కాకుండా ఒక ప్రత్యేక ఛాంబర్ ద్వారా గదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గాలి ప్రవేశించే ప్రాంతంలో ఫిల్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు. అవి బయటి నుంచి వచ్చే దుమ్ము, ఇతర కాలుష్య కారకాలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఫిల్టర్ చేసిన గాలి గదిలోకి చేరాక అక్కడ అంతటా ప్రసరించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కూడా అమర్చారు. ఫ్యాన్ వెనుక భాగంలో గాలి ప్రవేశించే ప్రత్యేక ఛాంబర్ ఏర్పాటు చేసి దాని దగ్గరే ఫిల్టర్స్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఎలాంటి మొక్కలు పెంచుతున్నారు? వాటి ధరలెంత?
ఈ ఇండోర్ గ్రీన్ స్పేస్లో ప్రధానంగా 3 రకాల మొక్కలను ఏర్పాటు చేశారు. ఫిలోడెండ్రాన్- గుండె ఆకారంలో ఉండే ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకులు కలిగిన ఈ మొక్క తక్కువ నుంచి మోడరేట్ లైటింగ్లో బాగా పెరుగుతుంది. దీని ధర చిన్న మొక్కలకు రూ. 150 నుంచి 600 వరకు, పెద్ద మొక్కలకు రూ. 700 నుంచి 1500 వరకు ఉంటుంది. అగ్లోనెమా- చైనీస్ ఎవర్గ్రీన్గా పిలిచే ఈ మొక్క నేరుగా సూర్యరశ్మి లేకపోయినా తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో పెరుగుతుంది. ఆకుపచ్చ, సిల్వర్, ఎరుపు, పింక్ రంగుల్లో ఆకర్షణీయంగా ఉండే దీని ధర రూ. 200 నుంచి రూ. 400 వరకు ఉంటుంది. డ్రాకేనా- పొడవైన, దట్టమైన ఆకులు కలిగిన ఈ మొక్క ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజీన్ వంటి వాయు కాలుష్య కారకాలను శోషించుకుంటుంది. రకాన్ని బట్టి దీని ధర రూ. 200 నుంచి రూ. 1500 వరకు ఉంటుంది.
ఆగ్రో లైట్లు, టైమర్లు- తక్కువ ఖర్చుతోనే ఏర్పాటు
ఇళ్లలో మొక్కలు పెంచేటప్పుడు ఎదురయ్యే ప్రధాన సమస్య తగినంత సహజ వెలుతురు అందకపోవడమే. ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్లు, ఫ్లాట్లలో సూర్యరశ్మి నేరుగా పడే ప్రదేశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించడం కోసమే గోమత్ తన గదిలో ఆగ్రో లైట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. మొక్కలు రోజుకు సుమారు 8 గంటలపాటు వెలుతురు పొందేలా ఈ లైట్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటికి టైమర్లను కూడా అనుసంధానించారు. నిర్ణీత సమయం తర్వాత లైట్లు ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతాయి. సుమారు 300 చదరపు అడుగుల గదిలో 10 నుంచి 12 మొక్కల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి రూ. 3 వేల నుంచి 5 వేల వరకు ఖర్చవుతుందని గోమత్ వివరించారు. ఇంకా ఫిల్టర్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, ఎయిర్- ఎంట్రీ ఛాంబర్ను రూ. 1500 నుంచి రూ. 2 వేలలోపే అమర్చుకోవచ్చని తెలిపారు. స్వచ్ఛమైన గాలితో పాటుగా ఇంట్లో పచ్చదనం ఉండటం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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