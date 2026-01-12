ఎఫ్టీఏ పూర్తయితే కొత్త శిఖరాలకు భారత్–జర్మనీ భారత్–ఈయూ సంబంధాలు: ఛాన్స్లర్ ఫ్రెడ్రిక్
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఇరు దేశాధినేతలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు
Published : January 12, 2026 at 3:52 PM IST
India EU Free Trade Agreement : భారత్–జర్మనీ మధ్య ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాల పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇండియా- యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA)ను త్వరగా పూర్తిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని జర్మనీ ఛాన్స్లర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ పేర్కొన్నారు. ఎఫ్టీఏ పూర్తయితే ఇరు దేశాల ఆర్థిక సంబంధాలు కొత్త శిఖరానికి వెళ్తాయని చెప్పారు. భారత్ను జర్మనీ ఇష్టపడే, తాము ఎంచుకున్న భాగస్వామిగా ఆయన అభివర్ణించారు. గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
"ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహా ఇతర ప్రముఖ సీఈఓలతో చర్చించాం. ఈ క్రమంలోనే యూరోపియన్ యూనియన్- భారత్ మధ్య స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించాం. ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలని భావిస్తున్నాం. యూరోపియన్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు ఈ నెల చివర్లో భారత్లో పర్యటించి దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు మనం భద్రతాభావంలో ఉండి ఆలోచిస్తున్నాం. అయితే, స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య నిబంధనలకు ఇది పూర్తిగా విరుద్ధం. భారత్ లాంటి దేశాలు స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్య ఒప్పందం, బహిరంగ మార్కెట్లపై దృష్టి సారించాలి."
--ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్, జర్మనీ ఛాన్స్లర్