యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌పై రగడ- జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థుల నిరసనలు- ఎందుకీ వ్యతిరేకత? కొత్త రూల్స్‌లో ఏముంది?

'2012 ఫ్రేమ్ వర్క్'లోని రూల్స్‌ను కఠినతరం చేసిన యూజీసీ- సవరించిన రూల్స్‌తో జనవరి 13న నోటిఫికేషన్‌- వర్సిటీల్లో సమానత్వానికి విఘాతం కలిగితే కఠిన చర్యలు- రాజకీయ నేతలు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థుల్లో మిశ్రమ స్పందన

UGC New Rules Vs Students Concerns
UGC New Rules Vs Students Concerns (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 28, 2026

UGC New Rules Vs Students Concerns : ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో సమానత్వ భావనను పెంపొందించేందుకు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (యూజీసీ) రూపొందించిన కొత్త రూల్స్‌పై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నిబంధనలను వ్యతిరేకిస్తూ బిహార్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బంగాల్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థులు నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థులను అభద్రతా భావానికి గురిచేసేలా ఈ రూల్స్ ఉన్నాయని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ విద్యార్థుల్లాగే ఓబీసీ స్టూడెంట్స్‌కు కూడా వివక్ష నుంచి రక్షణ కల్పించేలా నిబంధనల్లో సవరణలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ యూజీసీ ఇప్పుడు కొత్త రూల్స్‌ను ఎందుకు తెచ్చింది? ఆ నిబంధనల్లో ఏయే అంశాలను ప్రస్తావించారు? జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థులు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? రాజకీయ నేతలు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థులు ఏమంటున్నారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

రూల్స్ కఠినతరం : యూజీసీ నోటిఫికేషన్
సమానత్వ భావనను పెంపొందించే నిబంధనలను దేశంలోని ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో అమలు చేయడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. ఇంతకుముందు వరకు '2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్'లోని రూల్స్‌ను అన్ని యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలు అమలుచేసేవి. అయితే తాజాగా ఈ నిబంధనలను యూజీసీ కఠినతరం చేసింది. ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో సమానత్వాన్ని పెంపొందించే రూల్స్‌లో ఈ మేరకు పలు కీలక సవరణలు చేసి, 2026 జనవరి 13న అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. వర్సిటీలు, కాలేజీల పరిధిలో కులపరమైన వివక్ష చూపడాన్ని నిలువరించడం, అందరికీ సమాన అవకాశాలను కల్పించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యమని యూజీసీ వెల్లడించింది. 2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ స్థానంలో కొత్త రూల్స్‌ను అమల్లోకి తెచ్చామని తెలిపింది.

2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్ vs 2026 కొత్త రూల్స్

  • 2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్‌లోని చాలావరకు నిబంధనలు సలహాపూర్వకంగా ఉండేవి. కానీ ఈ ఏడాది తెచ్చిన కొత్త రూల్స్ 'తప్పనిసరి పాటించాలి', 'తప్పనిసరి అమలు చేయాలి' అనే స్పష్టమైన స్వరంతో ఉన్నాయి.
  • 2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్‌లో ఓబీసీ విద్యార్థులు అనే పదాన్నే ప్రస్తావించలేదు. కానీ కొత్త రూల్స్‌లో ఓబీసీలను రక్షిత జాబితాలో చేరుస్తూ స్పష్టమైన ప్రస్తావన ఉంది.
  • రూల్స్‌ను అమలు చేయని ఉన్నత విద్యా సంస్థలపై చర్యలను తీసుకునే అంశమేదీ 2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్‌లో లేదు. కానీ కొత్త రూల్స్‌లో దీనిపై స్పష్టమైన ప్రస్తావన ఉంది. యూజీసీ సమానత్వ నిబంధనలను అమలు చేయని వర్సిటీలు, కాలేజీలు గుర్తింపును, గ్రాంట్లను, ఆర్ధిక సహాయాన్ని కోల్పోతాయని పేర్కొన్నారు.
  • 2012 యూజీసీ ఫ్రేమ్ వర్క్‌‌ను అన్ని యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలు తమతమ సంస్థాగత నిబంధనలకు లోబడి అమలు చేస్తుండేవి. ఈ రూల్స్‌కు విరుద్ధంగా ఎవరైనా విద్యార్థులు వ్యవహరించినా, వ్యక్తిగతంగా వారిని బాధ్యులను చేసేవారు కాదు. కానీ కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో సమానత్వ నిబంధనలకు విఘాతం కలిగితే, స్వయంగా యూనివర్సిటీల వీసీలు, కాలేజీల ప్రిన్సిపల్స్ వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. తీవ్రమైన కేసుల్లో బాధ్యులైన విద్యార్థులకు జైలు శిక్ష పడుతుంది.

సుప్రీంకోర్టులో పిల్ : జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థుల వాదన ఇదీ
కుల వివక్షను నిరోధించే, సమానత్వాన్ని పెంపొందించే అంశంపై యూజీసీ తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్స్‌ను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలైంది. దీనిపై అత్యవసర వాదనలు వినేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జోయ్ మాల్యా బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం (జనవరి 28న) అంగీకరించింది. యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌లోని 3(సీ) సెక్షన్‌లో ఉన్న కుల వివక్ష విభాగంలో కేవలం ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ, ఓబీసీలను మాత్రమే చేర్చడంపై పిటిషనర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

అందులో జనరల్ కేటగిరీలను ఎందుకు చేర్చలేదని ప్రశ్నించారు. జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థులు కూడా వివక్షను ఎదుర్కొనే ముప్పు ఉంటుందని పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించారు. కులానికి తావు ఇవ్వని రీతిలో వివక్ష అనే పదాన్ని నిర్వచించేలా యూజీసీకి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును పిటిషనర్లు కోరారు. ఈ పిల్‌ను దాఖలు చేసిన వారిలో అడ్వకేట్ వినీత్ జిందాల్, పోస్ట్ డాక్టోరల్ రీసెర్చర్ మృత్యుంజయ్ తివారీ సహా పలువురు ఉన్నారు.

పాత్రలను గరిటెలతో వాయిస్తూ నిరసనలు
స్టీల్ పాత్రలను గరిటెలతో వాయిస్తూ యూజీసీ రూల్స్‌కు వ్యతిరేకంగా బిహార్‌లో పలుచోట్ల విద్యార్థులు నిరసన తెలిపారు. ఆనాడు కరోనాపై పోరాటానికి పాత్రలను గరిటెలతో కొట్టామని, ఇప్పుడు యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌పై సమరానికి వాటిని వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు. తమకు అన్యాయం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థులు తేల్చి చెబుతున్నారు. బిహార్‌లోని చాలా జిల్లాల్లో ఈ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. పలుచోట్ల ప్రధాని మోదీ దిష్టిబొమ్మను నిరసనకారులు దహనం చేశారు. కర్ణి సేన, పరశురామ్ సేన వంటి సంస్థల సభ్యులు నిరసనకారులకు మద్దతు ప్రకటించారు.

మేం ప్రశ్నించినా జైల్లో పెట్టేలా రూల్స్
"యూజీసీ కొత్త రూల్స్ జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థులపై వివక్ష చూపేలా ఉన్నాయి. ఒకవేళ జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థులపై ఎవరైనా వివక్షను చూపితే, నిలదీసినా ప్రశ్నించినా జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందనే భయం పట్టుకుంది. అన్యాయం జరిగితే మేం మౌనంగా భరించాలా ? జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థులను తప్పుడు కోణంలో చూపించే ప్రయత్నం అనేది ఈ కొత్త రూల్స్‌లో కనిపించింది. మాకు చట్టపరమైన రక్షణ కవచాన్ని తొలగించారు. ఇది అన్యాయం. ఇలా చేయడం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం. ఈ సంవత్సరం ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు, బంగాల్, తమిళనాడు, కేరళలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇప్పుడు రాజకీయ లబ్ధి కోసమే యూజీసీ నుంచి ఈ తరహా కొత్త రూల్స్ తెచ్చారని అనిపిస్తోంది" అని పట్నా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థి ఆశిశ్​ కుమార్ తెలిపారు.

అందరికీ న్యాయం- అందరికీ సమానత్వం
"ఏ వర్గం విద్యార్థులు అన్యాయానికి గురైనా నేను మద్దతు ఇస్తాను. అందరికీ న్యాయం జరగాలి. అందరికీ సమానత్వం దక్కాలి. మేం పెద్దపెద్ద కలలతో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి యూనివర్సిటీలకు వస్తాం. ఇక్కడ మా ధ్యాస చదువుపైనే ఉండాలి. కానీ కొందరు రాజకీయాల్లోకి లాగుతున్నారు. దయచేసి విద్యాసంస్థలను రాజకీయ యుద్ధభూములుగా మార్చొద్దు" అని పట్నా యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని అర్చనా కుమారి అభిప్రాయపడ్డారు.

వర్సిటీల స్థాయిలోనే వివాదాలను పరిష్కరించాలి!
"యూజీసీ కొత్త రూల్స్ అన్యాయంగా ఉన్నాయి. వీటి ప్రకారం ఎవరైనా ఒక జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థిపై అభియోగం నమోదైతే, తాను నిర్దోషి అని అతడు నిరూపించుకోవాలి. కానీ జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థిపై ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తి, తనపై వివక్ష జరిగిన ఘట్టాన్ని నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సమానత్వ భావనకు వ్యతిరేకంగా ఈ రూల్స్ ఉన్నాయి. తీవ్రమైన కేసుల్లో బాధ్యులుగా తేలే విద్యార్థులపై క్రిమినల్ కేసులు, వారికి జైలుశిక్ష వంటి వాటిపై యూజీసీ పూర్తి క్లారిటీని ఇవ్వాలి. ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ఈ తరహా కఠిన రూల్స్ అమలు చేయడం సరికాదు. యూనివర్సిటీల స్థాయిలో వివాదాల పరిష్కారం జరిగేలా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ రూల్స్‌ను ఆధారంగా చేసుకొని కొందరు ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ అట్రాసిటీ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసే ముప్పు ఉంటుంది. కొత్త రూల్స్ వల్ల జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థుల్లో ఏర్పడిన అభద్రతా భావాన్ని యూజీసీ తొలగించాలి" అని పట్నా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థి సాకేత్ కుమార్ చెప్పారు.

తప్పుచేసే వారికే భయం : కొత్త రూల్స్‌కు నా మద్దతు
"విశ్వవిద్యాలయ సమానత్వ చట్టం ఇప్పటికే అమల్లో ఉంది. ఈ సారి అందులో ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ విద్యార్థులతో పాటు ఓబీసీలను కూడా చేర్చారు. ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో కులం, మతం, లింగం, వైకల్యం ఆధారంగా వివక్ష జరిగితే యూజీసీయే స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. ఎవరైనా వివక్షకు పాల్పడినట్లు తేలితే మూడేళ్ల దాకా జైలు శిక్ష పడుతుంది. బాధ్యుడైన విద్యార్థిని కాలేజీ నుంచి బహిష్కరించే నిబంధన కూడా ఉంది. ఇలాంటి రూల్స్ వల్ల తప్పు చేయాలని ఆలోచించే వారిలో భయం కలుగుతుంది. తద్వారా సమానత్వ భావనకు భద్రత లభిస్తుంది. నేను దీనికి మద్దతు ఇస్తున్నాను" అని బిహార్‌కు చెందిన విద్యావేత్త గురు రెహమాన్ తెలిపారు.

చిన్న వివాదాలు, క్రిమినల్ కేసులుగా మారే ముప్పు!
"షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల వారికి వేధింపులు, వివక్ష, హింస నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన కఠినమైన చట్టం ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ అట్రాసిటీ చట్టం. ఇప్పుడు ఓబీసీ విద్యార్థులను కూడా ఇలాంటి రక్షణ చట్రంలోకి యూజీసీ తీసుకొచ్చింది. కానీ జనరల్ కేటగిరీల వారిని విస్మరించారు. యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌ను అమలు చేస్తే చిన్న వివాదాలు కూడా తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులుగా మారొచ్చు. ఈ అంశంపైనే జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థుల్లో ఆందోళన, భయం నెలకొంది. అందుకే వారు నిరసనలు తెలుపుతున్నారు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ ఓటుబ్యాంకులో చీలికకు విపక్షాలు యత్నించొచ్చు!
"1960వ దశకంలో యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో విద్యార్థుల మధ్య కుల సంబంధిత వివాదాలు జరుగుతుండేవి. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులేం లేవు. ఇప్పుడు ఇంత కఠినమైన రూల్స్‌ను యూజీసీ తేవాల్సిన అవసరమే లేదు అనేది నా అభిప్రాయం. ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లలో విద్యార్థుల మధ్య మళ్లీ వివాదాలు రేకెత్తే ముప్పు ఉంటుంది. ఫలితంగా అవి రాజకీయాలకు వేదికగా మారిపోతాయి. బీజేపీకి సాంప్రదాయకంగా అగ్రవర్ణ ఓటర్లలో మద్దతు ఉంది. జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థుల్లో ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న అసంతృప్తిని ఆసరాగా చేసుకొని, బీజేపీ ఓటుబ్యాంకులో విభజనలను సృష్టించడానికి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది" అని సీనియర్ రాజకీయ విశ్లేషకుడు, పట్నా విశ్వవిద్యాలయం మాజీ ప్రొఫెసర్ ఎన్‌కే చౌదరి విశ్లేషించారు.

ఇది అగ్రవర్ణ విద్యార్థుల ఉనికి సమస్య
"ఈ సమస్య అగ్రవర్ణ విద్యార్థుల ఉనికి, గుర్తింపునకు సంబంధించింది. అందుకే ప్రభుత్వం యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌లో సవరణలు చేయాలి. ఎన్నికల సమయంలో విద్యార్థులను పార్టీలు ఓట్లు అడుగుతాయి. కానీ ఆ తర్వాత విద్యార్థుల సమస్యలను పట్టించుకోవు. రాజ్యాంగం అన్ని వర్గాలను సమానంగా చూస్తోంది. యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌తో సమానత్వ భావనకు విఘాతం కలిగిస్తోంది. జనరల్ కేటగిరీల విద్యార్థుల ఆందోళనను యూజీసీ అర్థం చేసుకోవాలి" అని బిహార్‌లోని శివహర్ జిల్లా బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు ధర్మేంద్ర కిశోర్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.

ఈ రూల్స్‌ను వ్యతిరేకిస్తే, రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకించినట్టే!
"యూజీసీ కొత్త రూల్స్‌ను మేం సమర్ధిస్తున్నాం. విస్తృత అధ్యయనం తర్వాత యూజీసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. ఇది దాతృత్వం కాదు. ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ, ఓబీసీల రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు. చాలా విశ్వవిద్యాలయాల్లో కుల వివక్షకు సంబంధించిన కేసులు పదేపదే వెలుగులోకి వచ్చాయి. అవి మళ్లీ జరగకూడదు అంటే ఇలాంటి కఠినమైన రూల్స్‌ను అమలు చేయాలి. ఈ నియమాలను వ్యతిరేకిస్తే, రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకించినట్టే" అని ఆర్‌జేడీ ప్రతినిధి అరుణ్ యాదవ్ తెలిపారు.

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని అందరూ అంగీకరిస్తారు!
"అందరూ స్వేచ్ఛగా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయొచ్చు. ఇది రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కు. సమాజంలోని ఏ వర్గంలోనైనా అసంతృప్తి ఉంటే, అది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు. కొత్త యూజీసీ నిబంధనలపై జనరల్ కేటగిరీ విద్యార్థుల్లో కోపం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టు ముందు ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ న్యాయవ్యవస్థను గౌరవిస్తారు. అది ఇచ్చే ఆదేశాన్ని అంగీకరిస్తారు" అని జేడీయూ ఎమ్మెల్సీ, పార్టీ ముఖ్య ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్ ఆచితూచి స్పందించారు.

కేంద్ర విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కీలక హామీ
"ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ఏ వర్గం వారు కూడా వేధింపులకు గురికాబోరు. చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశాన్ని ఎవ్వరికీ ఇవ్వం. ఏ వ్యవస్థ అయినా రాజ్యాంగ పరిమితుల్లోనే పనిచేస్తుంది" అని కేంద్ర విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇటీవలే హామీ ఇచ్చారు.

అగ్రవర్ణ విద్యార్థులను వేధించేలా కొత్త రూల్స్!
"యూజీసీ కొత్త రూల్స్ అగ్రవర్ణ విద్యార్థులను వేధించేలా ఉన్నాయి. రాజ్యాంగం చెప్పే విషయాలు మాత్రమే యూనివర్సిటీల్లో చెల్లుబాటు కావాలి. కొత్త రూల్స్ అమలును యూజీసీ ఆపాలి. ఈ దిశగా యూజీసీకి ఆదేశాలు ఇవ్వమని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. ఈ తరహా రూల్స్ వల్ల విద్యార్థుల మధ్య విభజన రేఖ ఏర్పడుతుంది" అని న్యాయవాది ధర్మేంద్ర కుమార్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

